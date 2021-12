1.পুলিশ দিয়ে শুভেন্দুকে হেনস্থা করেছেন মমতা, পৌরভোট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ নাড্ডার

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সল্টলেকের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিধাননগর পুলিশ (police surround Suvendu Adhikari house in Salt Lake) ৷ তখন বাড়িতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ রাতে নির্বাচন কমিশনারের দফতরে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন তিনি ৷

2.রোহিণী আদালতের বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত ডিআরডিও বিজ্ঞানীর আত্মহত্যার চেষ্টা

রোহিণী আদালতের বিস্ফোরণকাণ্ডে (Rohini Court blast) ধৃত ডিআরডিও বিজ্ঞানী ভারত ভূষণ কাটারিয়া জেলের মধ্যেই আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন ৷ তাঁকে এইমসে ভর্তি করা হয়েছে ৷

3.উস্থিতে যুব তৃণমূল নেতাকে গুলি দুষ্কৃতীদের, অভিযুক্ত স্থানীয় বিধায়ক

আক্রান্ত সুজাউদ্দিন গাজী মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর কুসুম অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি । দলীয় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী (TMC youth leader shot at in Usthi) ৷

4.লখিমপুর নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেস ও তৃণমূলের

লোকসভায় ফের একবার মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করল কংগ্রেস ৷ লখিমপুর খেরিকাণ্ডে আলোচনা চেয়ে এই মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন কংগ্রেস সাংসদ মনিক্কম ঠাকুর (Adjournment Motion in Lok Sabha on Lakhimpur Kheri) ৷ সেই সঙ্গে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তের বাবা হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি (Congress Demand Resignation of MoS Home Ajay Kumar Mishra) ৷

5.নির্বাচন কমিশনের দফতরের মেঝেতে বসে প্রতিবাদ শুভেন্দুদের

কলকাতা পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021) অশান্তির অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি (Suvendu Adhikari protesting at SEC) ৷ প্রতিবাদে এদিন কমিশনের দফতরের মেঝেতেও বসে পড়েন শুভেন্দু-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়ক ৷

6.ফিলিপিন্সে আছড়ে পড়া টাইফুনে মৃত বেড়ে 208, এখনও নিখোঁজ 52 জন

গত 16 ডিসেম্বর আছড়ে পড়া টাইফুন রাইয়ের প্রভাবে বিধ্বস্ত ফিলিপিন্স ৷ টাইফুনের 5 দিন পরেও 50 জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন (Over 50 People Still Missing After Typhoon Rai Hits Philippines) ৷ সেই সঙ্গে 208 জনের মৃত্যুর তথ্য দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে (Death Toll Rises in Philippines for Typhoon Rai) ৷ সে দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, টাইফুনের পর থেকে 3 লক্ষের বেশি মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদে সরানো হয়েছে ৷

7.11 ডিগ্রি ছুঁতে পারে তাপমাত্রার পারদ, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবার তাপমাত্রার পারদ নেমে যেতে পারে 11 ডিগ্রিতে ৷ অর্থাৎ আরও জাঁকিয়ে বসতে চলেছে শীত ৷ একইসঙ্গে অব্যাহত থাকবে উত্তুরে হাওয়ার দাপটও (minimum temperature likely to drop to 11 degrees) ।

8.বাংলায় উত্তর কোরিয়ার মতো শাসন চলছে, আক্রমণ শুভেন্দুর

শাসক তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শুভেন্দুর (Suvendu Slams TMC over KMC Election rigging allegations) ৷ বলেন, কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে ৷ বাংলায় উত্তর কোরিয়ার মতো শাসন চলছে ৷

9.খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার চিনা মহিলা

পাসপোর্ট-সহ অন্যান্য নথি-পত্র জাল করে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এক চিনা মহিলা (Police arrest a Chinese lady with fake passport) ৷

10.অভিষেকের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অশান্তি, অবাধ ভোট নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা চরমে

আজ, রবিবার ছিল কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) ৷ সেই ভোট ঘিরে দিনভর নানা অভিযোগ উঠল ৷ শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য পুরোটাই বিরোধীদের নাটক বলে মনে করছে ৷ আর বিরোধীরা সরব শাসকের সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে ৷