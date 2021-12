1.PM Modi Twitter account hacked : প্রধানমন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্টে সাইবার হানা

শনিবার রাত 2টো নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্য হ্যাক হয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত টুইটার হ্যান্ডেল (Twitter account of PM Modi hacked) ৷

2.Tornado in USA : আমেরিকায় টর্নেডো হানায় মৃত প্রায় 100, কেনটাকিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা বাইডেনের

কেনটাকি, আরকানসাস, মিসিসিপি, ইলিনয়, মিসৌরি, টেনেসিতে আছড়ে পড়েছে প্রায় 30টি টর্নেডো (Tornado in USA) ৷ ইতিমধ্যেই ঝড়ের দাপটে মৃতের সংখ্যাটা 100 ছাড়িয়েছে (Death toll rising after 30 tornadoes rip through 6 US states) ৷ কেনটাকিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷

3.Weather Update in Bengal : রাজ্যে কমবে তাপমাত্রা, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

রাজ্যের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও, শীত পড়ার ক্ষেত্রে তার কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ এমনটাই জানিয়েছে, হাওয়া অফিস (Weather Update in Bengal) ৷ ফলে শীত উপলব্ধি করতে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না রাজ্যবাসীকে ৷

4.Dhankhar on BSF Issue : বিএসএফ ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের নির্দেশ রাজ্যপালের

শনিবার বিকেলে রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকা ৷ সেখানেই তাঁদের বিএসএফ ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন রাজ্যপাল (wb governor jagdeep dhankhar says to government to ensure cooperative coordination between bsf police) ৷

5.TMC Manifesto for KMC Election 2021 : পৌরভোটে তৃণমূলের ইস্তেহারে ‘কলকাতার 10 দিগন্ত’

আগামী 19 নভেম্বর কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) ৷ ভোটের জন্য শনিবার ইস্তেহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেখানে 'কলকাতার 10 দিগন্ত' বলে একটি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে ।

6.Tiger Found in Buxa : তিন দশক পর বক্সায় দেখা গেল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

1998 সালের পর এই প্রথম বক্সার জঙ্গলে ট্র‍্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়ল (Tiger found in Buxa ) ৷

7.Sukanta Mazumdar Criticises TMC : "কালীঘাটের বড় চোরেরাও ছাড়া পাবেন না", দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে কটাক্ষ সুকান্তর

দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (sukanta mazumdar criticises tmc on corruption issue)

8.Tripura Government Advertisement Controversy: বিজেপির সরকার কপি করার মাস্টার, কটাক্ষ তৃণমূলের

ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞাপন বিতর্কে বিজেপিকে কটাক্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের (tmc leaders criticise bjp on tripura government advertisement controversy)

9.ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC : হারের হ্যাটট্রিক এড়িয়ে পয়েন্ট এল বাগানে

বিরতির এক মিনিট আগে অ্যাডভান্টেজ হারায় এটিকে মোহনবাগান । ভ্লাদিমির কোমানের জোরালো কোনাকুনি শটে হার মানেন অমরিন্দর সিং (Vladimir Koman equalises just before half time for Chennaiyin FC)। এটিকে মোহনবাগান-চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচ শেষ হল 1-1 গোলে (ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC ends to a draw) ৷

10.Talk to Chairman in Siliguri : 'টক টু চেয়ারম্যান' পরিষেবার শুরুতেই ভুরি ভুরি অভিযোগ পেলেন গৌতম দেব

আজ ঘণ্টাখানেক ওই ফোন ইন পরিষেবায় 29টি কল নেন গৌতম দেব (Talk to Chairman in Siliguri) ৷ তার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পানীয় জল, রাস্তা ও নিকাশির সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ । যদিও সমস্ত অভিযোগ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।