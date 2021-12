1.বঙ্গেও ওমিক্রনের হানা, আক্রান্ত আবুধাবি ফেরত সাত বছরের বালক

মুর্শিদাবাদের বছর সাতের এক বালক আক্রান্ত করোনার নয়া প্রজাতিতে (seven years old boy from Murshidabad contracted to Omicron) ৷ আবুধাবি, হায়দরাবাদ হয়ে ওই বালক বঙ্গে প্রবেশ করেছে বলে মুর্শিদাবাদ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর ৷

2.লখিমপুর খেরি নিয়ে আলোচনা চায় না সরকার, মুলতুবি প্রস্তাব খারিজে সরকারকে তোপ রাহুলের

সরকার লখিমপুর খেরি প্রসঙ্গে সংসদে আলোচনা চায় না বলে অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধি ৷ আর সেই কারণেই তাঁর আনা মুলতুবি প্রস্তাব সরকার খারিজ করে দিয়েছে (Speaker Rejects Adjournment motions of Rahul Gandhi) ৷ এমনকি অধিবেশনও মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস সাংসদ (Oppositions Are Not Allow to Speak on Lakhimpur Kheri) ৷

3.আগামিকাল বিকেলের মধ্যে পেগাসাস তদন্ত কমিশনের নথি চাই, মুখ্যসচিবকে নির্দেশ রাজ্যপালের

বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যেই পেগাসাস তদন্ত কমিশন (Pegasus Inquiry Commission) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নথি তাঁর কাছে জমা দিতে হবে ৷ বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে (Chief Secretary HK Dwivedi) এই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Jagdeep Dhankhar) ৷

4.লড়াকু মানসিকতার জন্যই পরিচিত ছিলেন বরুণ

গত বুধবার পাহাড়ে ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার এমআই-17 ভি চপার ৷ সেই চপারে একমাত্র জীবিত হিসেবে উদ্ধার করা হয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং ৷ আজ তিনি প্রয়াত হলেন (Group Captain Varun Singh passes away) ৷

5.বম্বে হাইকোর্টে স্বস্তি, এনসিবি দফতরে সাপ্তাহিক হাজিরা থেকে মুক্তি আরিয়ানের

মুম্বইয়ের নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর দফতরে আর হাজিরা দিতে হবে না শাহরুখ পুত্র আরিয়ানকে (Aryan Khan Gets Relief form Appearing to Mumbai NCB) ৷ আজ বম্বে হাইকোর্টের তরফে তাঁকে স্বস্তি দেওয়া হয়েছে ৷

6.দিদির আসর জমাবেন সস্ত্রীক মদন, সঙ্গী বাবুল-রাঘব

দিদি নম্বর ওয়ানে থাকবেন সস্ত্রীক মদন মিত্র (Madan mitra joins didi number 1 with his wife)৷ এ ছাড়াও থাকবেন সস্ত্রীক শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, বাবুল সুপ্রিয় (babul supriyo in didi number 1) ও রাঘব চট্টোপাধ্যায় (Raghab Chatterjee in Didi no 1)।

7.বিরাট বার্তা, দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের সিরিজে খেলছেন কোহলি

সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ান’ডে সিরিজে না খেলার জল্পনা উড়িয়ে দিলেন বিরাট ৷

8.বেআইনি জলাভূমি ভরাট সংক্রান্ত মামলায় কড়া অবস্থান হাইকোর্টের

বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট করে তাতে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের (High Court on Filling of Water Bodies) ৷ এই ব্যাপারে আগামী 21 ফেব্রুয়ারি সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ।

9.উৎসবের মরশুমে টাটা মোটর্সের গাড়ি কিনলে ঋণ দেবে বন্ধন ব্যাঙ্ক

উৎসবের মরশুমে গাঁটছড়া বাঁধল টাটা মোটর্স ও বন্ধন ব্যাঙ্ক (Tata Motors ties up with Bandhan Bank) ৷ টাটার যাত্রীবাহী গাড়ি কিনলে গ্রাহকদের গাড়ির মোট দামের সর্বোচ্চ 90 শতাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ৷

10.অন্ধ্রে বাস দুর্ঘটনায় মৃত 8

বুধবার এক বাস দুর্ঘটনায় অন্ধ্রের পূর্ব-গোদাবরী জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন 8 জন (8 people died in a bus accident in west godavari of andhra pradesh) ৷ আহত 6 ৷