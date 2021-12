1.পৌর নির্বাচনের প্রচারে দলের ভাবী কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা মমতার

সোম ও মঙ্গলবার গোয়ায় ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার তিনি কলকাতার ফুলবাগানে পৌর নির্বাচনের প্রচারে সভা করলেন (Mamata on KMC Election 2021) ৷ সেই সভা থেকেই দলের ভাবী কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা ৷

2.জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ, কলকাতার দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি ইউনেসকো'র

দুর্গাপুজোকে ইউনেসকো'র স্বীকৃতি ৷ ইউনেসকো'র (UNESCO) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দুর্গাপুজো (Durga Puja in UNESCO Cultural Heritage List) ৷

3.বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ, ডিসেম্বরের 16-17 দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ফের দেশজুড়ে ধর্মঘটের (Bank Strike) পথে নামলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ৷ যদিও এই দু‘দিন ধর্মঘট চলাকালীন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ও হাসপাতাল এলাকায় এটিএম পরিষেবা সচল থাকবে বলে জানা গিয়েছে ।

4.বঙ্গেও ওমিক্রনের হানা, আক্রান্ত আবুধাবি ফেরত সাত বছরের বালক

মুর্শিদাবাদের বছর সাতের এক বালক আক্রান্ত করোনার নয়া প্রজাতিতে (seven years old boy from Murshidabad contracted to Omicron) ৷ আবুধাবি, হায়দরাবাদ হয়ে ওই বালক বঙ্গে প্রবেশ করেছে বলে মুর্শিদাবাদ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর ৷

5.পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েত প্রধান ‘নিখোঁজ’, নিশ্চুপ পরিবারের সদস্যরা

গত 20-22 দিন ধরে ‘নিখোঁজ’ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান (Panchayat Pradhan Missing) ৷ পুরুলিয়ার ঝালদা দঁড়দার ঘটনা ৷ নিখোঁজ যুবকের নাম বিজয় লাহা ৷ ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক ৷

6.লখিমপুর খেরি নিয়ে আলোচনা চায় না সরকার, মুলতুবি প্রস্তাব খারিজে সরকারকে তোপ রাহুলের

সরকার লখিমপুর খেরি প্রসঙ্গে সংসদে আলোচনা চায় না বলে অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধি ৷ আর সেই কারণেই তাঁর আনা মুলতুবি প্রস্তাব সরকার খারিজ করে দিয়েছে (Speaker Rejects Adjournment motions of Rahul Gandhi) ৷ এমনকি অধিবেশনও মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস সাংসদ (Oppositions Are Not Allow to Speak on Lakhimpur Kheri) ৷

7.'বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি', রোহিতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিরাট-বার্তা

দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাওয়ার আগের দিন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে বিরাট জানালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা (Virat Kohli denies Sourav Ganguly's words on ODI captaincy) ৷ কোহলির দাবি ওডিআই'য়ের ক্যাপ্টেন্সি কেড়ে নেওয়ার আগে জানানো তো হয়ইনি, এমন কী টি-20 অধিনায়কত্ব ছাড়ার সময়েও তাঁকে থাকতে বলা হয়নি বোর্ডের তরফ থেকে ৷

8.তৎপর জেলা স্বাস্থ্য দফতর, ওমিক্রন আক্রান্ত বাচ্চাটিকে আনা হচ্ছে মালদা মেডিক্যালে

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় বাড়ি হলেও ওমিক্রন আক্রান্ত ছেলেকে নিয়ে মা চলে গিয়েছিলেন মালদার কালিয়াচকে মামার বাড়ি ৷ খবর পেতেই তৎপরতা শুরু মালদা স্বাস্থ্য দফতরের ৷ কালিয়াচক 1 নং ব্লক থেকে আক্রান্ত বালক এবং তার মা'কে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হচ্ছে (Omicron contracted boy and his mother are taken to Malda medical college and hospital from Kaliachak) ৷

9.আগামিকাল বিকেলের মধ্যে পেগাসাস তদন্ত কমিশনের নথি চাই, মুখ্যসচিবকে নির্দেশ রাজ্যপালের

বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যেই পেগাসাস তদন্ত কমিশন (Pegasus Inquiry Commission) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নথি তাঁর কাছে জমা দিতে হবে ৷ বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে (Chief Secretary HK Dwivedi) এই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Jagdeep Dhankhar) ৷

10.লড়াকু মানসিকতার জন্যই পরিচিত ছিলেন বরুণ

গত বুধবার পাহাড়ে ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার এমআই-17 ভি চপার ৷ সেই চপারে একমাত্র জীবিত হিসেবে উদ্ধার করা হয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং ৷ আজ তিনি প্রয়াত হলেন (Group Captain Varun Singh passes away) ৷