1.UNESCO Durga Puja : দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি, গর্বের বিষয় বললেন প্রধানমন্ত্রী

দুর্গাপুজো ইউনেসকো স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi is happy for UNESCO heritage statue to durga puja ) ৷

2.Lakhimpur Kheri Case : লখিমপুরে সাংবাদিক হেনস্থায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র, তলব দিল্লিতে

গত অক্টোবরের গোড়ায় লখিমপুর খেরিতে গাড়িতে পিষে চার কৃষককে হত্যায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয়কুমার মিশ্রর ছেলে ৷ তিনি পরিকল্পিত ভাবে খুন করেছেন বলে রিপোর্ট দিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ সেই নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল অজয় মিশ্রর বিরুদ্ধে (MoS Home Ajay Mishra allegedly heckle a journalist in Lakhimpur Kheri) ৷

3.Mamata on KMC Election 2021 : দুর্নীতি নিয়ে কড়া মমতা, আগামিদিনে অনলাইনেই সব পৌর পরিষেবা

সোম ও মঙ্গলবার গোয়ায় ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার তিনি কলকাতার ফুলবাগানে পৌর নির্বাচনের প্রচারে সভা করলেন (Mamata on KMC Election 2021) ৷ সেই সভা থেকেই দলের ভাবী কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা ৷

4.Corona in Bengal : দৈনিক সংক্রমণ সাড়ে পাঁচশোর উপরেই, মৃত 13

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতা ও উত্তর 24 পরগনায় 3 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন (Three Died of corona in Kolkata and North 24 parganas)৷ নদিয়া, পূর্ব-মেদিনীপুর ও হাওড়ায় 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন৷ হুগলিতে মৃত্যু হয়েছে 1 জনের ৷

5.UNESCO Durga Puja : জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ, দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি ইউনেসকো'র

দুর্গাপুজোকে ইউনেসকো'র স্বীকৃতি ৷ ইউনেসকো'র (UNESCO) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দুর্গাপুজোর (Durga Puja in UNESCO Cultural Heritage List) ৷

6.Congress on KMC Election 2021 : কলকাতার ভোটে ওয়ার্ড ভিত্তিক পোলিং এজেন্টের দাবিতে কমিশনে কংগ্রেস

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে ওয়ার্ড ভিত্তিক পোলিং এজেন্টের দাবি জানাল কংগ্রেস (Congress on KMC Election 2021) ৷ বুধবার পশ্চিম নির্বাচন কমিশনে যায় কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল (congress delegation meet wb election commission on kmc election 2021) ৷ তারাই কমিশনের কাছে এই দাবি জানিয়েছে ৷ পরে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানান ৷

7.BJP Agitation in Singur : সিঙ্গুরে কৃষকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা শুনলেন সুকান্ত

মঙ্গলবার থেকে হুগলির সিঙ্গুরে 72 ঘণ্টার ধর্না অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি (BJP Agitation in Singur) ৷ বুধবার এখানে আসেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar at Singur) ৷ পরে এলাকার কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ দেন পাশে থাকার আশ্বাস ৷

8.Panchayat Pradhan Missing : পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েত প্রধান ‘নিখোঁজ’, নিশ্চুপ পরিবারের সদস্যরা

গত 20-22 দিন ধরে ‘নিখোঁজ’ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান (Panchayat Pradhan Missing) ৷ পুরুলিয়ার ঝালদা দঁড়দার ঘটনা ৷ নিখোঁজ যুবকের নাম বিজয় লাহা ৷ ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক ৷

9.Omicron in Bengal: বঙ্গেও ওমিক্রনের হানা, আক্রান্ত আবুধাবি ফেরত সাত বছরের বালক

মুর্শিদাবাদের বছর সাতের এক বালক আক্রান্ত করোনার নয়া প্রজাতিতে (seven years old boy from Murshidabad contracted to Omicron) ৷ আবুধাবি, হায়দরাবাদ হয়ে ওই বালক বঙ্গে প্রবেশ করেছে বলে মুর্শিদাবাদ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর ৷

10.West Medinipur youth Yoga Record : যোগাসনে সেরা হয়ে রেকর্ড ক্ষীরপাইয়ের অভিনন্দনের

17 বছর বয়সে গোখিলা আসন করে রেকর্ড বুকে নাম তুলেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই-এর অভিনন্দন ঘোষ (West Medinipur youth receives certificate from great Indian book records for yoga record) । তার সাফল্যে খুশি সবাই ।