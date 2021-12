1.কলকাতায় ফের ওমিক্রন আতঙ্ক

কলকাতায় ফের ছড়াল ওমিক্রন আতঙ্ক (Omicron scare in Kolkata) ৷ এবার নাইজেরিয়া ফেরত এক ব্যক্তিকে নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ তাঁর জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

2.পৌরভোটের আগে প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ

প্রয়াত মন্ত্রীর বোন তনিমা চট্টোপাধ্যায় পুলিশকে জানান, গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ তাঁর বাড়ির সামনে কেউ বা কারা বোমাবাজি করে (KMC election 2021) ৷

3.‘‘এরপর ওর সঙ্গে অন্য কিছু হবে", রাজীবকে ঘিরে বিক্ষোভে সমর্থন কল্যাণের

ফের রাজীব বন্দ্য়োপাধায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় (Kalyan Banerjee Criticises Rajib Banerjee) ৷

4.নবান্নের সামনে ওল্টাল ছাই ভর্তি কন্টেনার, দেড় ঘণ্টা চাপা পড়ে থাকলেন পথচারী

নবান্নের সামনে দুর্ঘটনা (Accident took place in front of Nabanna) ৷ ছাই ভর্তি একটি ডাম্পার ট্রাক উল্টে যায় ৷ তার নীচে চাপা পড়ে যান এক পথচারী ৷

5.পৌরভোটের আগে কলকাতায় নাকা চেকিং, টহল পুলিশের

রবিবারোর পৌরভোটের আগে কড়া নিরাপত্তা কলকাতায় (tight security arrangements in kolkata before KMC election ) ৷ চলছে নাকা চেকিং ও পুলিশি টহল ৷

6.রোহিণী আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার ডিআরডিও’র বিজ্ঞনী

দিল্লির রোহিণী আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার ডিআরডিও’র বিজ্ঞানী (DRDO Scientist Arrest for Rohini Court Explosion) ৷ পেশায় আইনজীবী প্রতিবেশীকে মারার উদ্দেশ্যে গত 9 ডিসেম্বর রোহিণী আদালতের 102 নং কোর্টরুমে ওই বিস্ফোরক (Rohini court explosion) রেখেছিলেন অভিযুক্ত ভারতভূষণ কাটারিয়া ৷

7.ওমিক্রন ঠেকাতে ভরসা কোভিডবিধি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখার পরামর্শ হু-এর

করোনার নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন (new COVID-19 variant Omicron) সম্পর্কে খুব কমই তথ্য হাতে এসেছে ৷ এদিকে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাসের এই স্ট্রেইন ৷ তাই কঠোরভাবে কোভিডবিধি পালন করা ছাড়াও জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দিয়েছে হু (WHO) ৷

8.ব্যর্থতার দায়ে বাগানের কোচের পদ থেকে সরানো হল হাবাসকে

পয়েন্ট খোয়ানোর ধাক্কায় এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে (Antonio Lopez Habas has been removed as ATK Mohun Bagan Coach)। পরিবর্তে আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ ম্যানুয়েল কাসকালানা (Manuel Cascallana takes charge as interim manager)।

9.পৌরভোটে প্রার্থী হতে চান, ড্রপবক্সে আবেদনপত্র ফেলুন, বাঁকুড়ায় বিজেপির অভিনব উদ্যোগ

পৌরভোটে প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের জন্য ড্রপবক্স বসছে বাঁকুড়া বিজেপি কার্যালয়ে (Dropbox in BJP Party Office at Bankura) ৷ এর আগে কলকাতাতেও এই ধরনের ড্রপ বক্স বসানো হয়েছিল ৷

10.দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে বিরাটের ডেপুটি রাহুল

দিনকয়েক আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে রোহিত শর্মা টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজের জন্য বিরাটের নয়া ডেপুটির খোঁজে ছিল ভারতীয় দল (Rohit Sharma ruled out from South Africa test series due to hamstring injury) ৷ পাল্লা ভারি ছিল রাহুলেরই ৷ বোর্ডের এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি তাতেই সিলমোহর দিল ৷