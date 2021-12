1. KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটে স্থগিতাদেশ নয়, বিজেপির আবেদন নস্যাৎ হাইকোর্টে

কলকাতা পৌরসভার ভোট স্থগিত করার আবেদন জানিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি । সেই আবেদনই খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta high court refuses to issue stay on KMC election 2021) ।

2. Militant Killed in Pulwama Encounter: পুলওয়ামায় রাতভর এনকাউন্টার, খতম হিজবুল জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় চলছে এনকাউন্টার ৷ বাহিনীর গুলিতে হিজবুল মুজাহিদিনের এক জঙ্গির (militant killed in Pulwama encounter) মৃত্যু হয়েছে ৷

3. West Bengal Weather Update : ভোরে ঘন কুয়াশা, রাতে কমবে তাপমাত্রা, পূর্বাভাস আবহাওয়া অফিসের

বড়দিনের আগে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডার আমেজ রাজ্যজুড়ে ৷ এখন শীত থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal weather forecast) ৷

4. Omicron Scare in India : বদলাচ্ছে ভ্যারিয়্যান্টের চরিত্র, টিকার কার্যকারিতা নিয়ে আশঙ্কায় কোভিড টাস্ক ফোর্স প্রধান

দিনে দিনে নতুন ধরনের ভ্যারিয়্যান্টের খোঁজ মিলছে ৷ আর প্রশ্ন উঠছে আদৌ এই ভ্যাকসিনেশনে রক্ষা পাবে তো সাধারণ মানুষ ? কী বললেন দেশের কোভিড টাস্ক ফোর্সের প্রধান (Dr VK Paul on Vaccine Platform) ?

5. Assam Manohari Gold Tea : এক কেজি মনোহরি চায়ের নিলাম হল এক লাখে !

এক কেজি চায়ের দর উঠেছে 1 টাকা কম 1 লাখ ৷ অসমে উৎপাদিত বিশেষ ধরনের একটি চা এই দামে কিনেছে একটি ব্যবসায়িক সংস্থা (Rare variety Assam tea selling price breaks record during an auction) ৷

6. IndiGo loader falls asleep in Flight : মুম্বইয়ে কার্গোয় মাল তুলতে এসে ঢুলুনি, ঘুম ভাঙল আবুধাবিতে

মুম্বইতে ফ্লাইটে লাগেজ লোড করছিলেন ৷ তা করতে গিয়েই প্রাইভেট ক্যারিয়ারের ওই লোডার কার্গো বগিতে লাগেজের পিছনেই ঘুমিয়ে পড়েন (IndiGo loader falls asleep in Flight) ৷

7. Corona Update in India : সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, ওমিক্রনে আক্রান্ত 57 জন

ওঠানামা করছে করোনার সংক্রমণের গ্রাফ (Corona Update in India) ৷ তার মধ্যেই নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন ৷ দেশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া করোনা ভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়্যান্ট (Omicron latest news) ৷

8. Cannabis and Poppy Seeds Cultivation : রাজ্যে বেআইনি মাদক চাষ বন্ধ করতে ড্রোনে নজরদারি চালাবে সিআইডি

বেআইনি গাঁজা ও আফিম চাষ বন্ধ করতে ড্রোনের মাধ্য়মে নজরদারি চালাবে পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি (Illegal Cultivation of Cannabis and Poppy Seeds) ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক ৷ মূলত দূর থেকে অনেকটা এলাকায় নজর রাখতেই এই পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে (CID Using Drones to Stop Cannabis and Poppy Seeds Cultivation) ৷ বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই নজরদারি বেশি করে হবে ৷

9. Mamata Banerjee in Goa : বাংলা বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধেছে, এবার গোয়ার পালা; বিজেপিকে বিঁধলেন মমতা

শেষদিনের সভা থেকেই বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মমতা। এ দিনের সভায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল বিজেপি (Mamata Banerjee attacks BJP from Assonora meeting)। বিশেষ করে তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

10. DGCA new circulation amid Omicron : ওমিক্রন প্রবণ দেশ থেকে ফিরছেন ? কলকাতা-সহ ছ'টি বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলক আরটি-পিসিআর প্রি-বুকিং

প্রাথমিকভাবে 20 ডিসেম্বর থেকে কলকাতা-সহ দেশের 6টি বিমানবন্দর নয়া নির্দেশিকার আওতায় আসছে ৷ (Pre booking of RT-PCR test mandatory for those arriving from Omicron-risk countries) ৷ প্রথম ধাপে কলকাতা-সহ নয়াদিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণের ক্ষেত্রে আরটি-পিসিআর প্রি-বুকিং বাধ্য়তামূলক করা হয়েছে (Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad will be effective from December 20) ৷