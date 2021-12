1.Abhishek on KMC Election 2021 : সন্ত্রাসের অভিযোগ নস্যাৎ, বিরোধীদের বিক্ষোভকে পাত্তা দিলেন না অভিষেক

কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি ৷ কিন্তু এই অভিযোগ বিরোধীদের অজুহাত বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC leader Abhishek Banerjee slams opposition parties on KMC election 2021) ৷

2.KMC Election 2021 LIVE : উৎসবের মেজাজে ভোট হচ্ছে বললেন মমতা, তিনটে পর্যন্ত 52.25 শতাংশ

লক্ষ্য ছোট লালবাড়ি দখল ৷ সেই লক্ষ্যেই আজ কলকাতায় শুরু পৌর নির্বাচন ৷ রবিবার ছুটির দিন কলকাতা পৌরসভার ভাগ্য নির্ধারণ করতে ভোটের লাইনে তিলোত্তমাবাসী ৷ নির্বাচন ঘিরে গোটা শহর জুড়ে নিরাপত্তায় কড়াকড়ি ৷ মোট বুথ রয়েছে 4959টি ৷ সংবেদনশীল বুথের সংখ্যা 1139টি ৷ নির্বাচন ঘিরে যাতে কোথাও কোনওরকম নিরাপত্তার ফাঁক না থাকে, সে বিষয়ে বদ্ধপরিকর রাজ্য নির্বাচন কমিশন ।

3.KMC Election 2021 : ভোটে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে দুপুর পর্যন্ত গ্রেফতার 72

কলকাতা পৌর নির্বাচন (KMC Election 2021) চলাকালীন শহরে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ৷ দু’টি জায়গায় পড়ল বোমা ৷ অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে দুপুর পর্যন্ত গ্রেফতার 72 ৷

4.KMC Election 2021 :"কলকাতা এত নিরুত্তাপ নির্বাচন আগে দেখেনি", দাবি অতীনের

"কলকাতা এত নিরুত্তাপ নির্বাচন আগে দেখেনি ৷" রবিবার কলকাতো পৌরভোটে (KMC Election 2021) নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের পর এই দাবিই করলেন 11 নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অতীন ঘোষ ৷

5.man dies after wall collapse: নির্মীয়মাণ বহুতলের পাঁচিল ভেঙে মৃত 1

নির্মীয়মাণ বহুতলের পাঁচিল ভেঙে (man dies after wall collapse) পড়ায় মারা গেলেন একজন (man dies) ৷ হাওড়ার (Howrah news) গোলাবাড়ি থানা এলাকায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম শম্ভুনাথ পোদ্দার ৷ বয়স 55 ৷

6.Madan Mitra on KMC Election 2021 : পৌরনির্বাচনে বাদাম হাতে ইটিভি ভারতে অকপট মদন

পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) দিন ভবানীপুরে নিজের বাড়ির এলাকায় অন্য মেজাজে মদন মিত্র (Madan Mitra on KMC Election 2021) ৷ কালো জ্যাকেট, কালো সানগ্লাস আর হাতে বাদামের প্যাকেট (Madan Mitra with Peanut) । দলীয় কর্মীদের নিয়ে এলাকায় ঘোরার সময় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তিনি (Madan Mitra speaks to ETV Bharat on KMC Election 2021) ৷ বিরোধীদের বিক্ষোভ থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোট ও ভোট লুটের অভিযোগ, সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন মদন মিত্র ৷

7.Bollywood link with Sukesh Chandrashekhar: সুকেশ চন্দ্রশেখর মামলায় ইডির নজরে শিল্পা-শ্রদ্ধা-সহ একাধিক বলি তারকা

বেআইনি আর্থিক লেনদেনের (money laundering case) মামলায় সুকেশ চন্দ্রশেখরের (Bollywood link with Sukesh Chandrashekhar) দাবি, তাঁর সঙ্গে শিল্পা শেট্টি ও শ্রদ্ধা কাপুর-সহ নানা বলি তারকার (Bollywood celebs under ED scanner) যোগ ছিল ৷

8.KMC Election 2021 : ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে বাঘাযতীনে পথ অবরোধ বামেদের

কলকাতা পৌরনির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে বাঘাযতীনে পথ অবরোধে সামিল বাম কর্মী-সমর্থকরা (cpim agitation at baghajatin) ৷ দলীয় পতাকা হাতে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

9.Sajal Ghosh on KMC Election 2021 : জয় নিয়ে 100 শতাংশ আশাবাদী বিজেপির সজল

কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে 50 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন সজল ঘোষ ৷ তিনি জানালেন, জয়ের ব্যাপারে তিনি 100 শতাংশ আশাবাদী (bjp candidate ward 50 confident about his win in kmc election 2021) ৷ তাঁর ওয়ার্ডে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলছে, তার কোনও ভিত্তি নেই ৷ কলকাতার অন্য ওয়ার্ডগুলিতেও গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট হোক, এমন দাবিও তিনি তুলেছেন ৷

10.Chanchal Super Speciality Hospital in controversy : হাতে-পায়ে ধরেও মিলল না চিকিৎসা, চাঁচলে রোগীমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

চিকিৎসা না পেয়ে জরুরি বিভাগে মৃত্যু হল রোগীর (Patient dies without getting treatment in Chanchal Super Speciality Hospital)। এমনই মর্মান্তিক ঘটনার স্বাক্ষী থাকল চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।