1.গ্রুপ-ডির পর গ্রুপ-সি মামলাতেও অস্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন

এর আগে গ্রুপ-ডি মামলাতেও অস্বস্তিতে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ সেই মামলায় আদালত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ এবার গ্রুপ-সি মামলাতে 22 ডিসেম্বরের মধ্য়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের (cal hc seeks affidavit from wb school service commission on group c case) ৷

2.ভোট এলেই গঙ্গাস্নান, পানাজির জনসভা থেকে মোদিকে কটাক্ষ মমতার ; ঠেস কংগ্রেসকেও

রবিবার রাতে গোয়া সফর শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার থেকে তিনি একাধিক দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন ৷ জনসভাও করেছেন ৷ প্রতিটি জায়গাতেই তিনি আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে (Mamata Slams BJP) ৷

3.এবারেও বাতিল পৌষমেলা, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ

পৌষমেলা নিয়ে সংশয়ের অবসান ঘটাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ পৌষমেলা হচ্ছে না (Poush Mela 2021 Cancel) বলে জানালেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক ৷

4.কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টে বিজেপি, আগামিকাল শুনানি

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল রাজ্য বিজেপি ৷ সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এই মামলা খারিজ করে হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল বিজেপিকে ৷ আগামিকাল সকালে মামলার শুনানি (BJP Plea to High Court for Central Force in Municipality Election) ৷

5.লখিমপুর খেরির ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, আদালতে জানাল সিট

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh news) লখিমপুর খেরির ঘটনাকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র (Lakhimpur Kheri incident was well planned) বলে দাবি করল বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT on Lakhimpur Kheri) ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা (Lakhimpur Kheri incident update) ৷



6.কলকাতা পৌরভোটে সমস্ত বুথেই সিসিটিভির নজরদারি, নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা হয়েছিল মামলাটি । আজ কমিশনকে সব বুথে সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।

7.স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের ঋণে জটিলতা কাটাতে আর্থিক সাক্ষরতায় জোর আরবিআই-এর

স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের ঋণ জটিলতা (students credit card problem) কাটাতে আর্থিক সাক্ষরতা (Financial literacy) বিষয়কে বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্গত করার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিল আরবিআই ৷

8.ওমিক্রনের সংক্রমণ ছাপিয়ে যেতে পারে ডেল্টাকেও, সতর্কবার্তা হু-এর

করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্ট ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে ৷ এই ভ্যারিয়্যান্টের সংক্রমণ ছাপিয়ে যেতে পারে ডেল্টার সংক্রমণকেও ৷ এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO on Omicron) ৷

9.ডাইনি অপবাদ প্রতিবেশীর, ভূত তাড়াতে লক্ষাধিক টাকা দাবি ওঝার

দুই মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়ার অভিযোগ পুরুলিয়ার টামনার কোটলই গ্রামে (Witch Allegation) ৷ এমনকি গোটা পরিবারকে একঘরে করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওঝার কাছে পাঠানোর অভিযোগ গ্রামেরই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে (Witch Allegation Against Two Woman in Purulia) ৷ এই ঘটনায় বিজ্ঞান মঞ্চের দ্বারস্থ হলেন সহদেব কুমার ৷ তাঁর স্ত্রী ও মাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়েছিল ৷



10.বিএসএফ-এর সীমানা বৃদ্ধি মামলায় কেন্দ্র-রাজ্যের হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

বিএসএফের সীমানা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মামলায় (bsf area increase case) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court)৷ দু‘পক্ষকেই হলফনামা জমা (HC orders to submit affidavit) দিতে বলা হয়েছে ৷