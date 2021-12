1.পুলিশ দিয়ে শুভেন্দুকে হেনস্থা করেছেন মমতা, পৌরভোট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ নাড্ডার

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সল্টলেকের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিধাননগর পুলিশ (police surround Suvendu Adhikari house in Salt Lake) ৷ তখন বাড়িতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ রাতে নির্বাচন কমিশনারের দফতরে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন তিনি ৷

2.উস্থিতে যুব তৃণমূল নেতাকে গুলি দুষ্কৃতীদের, অভিযুক্ত স্থানীয় বিধায়ক

আক্রান্ত সুজাউদ্দিন গাজী মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর কুসুম অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি । দলীয় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী (TMC youth leader shot at in Usthi) ৷

3.নির্বাচন কমিশনের দফতরের মেঝেতে বসে প্রতিবাদ শুভেন্দুদের

কলকাতা পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021) অশান্তির অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি (Suvendu Adhikari protesting at SEC) ৷ প্রতিবাদে এদিন কমিশনের দফতরের মেঝেতেও বসে পড়েন শুভেন্দু-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়ক ৷

4.11 ডিগ্রি ছুঁতে পারে তাপমাত্রার পারদ, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবার তাপমাত্রার পারদ নেমে যেতে পারে 11 ডিগ্রিতে ৷ অর্থাৎ আরও জাঁকিয়ে বসতে চলেছে শীত ৷ একইসঙ্গে অব্যাহত থাকবে উত্তুরে হাওয়ার দাপটও (minimum temperature likely to drop to 11 degrees) ।

5.বাংলায় উত্তর কোরিয়ার মতো শাসন চলছে, আক্রমণ শুভেন্দুর

শাসক তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শুভেন্দুর (Suvendu Slams TMC over KMC Election rigging allegations) ৷ বলেন, কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে ৷ বাংলায় উত্তর কোরিয়ার মতো শাসন চলছে ৷

6.খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার চিনা মহিলা

পাসপোর্ট-সহ অন্যান্য নথি-পত্র জাল করে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এক চিনা মহিলা (Police arrest a Chinese lady with fake passport) ৷

7.অভিষেকের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অশান্তি, অবাধ ভোট নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা চরমে

আজ, রবিবার ছিল কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) ৷ সেই ভোট ঘিরে দিনভর নানা অভিযোগ উঠল ৷ শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য পুরোটাই বিরোধীদের নাটক বলে মনে করছে ৷ আর বিরোধীরা সরব শাসকের সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে ৷

8.144টি ওয়ার্ডেই পুনর্নির্বাচনের দাবি শুভেন্দুর

তৃণমূল বলছে, শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ৷ কিন্তু, বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ছবি তুলে ধরে বিরোধীদের বক্তব্য, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভোট লুট হয়েছে ৷ শুভেন্দু বলেন, "রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে যাব ৷ 144টি ওয়ার্ডের পুনর্নির্বাচন করতে হবে ৷ এটাই আমাদের দাবি ৷"

9.পৌরভোটে ‘সন্ত্রাসের প্রতিবাদে’ রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ফুল, চুড়ি উপহার কংগ্রেসের

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসের (State Election Commissioner Saurav Das) নিষ্ক্রিয়তার জন্যই কলকাতা পৌরভোটে (KMC Election 2021) অবাধে সন্ত্রাস হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ৷ তাই, অভিনব পন্থায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের এই আচরণের প্রতিবাদ জানালেন কংগ্রেস নেতা, কর্মীরা ৷ কমিশনার সৌরভ দাসের জন্য পুস্পস্তবক ও চুড়ি ‘উপহার’ আনলেন তাঁরা ৷ নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্য়ায় ৷

10.প্রেমজীবন ভাল কাটবে কারও, অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাবেন কেউ

সৃজনশীল কাজে উন্নতি করবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও ৷ নানা বিনিয়োগ থেকে ভাল রিটার্ন পাবেন কেউ ৷