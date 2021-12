1.হারের দায় নিয়ে এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হাবাস

এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷

2.মা কিচেনের খরচ জোগাল কে ? পৌরভোটের আগের দিন জবাব তলব রাজ্যপালের

রাজ্যের সঙ্গে নতুন করে সংঘাতে জড়ালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar on Maa Kitchen) ৷ এবার তাঁর নিশানায় মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প ‘মা কিচেন’ ৷

3.পৌরভোটের আগে প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ

প্রয়াত মন্ত্রীর বোন তনিমা চট্টোপাধ্যায় পুলিশকে জানান, গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ তাঁর বাড়ির সামনে কেউ বা কারা বোমাবাজি করে (KMC election 2021) ৷

4.পঞ্জাবের আকাশে 'মেড ইন চায়না'র পাকিস্তানি ড্রোন, নামাল বিএসএফ

অমরকোট বর্ডার আউটপোস্টের কাছে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায় ৷ শব্দের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় একটি পাকিস্তানি হেক্সাকপ্টার (ড্রোন) বেশ নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে (Pakistani drone at Firozpur) ৷ জায়গাটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে 300 মিটার এবং বিএসএফ ফেন্স থেকে 150 মিটার ভেতরে ৷

5.ধুবুলিয়ায় বাজেয়াপ্ত নামজাদা কোম্পানির নকল খাদ্যসামগ্রী, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস'

ধুবুলিয়ার নিমতলায় হানা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার নকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ (Dhubulia Police seizes duplicate material of branded company from Nimtala in Nadia) ৷

6.ব্যাংক বেসরকারিকরণ নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধলেন বিজেপি নেতা রন্তিদেব

বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগঠনগুলি ৷ যার জেরে গত কয়েকদিনে নাজেহাল সাধারণ মানুষ ৷ এই পরিস্থিতি নিয়ে এ বার কেন্দ্র তথা প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত (BJP Leader Rantidev Sengupta Criticise Narendra Modi) ৷

7.কোভোভ্যাকসকে জরুরি ক্ষেত্রে ব্যবহারে ছাড়পত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

সেরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি করোনার ভ্যাকসিন কোভোভ্যাকসকে জরুরি ক্ষেত্রে ব্য়বহারে ছাড়পত্র দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু ৷ (Emergency Approval for Serum Institute Made COVOVAX) ৷ মার্কিন ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা নোভাভ্যাকসের লাইসেন্স ব্যবহার করে এই ভ্যাকসিন তৈরি করেছে সেরাম (WHO Issues Emergency Approval for COVOVAX) ৷

8.‘রেঞ্জ রোভার পছন্দ ?’ ফাঁস নোরা-সুকেশের চ্যাট

ব্য়বসায়ী শিবেন্দ্র সিং, তাঁর স্ত্রী অদিতি সিংয়ের পরিবারকে প্রায় 200 কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে উঠেছে সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে (Conman Sukesh Chandrashekhar Extorted Rs 200 Crore From Business Tycoon’s Family) ৷ এই সুকেশের থেকেই কয়েক কোটির ‘গিফট’ পেয়েছেন নোরা-জ্যাকলিনরা ৷

9.ভারতকে জানতে হলে ঘুরতে হবে চাঁদনি চকের অলিগলি

দিল্লির চাঁদনি চকে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ৷ ভারতের ব্যস্ততম বাজার, দিল্লির ইতিহাসে এর গুরুত্ব ৷ সব মিলিয়ে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশের জানলা বলা যায় একে (75 years of Independence, Chandni Chowk: A gateway to old-world charm) ৷

10.ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত বেশি, রিপোর্টে উঠে এল তথ্য

ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত বেশি (Improvement of Girl Child Sex Ratio) ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের একটি সমীক্ষায় (National Family Health Survey) সেই রিপোর্ট উঠে এসেছে ৷ যা নিয়ে লোকসভায় গতকাল মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ নারী শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রের প্রকল্প এবং সচেতনতার বার্তা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৷