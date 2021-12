1.Suvendu Adhikari : শুভেন্দু অধিকারীকে বাড়ি থেকে বেরোতে বাধা পুলিশের

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সল্টলেকের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিধাননগর পুলিশ (police surround Suvendu Adhikari house in Salt Lake) ৷ তখন বাড়িতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ ঘটনার কথা জানিয়ে টুইট করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷

2.KMC Election 2021: "মমতার রাজত্বে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়", ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তালাবন্দি বিজেপি বিধায়করা

কলকাতায় পৌরভোট চলাকালীন এমএলএ হোস্টেলে তালাবন্দি হলেন আট বিজেপি বিধায়ক (BJP legislators locked in mla hostel) ৷ বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়করা ৷

3.Mamata on KMC Election 2021 : ‘নাটুকে’ বিরোধীদের উপেক্ষার পরামর্শ মমতার

কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি ৷ কিন্তু এই অভিযোগকে বিরোধীদের নাটক বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata banerjee slams opposition parties on kmc election 2021) ৷

4.Second Lynching in Punjab : ‘নিশান সাহিব’-এর অসম্মান, অমৃতসরে ফের গণপিটুনিতে মৃত্যু যুবকের

স্বর্ণমন্দিরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অমৃতসরের অন্য একটি গুরুদ্বারে ৷ শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পতাকা ‘নিশান সাহিব’-এর অসম্মান করার অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করল উন্মত্ত জনতা (Second Lynching in Punjab) ৷ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঘটল একই ঘটনা ৷

5.KMC Election 2021 : 86 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীকে বেধড়ক মারধর, অভিযুক্ত তৃণমূল

কলকাতা পৌরনিগমের (KMC Election 2021) 86 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী রাজর্ষি লাহিড়ীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ বিজেপি প্রার্থী এদিন জানান, বুথের মধ্যে ভুয়ো ভোটার ধরে ফেলায় তাকে এভাবে মারধর করা হয় ৷

6.KMC Election 2021 : 144টি ওয়ার্ডেই পুনর্নির্বাচনের দাবি শুভেন্দুর

তৃণমূল বলছে, শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ৷ কিন্তু, বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ছবি তুলে ধরে বিরোধীদের বক্তব্য, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভোট লুট হয়েছে ৷ বিরোধীদের মারধর করা হয়েছে ৷ এবার বিজেপি নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা পৌরনিগমের (kmc election 2021) 144টি ওয়ার্ডেই পুনর্নির্বাচনের দাবি জানালেন (bjp demands re polling in kmc election) ৷ আজ শুভেন্দুকে তাঁর সল্টলেকের বাড়ি থেকে বেরোতে বাধা দেয় বিধাননগর পুলিশ ৷ তাঁর সঙ্গে একাধিক বিধায়ক ও বিজেপি নেতা ছিলেন ৷ পুলিশি বাধা শেষে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা দেন শুভেন্দু ও অন্য বিজেপি নেতারা ৷ সেইসময় শুভেন্দু বলেন, "রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে যাব ৷ 144টি ওয়ার্ডের পুনর্নির্বাচন করতে হবে ৷ এটাই আমাদের দাবি ৷"

7.BJP Agitation In Howrah:কলকাতা পৌরনির্বাচনে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ

কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে হাওড়ার ময়দান এলাকা এবং গ্রামীণ হাওড়ার 16 নং জাতীয় সড়কের রঘুনাথপুর পাঁচলা মোড় অবরোধ করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা (BJP Agitation In Howrah)। হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপির সভাপতি প্রত্যুষ মণ্ডল ও বিজেপি নেতা অজয় মান্না বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। আজ 3টে 30 মিনিট থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেম তাঁরা। এই প্রসঙ্গে বিজেপি গ্রামীণ হাওড়ার সভাপতি প্রত্যুষ মণ্ডল অভিযোগ করেন, রাজ্যের শাসকদল কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের বুথে মারধরের ঘটনাও ঘটেছে।

8.KMC Election 2021 : সিপিআইএমের মহিলা এজেন্টকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

বেলেঘাটা 33 নম্বর ওয়ার্ডের (KMC Election 2021) সিপিআইএম প্রার্থী মণীষা বিশ্বাসের এজেন্ট মহিলা কর্মীকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় সিপিআইএম প্রার্থী মণীষা বিশ্বাস জানান, ছাপ্পা ভোট দিতে বাধা দেওয়াতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূল । বর্তমানে আহত ওই এজেন্ট হাসপাতালে ভর্তি ৷

9.KMC Election 2021 : খিদিরপুরে আক্রান্ত সিপিআইএম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খান, কাঠগড়ায় তৃণমূল

খিদিরপুরে তৃণমূলী হামলার অভিযোগ ৷ আক্রান্ত কলকাতার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তথা 75 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খান (attack on cpim candidate)। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ পা ও শরীরের একাধিক জায়গায় তাঁর আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে । এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করেন বাম কর্মী-সমর্থকরা ।

10.Suvendu on KMC election : পৌরভোটে সন্ত্রাসে সিপিআইএমকেও ছাপিয়ে গেল তৃণমূল, অভিযোগ শুভেন্দুর

2005 তৎকালীন শাসকদল কলকাতা পৌরভোটে যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল 2021 তৃণমূল তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Alleges tmc surpasses cpim in terms of violence in KMC election) ৷ পুরসভা নির্বাচনের সকালে মোবাইলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূলের কারচুপির ছবি সামনে এনে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘2005 সালে পৌরভোটে সন্ত্রাসের পরেই পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন শাসকদলের ৷’’ নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র একজোটে এই সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলেও সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করেন শুভেন্দু ৷