1.World expresses condolence : সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ অ্যামেরিকা-সহ একাধিক দেশের

শুধুমাত্র ভারত নয়, বায়ুসেনার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা দুনিয়ায় (World expresses condolence to Bipin Rawat) ৷

2.Military Career Of Bipin Rawat : উরি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের অন্যতম মাস্টার-প্ল্যানার, একনজরে রাওয়াতের উল্লেখযোগ্য কীর্তি

কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতার অভাবে মাঝ আকাশ থেকে কুন্নুরে ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-17ভি-5 ৷ সেই চপারেই সওয়ার ছিলেন 2019 ডিসেম্বরে দেশের প্রথম সর্বাধিনায়কের পদে আসীন হওয়া বিপিন রাওয়াত ৷ ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতালে কয়েকঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে প্রয়াত হন বিপিন রাওয়াত (CDS General Bipin Rawat Died In Helicopter Crash in Tamil Nadu) ৷

3.Weather Update in Bengal : মেঘলা আকাশ থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে, শীত আসতে দেরি

আকাশের মুখ ভার দেখে ভাবছেন ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি কি না ? আবহাওয়া অফিস বলছে, এখন আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই দক্ষিণবঙ্গে (Weather Update in Bengal) ৷

4.General Bipin Rawat Dies in Helicopter Crash : কুন্নুরে কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত

দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার (Mi-17V-5 Military Transport Helicopter Crash) ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই হেলিকপ্টারেই সওয়ার ছিলেন চিফ অফ ডিভেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত-সহ মোট 14 জন সেনা আধিকারিক ৷

5.Satpal Rai from Darjeeling died in chopper crash : কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে দার্জিলিংয়ের সৎপাল রাই

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই হেলিকপ্টারে সওয়ার ছিলেন ভারতের তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াত ৷ বিপিন রাওয়াত-সহ দুর্ঘনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। যাঁদের মধ্যে ছিলেন দার্জিলিংয়ের তাকদহের গ্লেনবার্নের বাসিন্দা সৎপাল রাই (Satpal Rai from Darjeeling died in military chopper crash in Connoor)।

6.Cremation of CDS Bipin Rawat : শুক্রবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সস্ত্রীক সিডিএস বিপিন রাওয়াতের

বিপিন রাওয়াতের দিল্লির বাড়িতে সকাল 11টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন মানুষ ৷ এরপর কামরাজ মার্গ থেকে শোভাযাত্রা করে তিন বাহিনীর প্রধানের দেহ নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়ার ক্রিমেটোরিয়ামে (Cremation of CDS Bipin Rawat) ৷

7.Horoscope For 9th December: প্রেমজীবন ভাল কাটবে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের, অন্যদের ভাগ্যে কী রয়েছে...

কর্মব্যস্ত জীবন কাটবে কারও ৷ কেউ আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন ৷ পরিবারের সঙ্গে দারুণ দিন কাটাবেন কেউ ৷

8.Bipin Rawat Passes Away : সেনা কপ্টারেই থেমে গেল সেনা সর্বাধিনায়কের যাত্রা

বুধবার তামিলনাড়ুতে মর্মান্তিক চপার দুর্ঘটনায় 63 বছর বয়সে প্রাণ হারালেন দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত (Bipin Singh Rawat passes away in a chopper crash Coonoor) ৷ কুন্নুরের কাছে এদিন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-17 ভি5 (IAF Mi-17V5) চপার ৷ যাতে সওয়ার ছিলেন সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াত-সহ 14 জন ৷

9.Indians Died in Air Accident : আকাশপথে প্রাণ হারিয়েছেন যে সকল ভিআইপি

চপার দুর্ঘটনায় প্রয়াত চিফ অফ ডিভেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত (General Bipin Rawat Dies in Helicopter Crash) ৷ আকাশপথে একইভাবে প্রাণ গিয়েছে দেশের বেশ কয়েকজন ভিআইপি-র ৷

10.Military Chopper Crash : 6 বছর আগেও একইভাবে বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন সেনাপ্রধান

চপার দুর্ঘটনায় প্রয়াত চিফ অফ ডিভেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত ৷ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর এবং সুলুরের মাঝে বায়ুসেনার এম-আই সিরিজের চপারটি ভেঙে পড়ে ৷ এবারই প্রথম নয়, এর আগেও কপ্টার দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন সেনাপ্রধান ৷