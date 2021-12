1.Lok Sabha Live : সংসদে শীতকালীন অধিবেশন, লোকসভা থেকে সরাসরি...

সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ৷ লোকসভা থেকে সরাসরি...

2.Municipal Election : মে মাসের মধ্যে পুরভোট সম্পন্ন হবে, হাইকোর্টে হলফনামা কমিশনের

আজ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে হলফনামা দিয়ে এই বক্তব্য জানানো হয়েছে ।

3.Colonel Prithipal Singh gill passes away: সেঞ্চুরি করে চলে গেলেন তিন বাহিনীর সৈনিক কর্নেল গিল

চলে গেলেন তিন বাহিনীতে কাজ করা (served in all three defence services) কর্নেল পৃথীপাল সিং গিল (Colonel Prithipal Singh Gill passes away) ৷ রবিবার প্রয়াত হন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যোদ্ধা (Second world war veteran passes away)৷

4.SSC Group-D Recruitment Case : হাইকোর্টের নির্দেশে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ মামলায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি

চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ মামলায় হবে তদন্ত কমিটি (inquiry committee in SSC Group D Recruitment Case) ৷ কমিটিতে থাকবেন তিন সদস্য ৷ নেতৃত্ব দেবেন প্রাক্তন বিচারপতি ৷ সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷

5.Satyr tragopan found in Darjeeling: 178 বছর পর দার্জিলিংয়ের সিঞ্চেল অভয়ারণ্যে মিলল বিলুপ্তপ্রায় পাখি

প্রায় 178 বছর পর দার্জিলিংয়ের সিঞ্চেল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে ফের দেখা মিলল স্যাটায়ার ট্র‍্যাগোপানের (Satyr tragopan found in Senchal Wildlife Sanctuary)। স্যাটায়ার ট্রাগোপান মুনাল নামে বেশি পরিচিত । বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির পাখির ফের দেখা পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত বন আধিকারিক থেকে কর্মীরা ৷

6.Amit Shah to give statement on Nagaland : নাগাল্যান্ডের ঘটনায় সংসদের উভয়কক্ষে আজ বিবৃতি শাহের

নাগাল্যান্ডের ঘটনা নিয়ে আজ লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিবৃতি দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah to give statement on Nagaland firing incident)৷ রবিবার নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে 13 জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয় (13 civilians and one soldier were killed in Nagaland)৷ প্রাণ যায় এক জওয়ানেরও ৷

7.Pravin Togadia on GOI population report : দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারে, আশঙ্কা প্রবীণ তোগাড়িয়ার

সম্প্রতি সরকারি একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতে দম্পতি পিছু দু'টি করে সন্তান রয়েছে ৷ তাতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া ৷ তাঁর আশঙ্কা দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারে (Hindus declining in India says Togadia) ৷

8.Vicky Katrina wedding : সাদা শাড়ি, খোলা চুল ; বিয়ের আগে ভিকির বাড়িতে ক্যাটরিনা

বিয়ের আগে একবার দু‘পক্ষ একসঙ্গে হয়ে গিয়ে প্রাক-প্রস্তুতি সেরে নিলেন ? নাকি ছিল কোনও বিয়েরই আচার ? তা স্পষ্ট না হলেও শনি ও রবিবার একে-অপরের বাড়িতে যেতে দেখা গেল ভিকি ও ক্যাটকে ৷

9.India Wins Mumbai Test : 372 রানে মুম্বইয়ে কিউয়ি বধ, 1-0 সিরিজ জয় ভারতের

মুম্বই টেস্টের চতুর্থ ইনিংসেও ভারতীয় স্পিনারদের দাপট (India Win Test Serise Over New Zealand) ৷ অশ্বিন ও জয়ন্ত 4টি করে উইকেট নিলেন ৷ সেই সঙ্গে কিউয়িদের 372 রানে হারিয়ে ম্যাচ এবং সিরিজ জিতলেন বিরাট কোহলিরা (India Wins Mumbai Test) ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল এবং সিরিজ সেরা রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷

10.Weather Update in Bengal : জাওয়াদের জেরে রাতভর বৃষ্টি, জলমগ্ন কলকাতার একাধিক এলাকা

গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ইতিমধ্যেই বঙ্গে প্রবেশ করেছে জাওয়াদ ৷ তার জেরেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে কলকাতাতেও রাত থেকে চলছে অবিরাম বৃষ্টি (Rainfall Overnight in South Bengal) ৷ কবে কাটবে দুর্যোগ ? কী বলছে হাওয়া অফিস (Weather Update in Bengal) ?