1.Omicron in Kolkata : এবার কলকাতাতেও ওমিক্রন আতঙ্ক !

ওমিক্রন আতঙ্ক কলকাতায় ৷ বিদেশ ফেরত তরুণীকে ঘিরে ওমিক্রন সংক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরে (Omicron Scare in Kolkata) ৷

2.Last Rites of CDS Bipin Rawat Live : দিল্লিতে শেষযাত্রায় সিডিএস বিপিন রাওয়াত

দিল্লিতে শেষযাত্রায় সিডিএস বিপিন রাওয়াত (Live of the Last Rites of CDS Bipin Rawat) ৷ দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

3.Lok Sabha Live : লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন

সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ৷ লোকসভা থেকে সরাসরি (Live from Lok Sabha) দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

4.What is tri service enquiry: রাওয়াতের কপ্টার দুর্ঘটনায় তিন বাহিনীর তদন্ত, বিষয়টা ঠিক কী ?

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের (CDS Bipin Rawat chopper crash) হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে তিন বাহিনীর কমিটির উপর ৷ এটি ঠিক কী (What is tri service enquiry)?

5.Brar Square Delhi Cantonment : বাড়ি ফিরল সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াতের দেহ, ব্রিগেডিয়ার লিডারকে শেষশ্রদ্ধা রাজনাথের

দেশের প্রথম সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতের শবদেহ এসে পৌঁছাল তাঁদের কামরাজ মার্গের বাড়িতে ৷ সেখানে জনসাধারণ ও সেনা আধিকারিকেরা তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারবেন ৷

6.Fraud With TMC Leader : জয়েন্ট বিডিও’র নাম করে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা

হরিশচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীকে জয়েন্ট বিডিও’র পরিচয় দিয়ে ঠকানোর অভিযোগ (Joint BDO Name use for Fraud Case) ৷ বিডিও’র নাম করে তৃণমূল নেতার সঙ্গে 20 হাজার টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে ৷

7.Rajya Sabha Live : সংসদে শীতকালীন অধিবেশন, রাজ্যসভা থেকে সরাসরি...

সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ৷ রাজ্যসভা থেকে সরাসরি (Rajya Sabha Live) দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

8.PM Modi on democracy summit: বাইডেনের ডেমোক্র্যাসি সামিটে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ রক্ষায় জোর মোদির

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্র্যাসি সামিটে (democracy summit) যোগ দিয়ে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ রক্ষায় জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on democracy summit)৷

9.Poor Air Quality in Delhi: দিল্লিতে বাড়ছে দূষণের মাত্রা, দূষণ নিয়ন্ত্রক কমিশমের নির্দেশ বন্ধ হল 228টি কারখানা

আরও খারাপ হচ্ছে রাজধানী দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি (Poor Air Quality in Delhi) ৷ সেই সঙ্গে এনসিআর অঞ্চলেও পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হয়ে উঠছে ৷ যেখানে নয়ডায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স 300 পেরিয়ে গিয়েছে (AQI of Gurugram and Noida deteriorate) ৷ এই পরিস্থিতিতে এনসিআর অঞ্চলে দূষণবিধি না মানায় 228টি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রক কমিশন (CAQM Orders to Close 228 Industrial Units) ৷

10.Last rites of CDS Rawat : পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে আজ শেষকৃত্য সিডিএস বিপিন রাওয়াতের

8 ডিসেম্বর দুপুর নাগাদ সেনা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী এবং অন্য 11 জন সেনা আধিকারিক ৷ আজ সিডিএস বিপিন রাওয়াত ও স্ত্রীর শেষকৃত্য হবে দিল্লিতে (Last rites of CDS Bipin Rawat and wife Madhulika Rawat) ৷