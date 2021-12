1.Homage to CDS Bipin Rawat : জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এমকে স্টালিন

জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এমকে স্টালিন (MK Stalin pays homage to CDS Bipin Rawat) ৷ দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2.Black box of crashed IAF Chopper found : পাওয়া গেল দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারের ব্ল্যাকবক্স

পাওয়া গেল দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারের ব্ল্যাকবক্স (MI 17V5 BLACK BOX IDENTIFIED) ৷

3.Chopper Crash at Coonoor : ভেঙে পড়ার ঠিক আগে কুয়াশায় ঢেকে যায় সিডিএস রাওয়াতের চপার

কুন্নুরে সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের (CDS General Bipin Rawat) চপার ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের ভিডিয়ো (IAF chopper crashed at Coonoor) ৷ শেষ মুহূর্তে হেলিকপ্টারটিকে কুয়াশায় ঢেকে যেতে দেখা যায় ৷

4.Sayantika Banerjee injured in road accident : পানাগড়ে সায়ন্তিকার গাড়িতে লরির ধাক্কা, আহত অভিনেত্রী

পানাগড়ে পথ দুর্ঘটনায় আহত অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (Sayantika Banerjee injured in road accident at Panagarh) সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলেন বাঁকুড়ায় ৷

5.World expresses condolence : সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ আমেরিকা-সহ একাধিক দেশের

শুধুমাত্র ভারত নয়, বায়ুসেনার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা দুনিয়ায় (World expresses condolence to Bipin Rawat) ৷

6.Military Career Of Bipin Rawat : উরি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের অন্যতম মাস্টার-প্ল্যানার, একনজরে রাওয়াতের উল্লেখযোগ্য কীর্তি

কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতার অভাবে মাঝ আকাশ থেকে কুন্নুরে ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-17ভি-5 ৷ সেই চপারেই সওয়ার ছিলেন 2019 ডিসেম্বরে দেশের প্রথম সর্বাধিনায়কের পদে আসীন হওয়া বিপিন রাওয়াত ৷ ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতালে কয়েকঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে প্রয়াত হন বিপিন রাওয়াত (CDS General Bipin Rawat Died In Helicopter Crash in Tamil Nadu) ৷

7.Next Chief of Defence Staff : দেশের পরবর্তী সেনা সর্বাধিনায়ক কি সেনাপ্রধান এম এম নারাভানে ?

দেশের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শূন্য হয়ে গেল সেনা সর্বাধিনায়কের পদ ৷ স্বভাবতই 13 লক্ষ সেনার দায়ভার এবার কে নেবেন ? যোগ্যতার নিরিখে এগিয়ে রয়েছেন সেনাপ্রধান (Chief of the Army Staff) এম এম নারাভানে (Manoj Mukund Naravane) ৷

8.Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে পৌঁছল 9 হাজারে

ফের বাড়ল সংক্রমণ ৷ 24 ঘণ্টায় এক হাজার বেড়ে আট হাজার থেকে প্রায় সাড়ে নয় হাজারের দোরগোড়ায় পৌঁছল দেশের দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷

9.Weather Update in Bengal : মেঘলা আকাশ থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে, শীত আসতে দেরি

আকাশের মুখ ভার দেখে ভাবছেন ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি কি না ? আবহাওয়া অফিস বলছে, এখন আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই দক্ষিণবঙ্গে (Weather Update in Bengal) ৷

10.Satpal Rai from Darjeeling died in chopper crash : কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে দার্জিলিংয়ের সৎপাল রাই

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই হেলিকপ্টারে সওয়ার ছিলেন ভারতের তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াত ৷ বিপিন রাওয়াত-সহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 13 জনের। যাঁদের মধ্যে ছিলেন দার্জিলিংয়ের তাকদহের গ্লেনবার্নের বাসিন্দা সৎপাল রাই (Satpal Rai from Darjeeling died in military chopper crash in Connoor)।