1.Mamata Banerjee Live : মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেখুন সরাসরি ...

2.Lok Sabha Live : লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন, দেখুন সরাসরি

সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ৷ লোকসভা থেকে সরাসরি (Live from Lok Sabha) দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ৷

3.Vicky Katrina wedding: মেহন্দি-সঙ্গীতের জমজমাট পর্বের পর আজ গায়ে হলুদ ভিক্যাটের

মঙ্গলবার ছিল জমজমাট মেহন্দি ও সঙ্গীতের পর্ব ৷ আজ গায়ে হলুদ (vicky katrina haldi ceremony) ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের (Vicky Katrina wedding)৷ সিক্স সেনসেস ফোর্টে বলিউডের তারকা জুটির বিয়ের (vicky kaushal katrina kaif wedding) বিরাট আয়োজন করা হয়েছে ৷

4.KMC election 2021 : দলীয় নির্দেশ অমান্য ; তনিমা, সচ্চিদানন্দকে বহিষ্কার করল শাসকদল

নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় দুই নেতাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC expels two party leaders) ৷

5.Unequal Economy Nations : আর্থিক অসাম্য দেশগুলির শীর্ষ সারিতে ভারত, বলছে 'বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট'

সবচেয়ে বেশি আর্থিক বৈষম্যের দেশগুলির মধ্যে শীর্ষ সারিতে রয়েছে ভারত ৷ বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট 2022 (World Inequality Report 2022) এর তথ্যে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, ভারতের মোট অর্থনীতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ টাকা 1 শতাংশ মানুষের কাছে রয়েছে (India Among Most Unequal Economy Nations) ৷

6.Fake Call Center: লেক এলাকায় বেআইনি কল সেন্টারের হদিশ, গ্রেফতার 4

লেক থানা এলাকায় বেআইনি কল সেন্টারে অভিযান চালাল কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল (Fake Call Center in Lake Area) ৷ একটি ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই বেআইনি কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল ৷ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে মোট 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Lalbazar Cyber Cell) ৷

7.water problem in Asansol: 4 দিন নির্জলা আসানসোলের একাংশ, পৌরনিগমে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

আসানসোল পৌরনিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আসানসোল শহরের ঘাঁটি গলি এলাকা থেকে রামবন্ধু তালাও এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের কষ্ট (water problem in Asansol)। বারবার বাসিন্দারা আসানসোল পৌরনিগমে (Asansol municipal corporation) জানিয়েছেন । তারপরও কোনও সুরাহা হয়নি । গত চারদিন ধরে একেবারেই নির্জলা রয়েছেন শহরের প্রাণকেন্দ্রে বসবাসকারী বাসিন্দারা । সোমবার রাতে 43 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন পানীয় জলের দাবিতে ।

8.RBI Keeps Lending Rates Unchanged : ওমিক্রন আতঙ্কের আবহে সুদের হার অপরিবর্তিতই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

দেশে ওমিক্রন আতঙ্কের (Omicron Scare) আবহে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI Keeps Lending Rates Unchanged)৷ আরবিআই-এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাস (RBI Governor Shaktikanta Das) ঘোষণা করেছেন যে, রেপো রেট ও রিভার্স রেপো রেটে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না ৷

9.Mahua Moitra writes letter to SEBI against Adani : বেআইনি মালিকানা বৈধ করানোর অভিযোগ, আদানিদের বিরুদ্ধে সেবিকে চিঠি মহুয়ার

আদানি গোষ্ঠী (Mahua Moitra against Adani) বেআইনি মালিকানাকে বৈধ করতে চাইছে বলে অভিযোগ করে সেবির চেয়ারম্যানকে চিঠি দিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra writes letter to SEBI against Adani)৷

10.Widows of Migrant Workers demand jobs : চাকরির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা নিহত পরিযায়ীদের স্ত্রীদের, আটকাল পুলিশ

তাঁরা মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের স্ত্রী ৷ একসময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মাঝে কেটে গিয়েছে তিনটে বছর ৷ চাকরি মেলেনি ৷ আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হল তাঁদের ৷ (Migrants widows stopped to meet Mamata Banerjee)