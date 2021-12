1.General Bipin Rawat Dies in Helicopter Crash : কুন্নুরে কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত

দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার (Mi-17V-5 Military Transport Helicopter Crash) ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই হেলিকপ্টারেই সওয়ার ছিলেন চিফ অফ ডিভেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত-সহ মোট 14 জন সেনা আধিকারিক ৷

2.Bipin Rawat Passes Away : সেনা কপ্টারেই থেমে গেল সেনা প্রধানের যাত্রা

বুধবার তামিলনাড়ুতে মর্মান্তিক চপার দুর্ঘটনায় 63 বছর বয়সে প্রাণ হারালেন দেশের সেনাপ্রধান (General Bipin Singh Rawat passes away in a chopper crash Coonoor) ৷ কুন্নুরের কাছে এদিন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-17 ভি5 (IAF Mi-17V5) চপার ৷ যাতে সওয়ার ছিলেন সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াত-সহ 14 জন ৷

3.Military Chopper Crash in Tamil Nadu : বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনায় মৃত 13,আশঙ্কাজনক 1 : এএনআই

সংবাদসংস্থা এএনআই (ANI) সূত্রের খবর, সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত ও অনান্যদের নিয়ে সুলুর থেকে ওয়েলিটং যাওয়ার পথে যে হেলকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে (Military Chopper crash in Tamil Nadu) , তাতে কপ্টারে সওয়ার 14 জনের মধ্যে 13 জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের পরিচয় জানার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷

4.Military Chopper Crash in Tamil Nadu : সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাজনাথের, তড়িঘড়ি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট বৈঠক

এদিনের মত রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নয়াদিল্লিতে বিপিন রাওয়াতের বাসভবনে হাজির হন ৷ সঙ্গে ছিলেন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে ৷ সেখানে বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনা বিষয়ক ঘটনাক্রম প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন তিনি ৷ সন্ধে সাড়ে 6টায় তড়িঘড়ি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকা হয়েছে (Cabinet Committee on Security to meet today at 6.30) ৷

5.About MI-17V-5 Chopper : বায়ুসেনার অন্যতম নির্ভরযোগ্য কপ্টারে ছিলেন রাওয়াত, জেনে নিন তার বিশেষত্ব

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর এবং সুলুরের মাঝে বায়ুসেনার এম-আই সিরিজের চপারটি ভেঙে পড়ে ৷ বায়ুসেনার সেরা কপ্টারগুলির মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য Mi-17V-5 হেলিকপ্টারে সওয়ার ছিলেন ভারতের তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াত (CDS Bipin Rawat) ৷

6.Mamata-Rahul react on Bipin Rawat's Chopper Crash: অত্যন্ত দুঃখজনক খবর, কপ্টার দুর্ঘটনার পর রাওয়াতের আরোগ্য কামনায় মমতা ও রাহুল

তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার ভেঙে (Mamata Rahul react on Bipin Rawat's Chopper Crash) পড়ার ঘটনার খবর পেয়ে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের আরোগ্য কামনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Bipin Rawat's Chopper Crash) ও রাহুল গান্ধি ৷

7.Mamata on chopper crash : কপ্টার দুর্ঘটনার কবলে রাওয়াত, মাঝপথেই প্রশাসনিক বৈঠক থামিয়ে দিলেন মমতা

তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় বিপিন রাওয়াত সহ 14 জন সেনাকর্তা গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনায় মালদার প্রশাসনিক বৈঠকে (malda administrative meeting) দুঃখপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on chopper crash) ৷ ঘটনার খবর পেয়ে দু-একটি কথা বলে প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করেন তিনি ৷

8.Olaf Scholz : নয়া যুগের সূচনা জার্মানিতে, চ্যান্সেলর হলেন ওলাফ স্কোলজ

জার্মানির রাজনীতিতে ব্যাপক পালাবদল ৷ নির্বাচনে হারের পর সংসদেও বিপুল ভোটে হেরে চ্যান্সেলর পদ খোয়ালেন অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ৷ সেই সঙ্গে 16 বছর পর জার্মানি পেল নয়া চ্যান্সেলর ৷ আজ সংসদে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর জার্মানির প্রেসিডেন্ট স্কোলজের (Olaf Scholz Replace Angela Merkel as Chancellor) ৷ নাম সরকারিভাবে চ্যান্সেলর হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৷ সংসদে অধ্যক্ষের সামনে শপথও নিয়েছেন স্কোলজ (Olaf Scholz) ৷

9.Mamata Jaiswal to join TMC : তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র

হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র (Mamata Jaiswal to join TMC) মমতা জয়সওয়াল তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন । এই নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলার শাসক দলের নেতারা ।

10.VicKat honeymoon: মধুচন্দ্রিমায় নয়, বিয়ের পরই শুটিং-এ ফিরছেন ভিকি-ক্যাটরিনা

বিয়ের পর আপাতত মধুচন্দ্রিমায় (no honeymoon for vicky katrina) যাওয়া হচ্ছে না ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের (vicky kaushal katrina kaif latest news)৷ বিয়ের পরই শুটিং (couple to resume shoots)-এ ফিরছেন বলিউডের তারকা জুটি ৷