1.LIVE : গোয়ায় দলীয় নেতা ও বিশিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা

গোয়ায় দলীয় নেতা ও বিশিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা ৷ দেখুন সরাসরি...

2.Narendra Modi at Kashi Viswanath Temple : গঙ্গায় স্নান সেরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে জলাভিষেক মোদির

আজ, সোমবার নবনির্মিত কাশী বিশ্বনাথ ধামের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi inaugurate Kashi Viswanath Dham) ৷ তার আগে তিনি গঙ্গায় স্নান করেন ৷ তার পর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে জলাভিষেক করেন ৷

3.Rajya Sabha Adjourned : বিরোধীদের হট্টগোলে দফায় দফায় মুলতুবি রাজ্যসভা, সাসপেন্ড সাংসদদের আচরণে প্রশ্ন পীযূষের

বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে অচল রাজ্যসভা ৷ 12 জন সাংসদের উপর থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়া আর্জি বিরোধীদের ৷ চেয়ারম্যান ভেঙ্কাইয়া নায়ডু তা না মানায় অশান্তি শুরু ৷ পরে বিজেপি সাংসদ পীযূষ গোয়েল বলেন, যে সাংসদরা সাসপেন্ড হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কোনও অনুতাপ নেই ৷ তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন বিরোধীরা ৷ ফলে দফায় দফায় মুলতুবি করে দিতে হয় সভার কাজ (Rajya Sabha Adjourned) ৷

4.Bansdroni murder case: বাঁশদ্রোণীতে পরকীয়া লুকোতে প্রেমিককে দিয়ে ভাসুরকে খুন করায় যুবতী

পরকীয়া (extramarital affair) লুকোতেই প্রেমিককে দিয়ে বাঁশদ্রোণীতে ভাসুরকে খুন (Bansdroni murder case) করানোর অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (Kolkata police ) দু‘জনকে গ্রেফতার করেছে ।

5.Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu: আলাপ করুন পঞ্জাবের অভিনেত্রী মিস ইউনিভার্স হারনাজ সান্ধুর সঙ্গে

লারা দত্তের (Lara Dutta Miss Universe) পর হারনাজ সান্ধু (Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu) ৷ 21 বছর পর আরও এক ভারতীয়র মাথায় উঠল মিস ইউনিভার্সের (Miss Universe 2021) মুকুট ৷ আসুন আলাপ করা যাক, পঞ্জাবের এই সুন্দরীর সঙ্গে ৷

6.Benefits of Plant Oils : ত্বক-চুলের সমস্যা সমাধানে ভরসা রাখুন প্রাকৃতিক তেলে

ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন ? চুল ওঠা নিয়ে নাজেহাল ? ত্বক-চুলের সমস্যার সমাধানে মুশকিল আসান প্রাকৃতিক তেল (Plant Oils For Healthier Hair And Skin) ৷

7.20 Years of Parliament Attack : 20 বছর পরেও স্পষ্ট সংসদ হামলার ক্ষত, নিহতদের শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর

সংসদ হামলার 20 বছরের মাথায় নিহতদের স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ৷ টুইটারে শহিদ স্মরণে পোস্ট করেন তাঁরা ৷ কুড়ি বছর আগে 2001 সালের 13 ডিসেম্বর ভারতের সংসদ ভবনে হামলা চালায় সশস্ত্র 5 জঙ্গি ((2001 Attack on Indian Parliament) ৷ সেই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর 9 জন সদস্য-সহ আর বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল ৷

8.Crack Found in Rail Track : বিদ্যাধরপুর স্টেশনের কাছে লাইনে ফাটল, যাত্রীদের তৎপরতায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা লোকালের

যাত্রী এবং স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল আপ ক্যানিং-সোনারপুর লোকাল (Up Canning-Sonarpur Local) ৷ এদিন সকালে বিদ্যাধরপুর স্টেশনের কাছে আপ লাইনে ফাটল দেখা দেয় (Crack Found in Rail Track Near Vidyadharpur Station) ৷ স্থানীয়রা এবং প্ল্যাটফর্মে থাকা যাত্রীরা চালককে সতর্ক করে ট্রেন আটকায় (Crack Found in Rail Track) ৷ পরে রেললাইন মেরামতি করা হলে পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ক্যানিং শাখায় ৷

9.Satpal Rai Buried : পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় বিদায় সৎপাল রাইকে, গোর্খা রীতি মেনে দেওয়া হল কবর

পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় এবং গোর্খা রীতি রেওয়াজ মেনে সোমবার সমাধিস্থ করা হল প্রয়াত সেনা হাবিলদার সৎপাল রাইকে (Satpal Rai Buried) ৷ এদিন বাড়ির কাছেই তাঁর মরদেহ কবর দেওয়া হয় ৷ গত 8 ডিসেম্বরের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় (IAF Chopper Crash) মৃত্যু হয় প্রয়াত সিডিএস বিপিন রাওয়াতের (Late CDS Bipin Rawat) অন্যতম দেহরক্ষী সৎপাল রাইয়ের ৷

10.Fake Social Media Account : ডায়মন্ডহারবারের এসডিও’র নামে ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, মেসেঞ্জারে টাকা চাওয়ার অভিযোগ

ডায়মন্ডহারবারের মহকুমা শাসকের (Fake Social Media Account) নামে ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলে, সেখান থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ ৷ রবিবার বেশ কয়েকজনের কাছে প্রায় 10 হাজার টাকা করে চেয়েছে প্রতারক (Fake Social Media Account of Diamond Harbour SDO) ৷ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে সাইবার শাখার পুলিশ ৷