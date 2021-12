1.Last rites of CDS Rawat : পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে আজ শেষকৃত্য সিডিএস বিপিন রাওয়াতের

8 ডিসেম্বর দুপুর নাগাদ সেনা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী এবং অন্য 11 জন সেনা আধিকারিক ৷ আজ সিডিএস বিপিন রাওয়াত ও স্ত্রীর শেষকৃত্য হবে দিল্লিতে (Last rites of CDS Bipin Rawat and wife Madhulika Rawat) ৷

2.Weather Update in Bengal : আজও মেঘলা আকাশ, হালকা বৃষ্টি শহরে

ডিসেম্বরেও শহরে এল না শীত ৷ উল্টে মেঘলা আকাশ আর একের পর এক সপ্তাহ ধরে চলছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ৷ আজও একই থাকবে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকা (Light rainfall in West Bengal) ৷

3.Chopper Crash: চপার দুর্ঘটনায় মৃত সেনা আধিকারিকদের শেষ শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

চপার দুর্ঘটনায় মৃত সেনা আধিকারিকদের শেষ শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর ৷ এই চপার দুর্ঘটনায় মৃত 13 জনের মধ্যে মাত্র তিন জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে (Mortal remains of only 3 of 13 deceased identified) ৷

4.Vickat Wedding Pics : ক্যাটরিনা শুধু ভিকিরই, ছবিই তার প্রমাণ

অবশেষে সামনে এল ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কইফের রাজকীয় বিয়ের ছবি (Vicky Kaushal & Katrina Kaif) ৷ যে ছবি দেখে চোখ সরছে না আপামর ভিক্যাটের অনুরাগীদের ৷

5.Mamata to Mahua on TMC inner conflict : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে মহুয়াকে কড়া বার্তা মমতার

বৃহস্পতিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রশাসনিক সভা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ ওই সভার মঞ্চ থেকেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী (mamata banerjee message to mp mahua moitra on tmc inner conflict) ৷

6.Burdwan Medical agitation : গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, চাঞ্চল্য বর্ধমান মেডিকেলে

অবস্থার অবনতি হওয়ায় কালনা মহকুমা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৷ এরপর রোগীর মৃত্যুতে জুনিয়র চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলল রোগীর পরিবার ৷ তার জেরেই চাঞ্চল্য হাসপাতাল চত্বরে (Burdwan Medical College agitation) ৷

7.Omicron Scare in India : আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ল

আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়াল কেন্দ্র (india extends ban on international flights) ৷ আগামী বছর 31 জানুয়ারি পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ জারি থাকবে বলে ডিজিসিএ জানিয়েছে ৷

8.News Events of the Day : আজ দিনভর

আজ রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (News Events of the Day) ৷

9.Horoscope for 10th December: আর্থিক দিক থেকে ভাল দিন কাটবে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের, অন্যদের ভাগ্যে কী রয়েছে...

প্রেমজীবন ভাল কাটবে কারও ৷ কেউ কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করবেন ৷ আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ কেউ ৷

10.Husband Extra Marital Affair: হাতেনাতে ধরা পড়ল স্বামীর পরকীয়া, প্রেমিকাকে মার স্ত্রী'র

প্রেমিকাকে নিয়ে স্বামী উঠেছিলেন হোটেলে ৷ আর সেখানেই হানা দিয়ে স্ত্রী হাতেনাতে ধরে ফেললেন স্বামী ও তাঁর প্রেমিকাকে। তারপর মহিলা উত্তম-মধ্যম মেরে থানায় নিয়ে যায় প্রেমিকাকে (Husband Extra Marital Affaiar)। আসানসোলের বার্নপুর রোডের একটি হোটেলের ঘটনা ।