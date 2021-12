1.গ্রুপ-ডির পর গ্রুপ-সি মামলাতেও অস্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন

এর আগে গ্রুপ-ডি মামলাতেও অস্বস্তিতে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ সেই মামলায় আদালত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ এবার গ্রুপ-সি মামলাতে 22 ডিসেম্বরের মধ্য়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের (cal hc seeks affidavit from wb school service commission on group c case) ৷

2.দেশকে উন্নয়নের পথ দেখাচ্ছে বারাণসী : মোদি

সোমবার থেকে উত্তর প্রদেশে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi in Varanasi) ৷ উদ্বোধন করেছেন কাশী বিশ্বনাথ করিডরের ৷ আজ, মঙ্গবার উমরাহ থেকে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷ সেখানেই তিনি দাবি করেন, দেশকে উন্নয়নের পথ দেখাচ্ছে বারাণসী ৷



3.মাস্টারমশাইকে ছাড়াই সিঙ্গুরে আন্দোলন, বিতর্কে বিজেপি

কৃষকদের জন্য সাত দফা দাবিতে আজ থেকে হুগলির সিঙ্গুরে কর্মসূচি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চা (BJPs Krishan Morcha movement at Singur) ৷ প্রথম দিন দলের কর্মসূচিতে রাজ্যস্তরের তাবড় নেতাদের দেখা গেলেও ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷

4.ভোট এলেই গঙ্গাস্নান, পানাজির জনসভা থেকে মোদিকে কটাক্ষ মমতার ; ঠেস কংগ্রেসকেও

রবিবার রাতে গোয়া সফর শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার থেকে তিনি একাধিক দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন ৷ জনসভাও করেছেন ৷ প্রতিটি জায়গাতেই তিনি আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে (Mamata Slams BJP) ৷

5.নমুনা পরীক্ষা বাড়তেই রাজ্যে বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ

গত 24 ঘণ্টায় হুগলি ও উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 2 জনের (Three Died of corona in North 24 parganas) ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Corona Update in Bengal) ৷

6.এবারেও বাতিল পৌষমেলা, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ

পৌষমেলা নিয়ে সংশয়ের অবসান ঘটাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ পৌষমেলা হচ্ছে না (Poush Mela 2021 Cancel) বলে জানালেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক ৷

7. কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টে বিজেপি, আগামিকাল শুনানি

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল রাজ্য বিজেপি ৷ সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এই মামলা খারিজ করে হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল বিজেপিকে ৷ আগামিকাল সকালে মামলার শুনানি (BJP Plea to High Court for Central Force in Municipality Election) ৷



8.জেলার মানুষের টিকাকরণে অনীহা, বুধবার থেকে মালদার গ্রামেগঞ্জে ছুটবে টিকা এক্সপ্রেস

সময় হয়ে গেলেও সোমবার পর্যন্ত মালদা জেলার প্রায় 4 লক্ষ 13 হাজার মানুষ করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া বাকি। তাই জেলার মানুষকে সচেতন করতে এবং জেলার প্রতিটি মানুষকে সম্পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনতে এবার 'টিকা এক্সপ্রেস' চালু করতে চলেছে মালদা জেলা স্বাস্থ্য দফতর (Malda health department will run 'Tika Express' to speed up in vaccination process)।

9.ধান খেয়েছে ছাগলে ! তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত ইলামবাজার

মঙ্গলবার ইলামবাজার থানার পাইকুনি ও নৃপতি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে ৷ ছাগলে মাঠের ধান খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে হয় বলে অভিযোগ (Ilambazar TMC Inner Clash) ৷ ঘটনায় আহত আটজন ৷

10.লখিমপুর খেরির ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, আদালতে জানাল সিট

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh news) লখিমপুর খেরির ঘটনাকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র (Lakhimpur Kheri incident was well planned) বলে দাবি করল বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT on Lakhimpur Kheri) ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা (Lakhimpur Kheri incident update) ৷