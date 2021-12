1.Girls molested in UP school: যোগীরাজ্যে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের নাম করে রাতভর স্কুলে যৌন হেনস্থা 17 ছাত্রীকে

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের নাম করে (pretext of practical class) স্কুলে ডেকে এনে যৌন হেনস্থার (Girls molested in UP school) অভিযোগ উঠল 17 জন ছাত্রীকে ৷

2.Lok Sabha Live : লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন, দেখুন সরাসরি

সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ৷ লোকসভা থেকে সরাসরি (Live from Lok Sabha) দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ৷

3.Rahul Gandhi gives adjournment motion notice : কৃষকদের দাবি নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেসের

কৃষকদের দাবি (farmers demand) নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদের (Winter session) উভয় কক্ষে মুলতুবি প্রস্তাব আনল কংগ্রেস ৷ লোকসভায় প্রস্তাব আনেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi gives adjournment motion notice)৷

4.Vicky Katrina wedding: বিয়ের আগেই ভিকি-ক্যাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের রাজস্থানে, কেন?

বিয়ের (Vicky Katrina wedding) আগেই রাজস্থানে অভিযোগ দায়ের (complaint against vicky katrina) হল ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের বিরুদ্ধে (complaint against vicky kaushal katrina kaif)৷ এক আইনজীবী তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন ৷

5.Hooghly Murder : চণ্ডীতলায় একই পরিবারের 3 জনকে খুনে মূল অভিযুক্তের দেহ উদ্ধার রেললাইনে

হুগলি চণ্ডীতলায় একই পরিবারের 3 সদস্যকে খুনের ঘটনা মূল অভিযুক্তের দেহ উদ্ধার হল ৷ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ গোবরা স্টেশনের রেললাইনের উপর তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় (Hooghly Murder) ৷ পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা (Hooghly Murder Accused Commits Suicide) বলে অনুমান পুলিশের ৷

6.Bajrang Dal attacks MP School : পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে তাণ্ডব বজরং দলের, পালিয়ে বাঁচল পড়ুয়ারা

পরীক্ষা চলাকালীন মধ্যপ্রদেশের একটি স্কুলে (Madhya Pradesh School) তাণ্ডব চালাল বজরং দল (Bajrang Dal attacks MP School)-সহ বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন (Right-Wing Mob Attacks Madhya Pradesh School)৷ কয়েকশো লোককে নিয়ে দিয়ে হামলা চালানো হয় ৷

7.Assam Rifles seizes drugs : 500 কোটিরও বেশি টাকার মাদক উদ্ধার মণিপুরে

কয়েকশো কোটি টাকার মাদক পাওয়া গেল মণিপুরের মোরে শহরে এক মহিলার বাড়ি থেকে ৷ (Drugs worth over 500 crore in Moreh town)

8.Ashes 2021-22 Brisbane Test : চোট নয়, দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতির জন্য বিশ্রামে অ্যান্ডারসন; বিবৃতি ইসিবি’র

চোটের কারণে নয়, দলীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট খেলতে গাব্বার মাঠে নামবেন না জেমস অ্যান্ডারসন (James Anderson Fit for Ashes) ৷ অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে জিমির না খেলা নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে জানাল ইসিবি ৷ প্রথমে বলা হয়েছিল, কাফ মাসলে টান লাগায় ব্রিসবেন টেস্টে খেলবেন না অ্যান্ডারসন (Ashes 2021-22 Brisbane Test) ৷

9.Best Car Insurance Policy : গাড়ি বিমা করার আগে নজর রাখুন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে

কোভিড কালে গাড়ি কেনার হার বেড়েছে ৷ এর সঙ্গে বাধ্যমূলক গাড়ি বিমা ৷ বহু মানুষ ভাল বিমা পলিসি এবং টিপসের খোঁজ করেন ৷ গাড়ি বিমা করার আগে সব দিক ভাল করে খতিয়ে দেখা দরকার (Best Car Insurance Policy) ৷ নতুবা বিপদে পড়তে পারেন ৷

10.Body Found at Tollygunge : হোটেলের নিচ থেকে উদ্ধার দেহ, চাঞ্চল্য টালিগঞ্জে

টালিগঞ্জের একটি হোটেলের নিচ থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার (Body Found at Tollygunge) ৷ ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷