1. Weather Update in Bengal : বঙ্গের দুয়ারে কড়া নাড়ছে শীত, কমছে তাপমাত্রার পারদ

ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংসের প্রস্তুতি শুরু শীতের (Weather Update in Bengal) ৷ অকাল বর্ষার পর এবার ঠান্ডার মরশুম গায়ে মাখতে তৈরি বঙ্গবাসীও ৷ কনকনে শীতের অপেক্ষার প্রহর গুনছে হাওয়া অফিস থেকে শুরু করে আমজনতা সকলেই ৷

2. Omicron in Rajasthan : রাজস্থানেও বাড়ছে ওমিক্রন সংক্রমণ, নতুন করে আক্রান্ত 4

জয়পুরে নতুন করে 4 জনের ওমিক্রন সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (Omicron in Jaipur) ৷ সোমবারই জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের পরে তাঁদের ওমিক্রন ধরা পড়েছে ৷

3.Miss Universe 2021 : এক্কিশ সাল বাদ, দেশকে মিস ইউনিভার্সের খেতাব এনে দিলেন হারনাজ

21 বছর পর মিস ইউনিভার্স হলেন এক ভারতীয় ৷ চণ্ডীগড়ে বাসিন্দা হারনাজ সান্ধু দেশকে এনে দিলেন খেতাব (Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021) ।

4. Kashi Vishwanath Corridor : কাশী বিশ্বনাথ করিডর উদ্বোধন করবেন মোদি, সেজে উঠেছে বেনারস

উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে মোদির কাশী সফর (Narendra Modi Varanasi Visit) ৷ সোমবার দু'দিনের সফরের প্রথম দিনে নবনির্মিত কাশী বিশ্বনাথ করিডর উদ্বোধন করবেন তিনি ৷ একইসঙ্গে আজ গোটা দেশের শিব মন্দিরগুলিতে পূজার্চনার আয়োজন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ বিজেপির দাবি, কাশীর স্থান মাহাত্ম্যকে মাথায় রেখেই এই কর্মসূচি পালন করা হবে ৷

5. Mamata reaches Goa : দুদিনের সফরে গোয়া পৌঁছলেন মমতা

আজ বিকেলেই গোয়া পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী ৷ থাকবেন দুদিন ৷ এই দুদিনের বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷ পাশাপাশি গোয়ার তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মমতা ৷

6. Bike Rider Injured on Maa Flyover : মা উড়ালপুলে ফের চিনা মাঞ্জায় জখম বাইক আরোহী

ফের মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় জখম বাইক আরোহী (Bike Rider Injured on Maa Flyover) ৷ ওই যুবকের গলায় ও মুখে ক্ষত রয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটে রবিবার সন্ধেয় ৷

7. Satpal Rai : চোখের জল ও ব্যাগপাইপের বিদায়ী সুরে তাকদহের বাড়িতে পৌঁছাল সৎপালের দেহ

তামিলনাড়ুর কুন্নুরে চপার দুর্ঘটনায় নিহত সৎপাল রাইয়ের (Satpal Rai) নিথর দেহ পৌঁছাল তাকদহের বাড়িতে ৷ দিন কয়েকের টানা অপেক্ষার পর রবিবার রাতে কফিনবন্দি দেহ তাকদহের গ্লেনবার্নের বাড়িতে পৌঁছায় ৷ গোটা রাস্তায় নিহত জওয়ানকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পাহাড়বাসী । সোমবার সকালে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসবেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, জন প্রতিনিধিরা ৷ তারপরই রীতিনীতি মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।

8. KMC Election 2021 : তৃণমূলের নির্বাচনী পোস্টারে ওসির নম্বর, শুরু বিতর্ক

বেহালায় তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট প্রচারে থানার ওসির নম্বর ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক (controversy over posters of tmc candidates for having numbers of police)

9. Tiger Found in Buxa : মিলেছে বাঘের দেখা, বক্সায় বন্ধ জঙ্গল সাফারি

বাঘের দেখা মেলায় বক্সায় আপাতত বন্ধ থাকছে জঙ্গল সাফারি (jungle safari prohibited in buxa tiger reserve)

10.Rohit Sharma on ODI Captaincy : চাপ সামলে লক্ষ্যে অবিচল থাকতে চান অধিনায়ক রোহিত

অধিনায়ক হওয়ার পর বোর্ডকে দেওয়া প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মুম্বইকর জানান, ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিনিয়তই চাপ অনুভব করেন তিনি ৷ তাই অধিনায়ক হয়ে বাড়তি চাপ অনুভব করছেন না তিনি ৷ বরং বাইরের কথায় কান না দিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ায় জোর দিলেন নয়া অধিনায়ক (Rohit wants to create a strong bond between the players) ৷