1.রোহিণী আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার ডিআরডিও’র বিজ্ঞনী

দিল্লির রোহিণী আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার ডিআরডিও’র বিজ্ঞানী (DRDO Scientist Arrest for Rohini Court Explosion) ৷ পেশায় আইনজীবী প্রতিবেশীকে মারার উদ্দেশ্যে গত 9 ডিসেম্বর রোহিণী আদালতের 102 নং কোর্টরুমে ওই বিস্ফোরক (Rohini court explosion) রেখেছিলেন অভিযুক্ত ভারতভূষণ কাটারিয়া ৷

2.ব্যর্থতার দায়ে বাগানের কোচের পদ থেকে সরানো হল হাবাসকে

পয়েন্ট খোয়ানোর ধাক্কায় এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে (Antonio Lopez Habas has been removed as ATK Mohun Bagan Coach)। পরিবর্তে আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ ম্যানুয়েল কাসকালানা (Manuel Cascallana takes charge as interim manager)।

3.মা কিচেনের খরচ জোগাল কে ? পৌরভোটের আগের দিন জবাব তলব রাজ্যপালের

রাজ্যের সঙ্গে নতুন করে সংঘাতে জড়ালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar on Maa Kitchen) ৷ এবার তাঁর নিশানায় মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প ‘মা কিচেন’ ৷

4.ডোমজুড়ে ‘মীরজাফর’ রাজীবকে ঘিরে তৃণমূলের তুমুল বিক্ষোভ, এলাকা ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী

ডোমজুড়ে এসে চরম নাকাল হতে হল এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি ঘুরে তৃণমূলে ফেরা রাজীব বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Rajib Banerjee at Domjur) ৷ শনিবার তিনি এলাকায় পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূলের স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকরা (TMC Workers Agitation) ! যার জেরে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন রাজীব বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷

5.আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালিস্টিক মিসাইল ‘অগ্নি পি’-র সফল উৎক্ষেপণ

দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষাতেও সফল আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালিস্টিক মিসাইল ‘অগ্নি পি’ (India successfully tests nuclear capable ballistic missile Agni P) ৷ আজ ওড়িশার বালাসোরের ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম আইল্যান্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী এই মিসাইলটি উৎক্ষেপণ করা হয় (DRDO successfully tests ballistic missile Agni P) ৷

6.পৌরভোটের আগে প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ

প্রয়াত মন্ত্রীর বোন তনিমা চট্টোপাধ্যায় পুলিশকে জানান, গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ তাঁর বাড়ির সামনে কেউ বা কারা বোমাবাজি করে (KMC election 2021) ৷

7.পৌরভোটের আগে কলকাতায় নাকা চেকিং, টহল পুলিশের

রবিবারোর পৌরভোটের আগে কড়া নিরাপত্তা কলকাতায় (tight security arrangements in kolkata before KMC election ) ৷ চলছে নাকা চেকিং ও পুলিশি টহল ৷

8.ভাতার গণধর্ষণ-কাণ্ডে গ্রেফতার অপর অভিযুক্ত

ভাতার গণধর্ষণ-কাণ্ডে অপর অভিযুক্ত যুবককেও গ্রেফতার করল পুলিশ (police arrests another accused in bhatar gang rape case) ৷ ধৃতের নাম মহম্মদ আমির ৷

9.শীত পড়তেই জয়নগরের মোয়ার পসরা নিয়ে হাজির বহুরুর ব্যবসায়ীরা

শীত পড়তেই বাজারে এসে গিয়েছে জয়নগরের মোয়া ৷ আর এই বাজারে নিজেদের পসরা নিয়ে হাজির জয়নগরের বিখ্যাত বহুরু মোয়া ব্যবসায়ীরা (Bahurus Moa Makers) ৷ করোনার সময়ে বিক্রি কমলেও, দাম এবং মানে আপস করছেন না তাঁরা (Test Full Moa of Jaynagar) ৷

10.পঞ্জাবের আকাশে 'মেড ইন চায়না'র পাকিস্তানি ড্রোন, নামাল বিএসএফ

অমরকোট বর্ডার আউটপোস্টের কাছে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায় ৷ শব্দের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় একটি পাকিস্তানি হেক্সাকপ্টার (ড্রোন) বেশ নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে (Pakistani drone at Firozpur) ৷ জায়গাটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে 300 মিটার এবং বিএসএফ ফেন্স থেকে 150 মিটার ভেতরে ৷