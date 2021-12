1.KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি, শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত হাইকোর্টে

কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিল বিজেপি ৷ মামলার শুনানির শেষে রায়দান স্থগিত রাখল আদালত (calcutta high court reserves verdict on appeal demanding central force in KMC election) ৷

2.KMC election 2021: শেষবেলায় নজর কাড়ল তৃণমূলের রঙিন প্রচার

শেষবেলায় নজর কাড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের (colorful rallies of TMC) রঙিন প্রচার ৷ কলকাতা পৌরনির্বাচনের (KMC election 2021) প্রচারের শেষ দিনে (last day campaign of KMC election 2021) হেভিওয়েট নেতাদের নিয়ে প্রচার চালালেন প্রার্থীরা ৷

3.Delhi High Court issues Notice to Centre : নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ, কেন্দ্রকে নোটিস দিল্লি হাইকোর্টের

জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিশনের (NCMEI) এক সদস্যের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ৷ উঠছে আইনভঙ্গ এবং অস্বচ্ছতার অভিযোগ ৷ ঘটনা ঘিরে দিল্লি হাইকোর্টে মামলাও রুজু করা হয়েছে ৷ তারই প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্র-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নোটিস পাঠাল আদালত (Delhi High Court issues Notice to Centre) ৷ যার জবাব দিতে হবে আগামী 14 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৷

4.Kovind on Indo Bangla Relation : বাংলাদেশকে সাহায্যে বদ্ধপরিকর ভারত, ঢাকায় আশ্বাস কোবিন্দের

গত বুধবার ঢাকায় যান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind at Dhaka) ৷ বৃহস্পতিবার অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ৷ শুক্রবার তিনি বাংলাদেশে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ সেখানেই এই কথা বলেন (president ram nath kovind says india remain committed to assist bangladesh) ৷

5.Bidhannagar Molestation Case : শ্লীলতাহানি কাণ্ডে অভিযুক্ত এএসআই ও সিভিক ভলেন্টিয়ারের পুলিশি হেফাজত

বিধাননগরে বাইকে বসিয়ে এক তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে (Bidhannagar Molestation Case) ৷ অভিযুক্ত এক পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ শুক্রবার আদালত তাদের তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷

6.West Bengal Primary Education : প্রাথমিক শিক্ষায় দেশের শীর্ষে বাংলা, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বীকৃতি

ফের একবার কেন্দ্রের কাছ থেকে সেরার স্বীকৃতি পেল রাজ্য (West Bengal is Number One in Primary Education) ৷ প্রাথমিকের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের (Economic Advisory Council of Prime Minister) রিপোর্টে প্রথম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ৷

7.Etv Bharat News Impact : আর নয় শিকলবন্দি জীবন, সাহায্যের বার্তা নিয়ে শাহাজানের বাড়ি গেলেন প্রশাসনিক কর্তারা

মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা শাহাজান মোল্লার জীবন কাটছিল শিকলবন্দি হয়ে (Youth Chained in Medinipur Town) ৷ শুক্রবার তাঁর বাড়ি যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷ দেন সাহায্যের আশ্বাস ৷

8.Midnapur Local go Upto kharagapur : হাওড়া-খড়গপুর ডিভিশনে 6 জোড়া লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথে কাটছাঁট

গোকুলপুর স্টেশনে আধুনিকীকরণের কাজ চলার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে হাওড়া-খড়গপুর ডিভিশনে 6 জোড়া লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ কাটছাঁট করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল (Midnapur-Howrah Local) ৷

9.Kovind inaugurates Ramna Kali Mandir : ঢাকায় নবনির্মিত রমনা কালী মন্দিরের উদ্বোধনে কোবিন্দ

বাংলাদেশ সফরের শেষ দিনে ঢাকায় নবনির্মিত রমনা কালী মন্দিরের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind inaugurates historic Sri Ramna Kali Mandir at Dhaka) ৷ 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মন্দির ধ্বংস করে পাকিস্তানী সেনা ৷

10.SC Stays Bengal Pegasus Commission : পেগাসাস নিয়ে মমতার তদন্ত কমিশনে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ ওঠে কয়েকমাস আগে ৷ তা নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ সেই কমিশনের উপরই স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court Stays on west bengal government two Member Inquiry Commission) ৷