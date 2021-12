1.Last Rites of CDS Bipin Rawat Live : দিল্লিতে শেষযাত্রায় সিডিএস বিপিন রাওয়াত

দিল্লিতে শেষযাত্রায় সিডিএস বিপিন রাওয়াত (Live of the Last Rites of CDS Bipin Rawat) ৷ দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.Firing at Regent Park : রিজেন্ট পার্কে চলল গুলি, আহত 2

রিজেন্ট পার্কে চলল গুলি (Firing at Regent Park) ৷ জখম 2 জন ৷ ঘটনাস্থলে এসেছে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ ৷ সঙ্গে রয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও ৷

3.Last rites of CDS Rawat : পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে আজ শেষকৃত্য সিডিএস বিপিন রাওয়াতের

8 ডিসেম্বর দুপুর নাগাদ সেনা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী এবং অন্য 11 জন সেনা আধিকারিক ৷ আজ সিডিএস বিপিন রাওয়াত ও স্ত্রীর শেষকৃত্য হবে দিল্লিতে (Last rites of CDS Bipin Rawat and wife Madhulika Rawat) ৷

4.Rajnath Singh orders tri service inquiry : রাওয়াতের কপ্টার দুর্ঘটনায় তিন বাহিনীর তদন্তের নির্দেশ রাজনাথের

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের (CDS Bipin Rawat) হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার তদন্ত করবে তিন বাহিনীর তদন্তকারী দল ৷ এই নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (rajnath singh orders tri service inquiry)৷

5.Corona Updates in India : সংক্রমণ সামান্য কমে 8 হাজারে, বাড়ল দৈনিক মৃত্যু

সাড়ে 9 হাজার থেকে প্রায় 1 হাজার কমে দৈনিক সংক্রমণ নামল 8 হাজার 503-এ ৷ তবে সংক্রমণ কমলেও 1 দিনে প্রায় 500 জন আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘণ্টায় ৷ আগের দিন মৃতের সংখ্যা 159 থাকলেও আজ তা বেড়ে 624 -এ পৌঁছে গিয়েছে (Corona Updates in India) ৷

6.Weather Update in Bengal : আজও মেঘলা আকাশ, হালকা বৃষ্টি শহরে

ডিসেম্বরেও শহরে এল না শীত ৷ উল্টে মেঘলা আকাশ আর একের পর এক সপ্তাহ ধরে চলছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ৷ আজও একই থাকবে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকা (Light rainfall in West Bengal) ৷

7.Anti Lynching Bill in Jharkhand : গণপিটুনি বিরোধী বিল আনছে ঝাড়খণ্ড সরকার

বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে বেড়েছে গণপিটুনির ঘটনা ৷ এবার তা রোধে বিল আনছে ঝাড়খণ্ড সরকার (Jharkhand to introduce bill against lynching) ৷

8.Chopper Crash: চপার দুর্ঘটনায় মৃত সেনা আধিকারিকদের শেষ শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

চপার দুর্ঘটনায় মৃত সেনা আধিকারিকদের শেষ শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর ৷ এই চপার দুর্ঘটনায় মৃত 13 জনের মধ্যে মাত্র তিন জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে (Mortal remains of only 3 of 13 deceased identified) ৷

9.KMC Election 2021 : রাজ্যে পৌরভোটে ভিভিপ্যাট নয়, কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামায় জানাবে নির্বাচন কমিশন

19 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরভোট ৷ পৌরভোটে ভিভিপ্যাট নয়, ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা হবে ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই কথা জানাবে কলকাতা হাইকোর্টকে (No VVPAT in Kolkata Municipal Election) ৷

10.Burdwan Medical agitation : গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, চাঞ্চল্য বর্ধমান মেডিকেলে

অবস্থার অবনতি হওয়ায় কালনা মহকুমা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৷ এরপর রোগীর মৃত্যুতে জুনিয়র চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলল রোগীর পরিবার ৷ তার জেরেই চাঞ্চল্য হাসপাতাল চত্বরে (Burdwan Medical College agitation) ৷