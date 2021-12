1.Weather Update in Bengal : নিম্নচাপ কাটতেই শীতের পূর্বাভাস

জাওয়াদ এখন অতীত ৷ ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংসের প্রস্তুতি শুরু শীতের (Weather Update in Bengal) ৷ শুষ্কতাকে উপভোগ করতে তৈরি বঙ্গবাসীও ৷ কনকনে শীতের অপেক্ষার প্রহর গুনছে হাওয়া অফিস থেকে শুরু করে আমজনতা সকলেই ৷

2.CM Murshidabad Administrative Meeting: আজ অধীর গড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চারদিনের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে একের পর এক প্রশাসনিক বৈঠক সারছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee administrative meeting) ৷ আজ বিকেলে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে যাবেন তিনি ৷

3.Dr Anthony Fauci on Omicron : ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি, কিন্তু ক্ষতিকর নয়, বললেন অ্যান্থনি ফসি

নতুন সার্স কোভ-2 ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন নিয়ে ফের আতঙ্কিত গোটা বিশ্ব ৷ আমেরিকার অ্যালার্জি এবং ইনফেকশাস ডিজিজেস সংস্থার প্রধান ডাঃ অ্যান্থনি ফসি জানালেন ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি, তার চরিত্র ক্ষতিকর নয় ৷ (Evidence suggests Omicron has 'increased infectivity' but no 'severe profile)

4.Nirbhaya Project by Kolkata Police : এই গাড়িটি মহিলাদের সম্মান করতে জানে

রাতের কলকাতায় গাড়িচালকরাই অনেক সময় হয়ে উঠেছেন মহিলা যাত্রীদের আতঙ্কের কারণ ৷ সেই আতঙ্ক কমাতেই এবার ক্যাব চালকদের সহবৎ শেখাবে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police will train cab drivers) ৷

5.TMC leader files fir over selfie with pistol contro : পিস্তল হাতে ছবি, দলীয় নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর

পিস্তল হাতে ছবি হঠাৎ ভাইরাল (TMC leader's selfie with Pistol goes viral on social media) হওয়াতেই বিপাকে পড়েন জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি ৷ তবে তাঁর দাবি, ছবিটি এক বছর পুরোনো ৷ আর তাতেই পিস্তলটি যার ও ছবিটি যিনি তুলেছিলেন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল নেত্রী ৷

6.Shivasena may join UPA : রাহুলের সঙ্গে বৈঠকের পরই ইউপিএ-তে যোগদানের ইঙ্গিত শিবসেনার

আজ, মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করেন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত ৷ সেই বৈঠক সেরে বেরিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন (Shivasena may join upa) ৷

7.Mimi Nusrat Absent in TMC Protest : দিল্লিতে সাংসদদের ধর্নায় অনুপস্থিত মিমি-নুসরত, ক্ষুব্ধ তৃণমূল

দিল্লিতে সাংসদদের সাসপেনশনের বিরুদ্ধে চলা ধরনায় মঙ্গলবার যোগ দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু সেখানে ছিলেন না তৃণমূলের দুই তারকা সাংসদ মিমি ও নুসরত (Mimi Nusrat Absent in TMC Protest) ৷ যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

8.KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি সুজনের

কলকাতা পৌরভোটে (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর দাবি তুললেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty on KMC Election 2021) ৷ পাশাপাশি ভিভি প্যাটের দাবিও করেন তিনি ৷

9.River Cyclist Samrat : পবিত্র ভলগার দূষণ দেখে অবাক 'রিভার সাইক্লিস্ট' সম্রাট

2016 কর্পোরেট সংস্থার মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে মানবজাতিকে জলের মর্ম বোঝাতে উদ্যোগী হয়েছেন সম্রাট (Samrat Moulik takes initiative for water literacy) ৷ তাঁর যাযাবর হওয়ার পিছনে এটাই অদ্ভূত অথচ মহৎ নেশা ৷

10.Woman cuts off Boy's tongue : নৃশংস ! কুকথা বলায় যুবকের জিভ কাটলেন মহিলা

যুবকের জিভ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই মহিলার বিরুদ্ধে (two women are accused of cutting off young mans tongue) ৷ যদিও, জিভ কেটে দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন ওই দুই মহিলা ৷ মদ্যপ অবস্থায় বাথরুমে পরে গিয়ে জিভ কেটে গিয়েছে বলে তাঁদের দাবি ৷