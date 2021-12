1.বঙ্গে ওমিক্রন আতঙ্ক, মুর্শিদাবাদে মিলল আক্রান্তের খোঁজ

এবার পশ্চিমবঙ্গেও মিলল ওমিক্রন সংক্রমণের সন্ধান (Omicron cases detected in West Bengal) ৷

2. লখিমপুর খেরি নিয়ে আলোচনা চায় না সরকার, মুলতুবি প্রস্তাব খারিজে সরকারকে তোপ রাহুলের

সরকার লখিমপুর খেরি প্রসঙ্গে সংসদে আলোচনা চায় না বলে অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধি ৷ আর সেই কারণেই তাঁর আনা মুলতুবি প্রস্তাব সরকার খারিজ করে দিয়েছে (Speaker Rejects Adjournment motions of Rahul Gandhi) ৷ এমনকি অধিবেশনও মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস সাংসদ (Oppositions Are Not Allow to Speak on Lakhimpur Kheri) ৷

3.বিরাট বার্তা, দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের সিরিজে খেলছেন কোহলি

সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ান’ডে সিরিজে না খেলার জল্পনা উড়িয়ে দিলেন বিরাট ৷

4.লড়াই শেষ, প্রয়াত কুন্নুর চপার দুর্ঘটনায় আহত বরুণ সিং

প্রয়াত গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং (Group Captain Varun Singh passes away) ৷ চিকিৎসা চলছিল, টানা 7 দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পরেও শেষরক্ষা হল না ৷

5.লখিমপুর খেরিকাণ্ডে আলোচনা চেয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব রাহুলের

লখিমপুর খেরিকাণ্ডে সিটের তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা চেয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi moves Adjournment motion) ৷ মঙ্গলবার লখিমপুর খেরি মামলার তদন্তে সিট তার রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালতে ৷ সেই রিপোর্টে গোটা ঘটনাকে পরিকল্পিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেই নিয়েই এবার লোকসভায় আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনলেন রাহুল (Adjournment motion notice to discuss Lakhimpur kheri matter) ৷

6.কলকাতা পৌরভোটে স্থগিতাদেশ নয়, বিজেপির আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা পৌরসভার ভোট স্থগিত করার আবেদন জানিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি । সেই আবেদনই খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta high court refuses to issue stay on KMC election 2021) ।

7.আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডের মাথায় কোলাপুরের লীনা নায়ার

পরাগ আগরওয়ালের (Twitter ceo Parag Agrawal) পর লীনা নায়ার ৷ আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে ভারতীয় ৷ লন্ডনে ফরাসি ফ্যাশন হাউস চ্যানেলের (French luxury fashion house Chanel) গ্লোবাল সিইও পদের দায়িত্ব দেওয়া হল কোলাপুরের লীনা নায়ারকে (international fashion brand Chanel ceo Leena Nair)৷

8.আইন আইনের পথেই চলবে, স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ নিয়ে মন্তব্য রঞ্জন গগৈয়ের

রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সাংসদ রঞ্জন গগৈ ৷ তিনি সম্প্রতি সংসদে উপস্থিতি নিয়ে একটি মন্তব্য করেছেন ৷ তা নিয়ে একাধিক বিরোধী দল তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দেয় (Privilege Motion against Ranjan Gogoi) ৷ সেই নিয়েই এই মন্তব্য করেছেন তিনি ৷

9.আইনজীবীর মৃত্যুতে হাইকোর্টে পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে মামলার শুনানি স্থগিত

কলকাতা পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলা করেছে বিজেপি ৷ আজ তার শুনানির কথা ছিল ৷ তা পিছিয়ে আগামিকাল শুনানি হবে (BJP Plea for Central Force at Calcutta High Court) ৷

10.দলে সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত নেপালের প্রধানমন্ত্রী দেউবা

নেপালি কংগ্রেসে সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত (Nepali Congress elected PM Deuba as party president) হলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা (Nepal PM Deuba re-elected as party president) ৷