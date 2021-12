1.India Wins Mumbai Test: 372 রানে মুম্বইয়ে কিউয়ি বধ ভারতের, 1-0 সিরিজ জয়

মুম্বই টেস্টের চতুর্থ ইনিংসেও ভারতীয় স্পিনারদের দাপট ৷ অশ্বিন ও জয়ন্ত 4টি করে উইকেট নিলেন ৷ সেই সঙ্গে কিউয়িদের 372 রানে হারিয়ে ম্যাচ এবং সিরিজ জিতলেন বিরাট কোহলিরা (India Wins Mumbai Test) ৷

2.Winter Session of Parliament : সংসদে নাগাল্যান্ড ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে সুখেন্দু-অধীরদের নোটিশ

নাগাল্যান্ড ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে নোটিশ সাংসদদের ৷ সংসদের দুই কক্ষেই নাগাল্যান্ডে চলা অশান্তির ঘটনায় আলোচনার দাবিতে নোটিস দিলেন তৃণমূল-সহ একাধিক দলের সাংসদরা (MPs demanding discussion on Nagaland issue in Parliament) ৷

3.Weather Update in Bengal : জাওয়াদের জেরে রাতভর বৃষ্টি, জলমগ্ন কলকাতার একাধিক এলাকা

গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ইতিমধ্যেই বঙ্গে প্রবেশ করেছে জাওয়াদ ৷ তার জেরেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে কলকাতাতেও রাত থেকে চলছে অবিরাম বৃষ্টি (Rainfall Overnight in South Bengal) ৷ কবে কাটবে দুর্যোগ ? কী বলছে হাওয়া অফিস (Weather Update in Bengal) ?

4.Jyotiraditya-Digvijaya war of words: বিশ্বাসঘাতক তকমার পাল্টা জবাব, জ্যোতিরাদিত্য-দিগ্বিজয়ের বাগযুদ্ধ

তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং (Digvijaya Singh traitor remarks)৷ তাঁকে পাল্টা জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (Jyotiraditya Scindia on Digvijaya Singh)৷ চরমে উঠল দুই নেতার (Digvijaya Singh news) বাগযুদ্ধ (Jyotiraditya Digvijaya war of words)৷

5.Corona Update in India : দেশের করোনার আক্রান্তের সংখ্যা সেই আট হাজারের ঘরেই

গত 24 ঘণ্টা অর্থাৎ 6 ডিসেম্বর দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 8 হাজার 306 জন (Corona Infection in India) ৷

6.Jasprit Bumrah's Birthday : আঠাশে পা বুম বুমের, আদুরে পোস্ট স্ত্রী সঞ্জনার

28 বছরে পা দিলেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah's Birthday) ৷ ঘড়ির কাঁটা বারোটা পার হতেই শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনের (sanjana ganesan wishes jasprit bumrah) পোস্ট ভেসে উঠল ৷

7.Mahismari Village Flood : নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত মহিষমারি গ্রাম, সর্বস্ব খুইয়ে স্কুলে ঠাঁই 10টি পরিবারের

ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাব ও অমাবস্যার কোটালের জেরে গঙ্গাসাগরের মহিষামারি গ্রামে ভাঙল নদীবাঁধ (Broken river dam causes flood in mahismari village of gangasagar) । মহিষামারি গ্রামে হুগলি নদীর মোহনা সংলগ্ন এলাকায় প্রায় 5 কিলোমিটার জুড়ে নদীবাঁধ ভেঙে এলাকায় প্রবেশ করছে নোনাজল (Mahismari Village Flood) ।

8.Minors are rescued From Rampurhat Station : রামপুরহাট স্টেশন থেকে উদ্ধার নাবালকের দল, নেপথ্যে পাচার চক্র ?

এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে একাধিক নাবালককে উদ্ধার করল রামপুরহাট (Rampurhat News) স্টেশনের রেল পুলিশ (Minors are Rescued From Rampurhat Station) ৷ কাজের জন্য নাবালকরা তামিলনাড়ু যাওয়ার সাফাই দিলেও পুলিশের অনুমান তাদের পাচারের জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

9.Nagaland Civilian Deaths : উত্তপ্ত নাগাল্যান্ডে আজ তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল

সন্ত্রাসদমন অভিযান চলাকালীন নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ গিয়েছে 13 জন সাধারণ গ্রামবাসীর (Nagaland Civilian Deaths ) ৷ গতকালের এই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে ৷ ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত নাগাল্যান্ড ৷ মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিতে আজ নাগাল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেবে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল (five-member aitc delegation to visit Nagaland today) ৷

10.Vladimir Putin : ইন্দো-রাশিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে পুতিন, সন্ধ্যায় নামবেন দিল্লিতে

21তম ইন্দো-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে (21st Indo Russia annual summit) ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সোমবার সন্ধ্যায় তিনি দিল্লি পৌঁছবেন (Vladimir Putin will arrive in New Delhi) ৷ এই সম্মেলনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চুক্তি হবে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর ৷ যেখানে রাশিয়ার থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনার চুক্তি করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ পাশাপাশি এই বৈঠকে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর (Dialogue between Indo-Russian External Affairs) ৷