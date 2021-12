1.দলের নেতাদের সমালোচনা কি মমতার ভোট প্রচারের কৌশল ?

রবিবার কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) ৷ ওই ভোটের প্রচার সভাগুলিতে বারবার দলের নেতাদের সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কেন তিনি বারবার সমালোচনা করলেন দলের নেতাদের ৷

2.ডায়মন্ডহারবারে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে চলল গুলি , আহত ১

আরও একবার প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব । দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসার জেরে দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবার পুরসভার পাশে ডোমপাড়ায় গুলিবিদ্ধ হলেন যুব তৃণমূল কর্মী বিশাল খেয়ারি (TMC inner clash comes in to focus as a worker shoots another )।

3.হাইকোর্টে কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে মামলা, শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত

কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিল বিজেপি (BJP appeals demanding central force in KMC election) ৷ মামলার শুনানির শেষে রায়দান স্থগিত রাখল আদালত (Calcutta high court reserves verdict on KMC election 2021 case) ৷

4.ভাতারে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার এক অভিযুক্ত

ভাতারে নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় ধৃত 1 অভিযুক্ত (police arrests gang rape accused in bhatar) ৷

5.শেষবেলায় নজর কাড়ল তৃণমূলের রঙিন প্রচার

শেষবেলায় নজর কাড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের (colorful rallies of TMC) রঙিন প্রচার ৷ কলকাতা পৌরনির্বাচনের (KMC election 2021) প্রচারের শেষ দিনে (last day campaign of KMC election 2021) হেভিওয়েট নেতাদের নিয়ে প্রচার চালালেন প্রার্থীরা ৷

6.শেষবেলার প্রচারে বিজেপি রাজ্য সভাপতির নিশানায় তৃণমূল সুপ্রিমো

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটপ্রচারে (KMC Election 2021) বেরিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar targets Mamata Banerjee during vote campaign) ৷

7.রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী, কমল মৃত্যুও

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন (Four Died of corona in North 24 parganas)৷ কলকাতা, বীরভূম ও নদিয়ায় 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

8.রাজ্য নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের শাখা সংগঠন, ফের কটাক্ষ শুভেন্দুর

আগামী রবিবার কলকাতা পৌরনিগমের ভোট (KMC Election 2021) ৷ তার আগে প্রচারের শেষ দিনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন বলে ফের কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

9.144টি ওয়ার্ডেই মমতা প্রার্থী, পৌরভোটের প্রচারে বার্তা অভিষেকের

কলকাতায় 144 ওয়ার্ডে মমতাই প্রার্থী ৷ পৌরভোটের শেষবেলার প্রচারে নেমে কলকাতাবাসীর মমতা- আবেগ উস্কে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishekh Banerjee says Mamata is the candidate in all 144 seats in KMC election )।

10.বহিরাগত ও দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ঠেকাতে কমিশনের দ্বারস্থ বামেরা

কলকাতা পৌরভোটের (KMC Election 2021) প্রচার শেষ হওয়ার পর থেকে ফল ঘোষণা পর্যন্ত পৌর এলাকায় বহিরাগত এবং দুষ্কৃতীদের আনাগোনা ঠেকাতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন বামেরা ৷ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান বাম প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য তথা সিপিএম নেতা রবীন দেব ৷