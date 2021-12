1.KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটের প্রচারে বাঘাযতীনে মুখ্যমন্ত্রী

পৌরভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2.Sourav on Kohli Issue : বিরাট বিতর্কে মুখ খুললেন সৌরভ

বিরাট বিতর্কে মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ জানিয়ে দিলেন, ‘‘আমার কিছু বলার নেই ৷ বিষয়টি স্পর্শকাতর । পুরো বিষয়টি বোর্ড দেখছে ৷’’

3.KMC Elcetion 2021 : কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উৎস কী, সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা

কাজরী বন্দ্য়োপাধ্যায়ের আয়ের উৎস জানতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা (case filed in calcutta high court to know the source of income of Kajari Banerjee)

4.Malda Omicron Case : ওমিক্রনে স্বস্তি ! মালদার বালকের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ

আবু ধাবি ফেরত মালদার এক বালক করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্ত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল ৷ কিন্তু তার দু’বার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে (malda omicron suspect boy covid report negative) ৷ বৃহস্পতিবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷

5.Kanika Layak Suicide Case : বালির গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার জাতীয় স্তরের শ্যুটারের ঝুলন্ত দেহ

বালির গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার জাতীয় স্তরের শ্যুটার কণিকা লায়েকের ঝুলন্ত দেহ ৷ পুলিশের অনুমান, পারফর্ম্যান্সের উন্নতি না হওয়ার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি ।

6.Priyanka Gandhi targets PM Modi over Lakhimpur Kheri : অপরাধীকে সুরক্ষা দিচ্ছেন, অজয় মিশ্রকে বরখাস্ত না করায় মোদিকে তোপ প্রিয়াঙ্কার

আপনি অপরাধীকে সুরক্ষা দিচ্ছেন ৷ লখিমপুর খেরির (Lakhimpur Kheri news) হিংসা নিয়ে সরব হয়ে এই ভাষাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi targets PM Modi over Lakhimpur Kheri)৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রকে (Ajay Misra news) বরখাস্ত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷

7.opposition protests in parliament over Lakhimpur Kheri: লখিমপুর খেরি নিয়ে উত্তাল সংসদ, সারাদিনের জন্য মুলতুবি উভয় কক্ষ

লখিমপুর খেরি নিয়ে উত্তাল হল সংসদ (opposition protests in parliament over Lakhimpur Kheri)৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ইস্তফার দাবিতে সরব হলেন রাহুল গান্ধি ৷ রাজ্যসভাতেও এই নিয়ে আলোচনা চায় বিরোধীরা (Massive protests in Parliament)৷ বিক্ষোভের কারণে সারাদিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন (both houses adjourned)৷

8.Cabinet clears proposal to raise marriage age of women: মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স একুশে সম্মতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 করার (legal age of marriage for women) প্রস্তাবে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (Cabinet clears proposal to raise marriage age of women)৷ গত বছর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

9.Roopa Ganguly writes against BJP: ফের দলের বিরুদ্ধে সরব রূপা, নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে লিখলেন খোলা চিঠি

ফের দলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly writes against BJP)৷ কলকাতা পৌরভোটের নির্দল প্রার্থী গৌরব বিশ্বাসের সমর্থনে তিনি লিখলেন খোলা চিঠি (Roopa Ganguly supports independent candidate)৷

10.TMCP & SFI Clash in Uttarpara : টিএমসিপি ও এসএফআই সংঘর্ষে উত্তপ্ত উত্তরপাড়ার কলেজ

তৃণমূল ছাত্র সংসদ ও এসএফআইয়ের (TMCP & SFI Clash in Uttarpara) সংঘর্ষে উত্তাল উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজ চত্বর ৷ পরিস্থি সামাল দিতে ঘটনাস্থনে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ৷