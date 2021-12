1.বিদেশে বিপুল সম্পত্তি ? পানামা পেপার্স মামলায় ঐশ্বর্যকে সমন ইডির

বলিউডের অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে সমন পাঠাল ইডি (ED summons Aishwarya Rai Bachchan)৷ পানামা পেপার্স মামলার (Panama Papers Case) তদন্তে বচ্চন-বধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷

2.কলকাতা পৌরভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগে হাইকোর্টে বাম-বিজেপি

নির্বাচনে শাসকদলের সন্ত্রাস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল বাম-বিজেপি ৷ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিরোধী দলের আইনজীবীরা । প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী 23 ডিসেম্বর মামলার শুনানি রয়েছে ৷ সেই দিনই তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে (Calcutta High Court to hear KMC Election 2021 case on 23 December) ।

3.পৌরভোটে হিংসার প্রতিবাদে আজ মিছিল বিজেপি যুব মোর্চার

আজ দুপুর 2টোয় মুরলিধর সেন লেনের দফতর থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক বিজেপি যুব মোর্চার (BJP Yuva Morcha Calls for Protest March) ৷ গতকাল হওয়া কলকাতা পৌরনিগমের ভোট বাতিল, পুনর্নির্বাচনের দাবি এবং পুলিশ দিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে হেনস্থার প্রতিবাদে এই মিছিল ডেকেছে যুব মোর্চা (KMC Election 2021) ৷

4.পুলিশ দিয়ে শুভেন্দুকে হেনস্থা করেছেন মমতা, পৌরভোট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ নাড্ডার

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সল্টলেকের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিধাননগর পুলিশ (police surround Suvendu Adhikari house in Salt Lake) ৷ তখন বাড়িতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ রাতে নির্বাচন কমিশনারের দফতরে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন তিনি ৷

5.রোহিণী আদালতের বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত ডিআরডিও বিজ্ঞানীর আত্মহত্যার চেষ্টা

রোহিণী আদালতের বিস্ফোরণকাণ্ডে (Rohini Court blast) ধৃত ডিআরডিও বিজ্ঞানী ভারত ভূষণ কাটারিয়া জেলের মধ্যেই আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন ৷ তাঁকে এইমসে ভর্তি করা হয়েছে ৷

6.কলকাতায় তাপমাত্রা নামল 11 ডিগ্রিতে, আজই মরসুমের শীতলতম

জাঁকিয়ে শীত কলকাতায় (winter in Kolkata)৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৷ আজই শহরে মরসুমের শীতলতম দিন (coldest day in Kolkata)৷

7.গ্রেটার নয়ডায় বহুতল থেকে রহস্যজনকভাবে পড়ে কোমায় বাংলার যুবতী, তদন্ত শুরু পুলিশের

বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বহুতল থেকে রহস্যজনকভাবে নিচে পড়ে যান বাংলার এক যুবতী (Bengal Girl Fell From Building in Greater Noida) ৷ পানিপথ থেকে গ্রেটার নয়ডার এক আবাসনে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি (Girl come from Panipat to meet Friend in Greater Noida) ৷ রাতে সেখানেই ছিলেন ৷ ভোরবেলা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তবে, কোমায় চলে গিয়েছেন তিনি ৷

8.বাগানের কোচ হওয়া নিশ্চিত গোয়ার ফেরান্দোর

পয়েন্ট খোয়ানোর ধাক্কায় এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে (Antonio Lopez Habas has been removed as ATK Mohun Bagan Coach)। বাগানের কোচের চেয়ারে বসা কার্যত নিশ্চিত জুয়ান ফেরান্দোর ৷

9.প্রজেক্ট শুরুর আগেই বলে দিই আমায় ঘুরতে যেতে দিতে হবে : পায়েল

ফের লিড রোলে ফিরছেন অভিনেত্রী পায়েল দে (tv actress Payel Dey)৷ আসছে তাঁর ধারাবাহিক 'সোনা রোদের গান'। তার আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায় মাতলেন পায়েল (Payel Dey Exclusive)৷

10.নচিকেতা-ফরজানার গানে নতুন বছরে দুই বাংলার মেলবন্ধন

দুই বাংলার মেলবন্ধনে মিউজিক ভিডিয়োয় (Nachiketa Farzana music video) গাইলেন নচিকেতা চক্রবর্তী এবং ফরজানা সিফাত ৷ মুক্তি পেল টিজার ৷ নতুন বছরে মুক্তি পাবে মিউজিক ভিডিয়োটি ৷