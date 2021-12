1.Unequal Economy Nations : আর্থিক অসাম্য দেশগুলির শীর্ষ সারিতে ভারত, বলছে 'বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট'

সবচেয়ে বেশি আর্থিক বৈষম্যের দেশগুলির মধ্যে শীর্ষ সারিতে রয়েছে ভারত ৷ বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট 2022 (World Inequality Report 2022) এর তথ্যে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, ভারতের মোট অর্থনীতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ টাকা 1 শতাংশ মানুষের কাছে রয়েছে (India Among Most Unequal Economy Nations) ৷

2.RBI Keeps Lending Rates Unchanged : ওমিক্রন আতঙ্কের আবহে সুদের হার অপরিবর্তিতই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

দেশে ওমিক্রন আতঙ্কের (Omicron Scare) আবহে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI Keeps Lending Rates Unchanged)৷ আরবিআই-এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাস (RBI Governor Shaktikanta Das) ঘোষণা করেছেন যে, রেপো রেট ও রিভার্স রেপো রেটে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না ৷

3.Mahua Moitra writes letter to SEBI against Adani : বেআইনি মালিকানা বৈধ করানোর অভিযোগ, আদানিদের বিরুদ্ধে সেবিকে চিঠি মহুয়ার

আদানি গোষ্ঠী (Mahua Moitra against Adani) বেআইনি মালিকানাকে বৈধ করতে চাইছে বলে অভিযোগ করে সেবির চেয়ারম্যানকে চিঠি দিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra writes letter to SEBI against Adani)৷

4.Corona Update in India : ফের ঊর্ধ্বমুখী দৈনিক সংক্রমণ, পৌঁছল 8 হাজারে

ফের বাড়ল সংক্রমণ ৷ 24 ঘণ্টায় ছয় হাজার থেকে আট হাজারে পৌঁছল দেশের দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷

5.Human Trafficking : মানব পাচারচক্রের জাল থেকে উদ্ধার 4 নাবালিকা সহ 6, গ্রেফতার 1

আসানসোল স্টেশনে শিয়ালদা-দিল্লি সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস থেকে 4 নাবালিকা সহ 6 জনকে উদ্ধার করল আরপিএফ ৷ তাঁদের দিল্লির পতিতালয়ে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ (Human Trafficking) ৷ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে আরপিএফ (RPF Arrest a Trafficker) ৷

6.CM Murshidabad Administrative Meeting: আজ অধীর গড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চারদিনের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে একের পর এক প্রশাসনিক বৈঠক সারছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee administrative meeting) ৷ আজ বিকেলে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে যাবেন তিনি ৷

7.Weather Update in Bengal : নিম্নচাপ কাটতেই শীতের পূর্বাভাস

জাওয়াদ এখন অতীত ৷ ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংসের প্রস্তুতি শুরু শীতের (Weather Update in Bengal) ৷ শুষ্কতাকে উপভোগ করতে তৈরি বঙ্গবাসীও ৷ কনকনে শীতের অপেক্ষার প্রহর গুনছে হাওয়া অফিস থেকে শুরু করে আমজনতা সকলেই ৷

8.Dr Anthony Fauci on Omicron : ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি, কিন্তু ক্ষতিকর নয়, বললেন অ্যান্থনি ফসি

নতুন সার্স কোভ-2 ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন নিয়ে ফের আতঙ্কিত গোটা বিশ্ব ৷ আমেরিকার অ্যালার্জি এবং ইনফেকশাস ডিজিজেস সংস্থার প্রধান ডাঃ অ্যান্থনি ফসি জানালেন ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি, তার চরিত্র ক্ষতিকর নয় ৷ (Evidence suggests Omicron has 'increased infectivity' but no 'severe profile)

9.Panic over presence of bear in Jalpaiguri : তিস্তা উদ্যানে রক্তমাখা পায়ের ছাপ কি ভাল্লুকের ? ধন্দে বন বিভাগ

অজানা এক জন্তুর রক্তমাখা পায়ের ছাপ খবরের শিরোনামে আনে জলপাইগুড়িকে (Panic for bear in Jalpaiguri) ৷ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের অনুমান এটি ভাল্লুকের পায়ের ছাপ ৷ যদিও এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নয় বন বিভাগ ৷

10.TMC leader files fir over selfie with pistol contro : পিস্তল হাতে ছবি, দলীয় নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর

পিস্তল হাতে ছবি হঠাৎ ভাইরাল (TMC leader's selfie with Pistol goes viral on social media) হওয়াতেই বিপাকে পড়েন জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি ৷ তবে তাঁর দাবি, ছবিটি এক বছর পুরোনো ৷ আর তাতেই পিস্তলটি যার ও ছবিটি যিনি তুলেছিলেন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল নেত্রী ৷