1. Cyclone Jawad : আজই অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ, উপকূলের জেলাগুলিতে হবে ভারী বৃষ্টি

আজ কখন ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad ) স্থলভাগে প্রবেশ করবে তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানায়নি মৌসম বিভাগ ৷ তবে পুরী থেকে ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ বাংলার দিকে হতে পারে ৷ এবং তার প্রভাবে এ রাজ্যে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জোর সম্ভাবনা ৷ cyclone jawad likely to reach north andhra pradesh today



2. Jawad effect in Sunderban : ঘূর্ণিঝড় ও অমাবস্যার কোটালের জোড়া ফলায় আতঙ্ক সুন্দরবনে, তৎপর প্রশাসন

ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ-এর ৷ এখনই এর প্রভাবে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ জাওয়াদ আর অমাবস্যার জোড়া ফলায় আতঙ্কিত সুন্দরবনের বাসিন্দারা (Jawad effect in Sunderban) ৷

3. Rain in Digha : দিঘায় শুরু জাওয়াদের প্রভাব, বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া ; চলছে পুলিশি টহল

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিঘায় (Rain in Digha) । বেলা বাড়ার সঙ্গে কালো মেঘে ঢাকতে শুরু করেছে আকাশ । ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের (Cyclone Jawad Updates) মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফ থেকে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ-এর টিম । এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ ৷

4. Cyclone Jawad Effect : জাওয়াদের আগাম সতর্কতায় বন্ধ হুগলির ফেরি পরিষেবা

ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের আশঙ্কায় বন্ধ করা হল হুগলির ফেরি ঘাটগুলি (Ferry Service Cancelled for Precaution in Hooghly) ৷ রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ জানানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের কারণে আগাম সতর্কতা হিসেবে শনি ও রবিবার দু’দিন ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকবে (Ferry Service Cancelled) ৷

5. Omicron suspect in Delhi : দিল্লির হাসপাতালে ওমিক্রন সন্দেহে ভর্তি 12

কোভিড 19-এর নয়া প্রজাতি ওমিক্রনের আতঙ্কে কাঁপছে গোটা দেশ ৷ ইতিমধ্যেই কর্নাটকের দুজন এই নয়া ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত ৷ জানা গিয়েছে, দিল্লির লোক নায়েক হাসপাতালে ওমিক্রন সন্দেহে ভর্তি রয়েছেন 12 জন (Omicron suspect in Delhi) ৷ যদিও তাঁদের রিপোর্ট এখনও আসেনি ৷



6. home loan EMIs : বাড়ির ইএমআই নিয়ে দুশ্চিন্তা ? খেয়াল রাখুন এই বিষয়গুলিতে

বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনেছেন ৷ আর দেনাও হয়েছে, প্রতি মাসে গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের ইএমআই ৷ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন ? এর সমাধানে রইল বিশেষজ্ঞদের দেওয়া কিছু টিপস (Tips to reduce the burden of home loan EMIs) ৷



7. Priyanka Sarkar Injured : প্রিয়াঙ্কা সরকারকে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কা, ভাঙল পায়ের হাড় ; আজ অস্ত্রোপচার

শুটিং চলাকালীন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ধাক্কা বাইকের (priyanka sarkar injured in bike accident during shooting) ৷ জখম অভিনেত্রী এই মুহূর্তে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷



8. India tour of South africa : নির্ধারিত সূচি মেনেই টেস্ট, ওয়ান ডে সিরিজ় ; দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-20 পরে খেলবেন বিরাটরা

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল (India tour of South africa ) ৷ জানিয়ে দিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ ৷



9. IND vs NZ Mumbai Test : কুম্বলেদের সঙ্গে একাসনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আজাজ

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে বড় রানের পথে ভারত (India vs New Zealand Mumbai Test) ৷ 150 রানের মাথায় আজাজ প্যাটেলের বলে ক্যাচ আউট হলেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল ৷ দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই আজাজ প্যাটেলের স্পিনের দাপটে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন ঋদ্ধিমান এবং অশ্বিন ৷ ঘরের মাঠে পাঁচ উইকেট নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার আজাজ (Ajaz Patel) ৷



10. Corona in India : কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমেছে ৷ কিন্তু এখন নতুন মাথাব্যথা ওমিক্রন (Omicron Infection) আর দক্ষিণ আফ্রিকা সহ অন্য দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীরা (South Africa returnee) ৷