1.TMC-MGP Alliance in Goa : বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোয়ায় এমজিপির সঙ্গে গাঁটছড়া তৃণমূলের

গোয়ায় তৃণমূল-এমজিপি জোট ৷ সেরাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধল তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress announces alliance with MGP in Goa) ৷

2.Bajrang Dal attacks MP School: পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে তাণ্ডব বজরং দলের, পালিয়ে বাঁচল পড়ুয়ারা

পরীক্ষা চলাকালীন মধ্যপ্রদেশের একটি স্কুলে (Madhya Pradesh School) তাণ্ডব হামলা চালাল বজরং দল (Bajrang Dal attacks MP School)-সহ বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন (Right-Wing Mob Attacks Madhya Pradesh School)৷ কয়েকশো লোককে নিয়ে দিয়ে হামলা চালানো হয় ৷

3.KMC Election 2021 : মমতার টালির ঘরে কোটিপতি ভ্রাতৃবধূ, পৌরভোটের মনোনয়নে প্রকাশ্যে এল তথ্য

মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের ভ্রাতৃবধূ তথা কলকাতা পৌরভোটে তৃণমূল প্রার্থী কাজরী বন্দ্য়োপাধ্যায় কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক (assets of mamata banerjee relative and candidate in kmc election kajari banerjee valued over one crore) ৷ মনোনয়নের হলফনামায় উঠে এসেছে এই তথ্য ৷

4.Beijing Winter Olympics 2022 : গণহত্যার প্রতিবাদে শীতকালীন বেজিং অলিম্পিকসে কূটনৈতিক বয়কট আমেরিকার

চিনের জিংজিয়াং প্রদেশে চলতে থাকা গণহত্যা এবং অপরাধের প্রতীকী প্রতিবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (US Diplomatics Boycott of Beijing Winter Olympics) ৷ আসন্ন বেজিং শীতকালীন অলিম্পিকসে (Beijing Winter Olympics 2022) কূটনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন ৷

5.Weather Update in Bengal : ভিজবে উত্তর, 4 দিনের মধ্যে দক্ষিণে শীতের পূর্বাভাস

ভাবছেন তো কবে শীত পড়বে ? আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের দুয়ারে আসছে শীত ৷ ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Weather Update in Bengal) ৷

6.Chewing Gum to cut Covid Transmission : করোনা ঠেকাতে চিউয়িং গাম চিবোন

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে অভিনব দাওয়াই ৷ বিশেষ ধরনের চিউয়িং গাম তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা (Chewing Gum to cut Covid Transmission) ৷ তাঁদের দাবি, এই চিউয়িং গাম চিবোলে কোভিড-19 (COVID-19) সংক্রমণের হোতা সার্স-কোভ-2 ভাইরাসকে (SARS-CoV-2 virus) মুখের মধ্যেই ঠেকিয়ে ফেলা সম্ভব হবে ৷

7.Horoscope For 7th December: আজ ভাগ্য সহায় থাকবে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের, অন্যদের ভাগ্যে কী রয়েছে...

পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও ৷ কেউ ব্যবসায় উন্নতি লাভ করবেন ৷ প্রেমজীবন দারুণ কাটবে কারও ৷

8.KLO militant Jibon Singh : জীবনও সমাজের মূলস্রোতে ফিরুন, চাইছেন প্রাক্তন সঙ্গীরা

স্বাভাবিক জীবনে দেখা যেতে পারে তাঁকে, যদি সরকার তাঁর সব দাবি পূরণ করে (KLO militant Jibon Singh to return normal life) ৷ আর যে সব কেএলও জঙ্গিরা এই সংগঠন ছেড়ে সমাজে ফিরেছেন, তাঁরা এখনও কাজ পাননি, তাই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন প্রাক্তন কেএলও জঙ্গি আর লিঙ্কম্যানরা ৷

9.suicide over blouse sewing issue : ব্লাউজ সেলাই হয়নি মনমতো, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মঘাতী স্ত্রী

মনের মতো ব্লাউজ সেলাই করা হয়নি ৷ তাই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মঘাতী হলেন মহিলা (Woman commits suicide over blouse issue) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে ৷

10.Indian Railway Recruitment : শুরু হচ্ছে ভারতীয় রেলে নিয়োগ, প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি

2019 সালে শুরু হওয়া যে নিয়োগ প্রক্রিয়া দেশের কোভিড পরিস্থিতির কারণে বন্ধ ছিল তা অতি শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে (Indian Railway Recruitment)। নিয়োগ সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে ভারতীয় রেলের তরফে ।