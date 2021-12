1.IND vs NZ Mumbai Test : ওয়াংখেড়েতে ময়াঙ্কের সেঞ্চুরি ঢাকল ‘বিরাট’ ব্যার্থতা

প্রথমে ব্যাটিং নিলেও দলের 80 রানের মাথায় পরপর তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত ৷ সেখান থেকে ম্যাচের হাল ধরেন ওপেনার ময়াঙ্ক আগরওয়াল ৷ তাঁর সেঞ্চুরিতে (Mayank scored his 4th test ton) প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর 4 উইকেট হারিয়ে 221 ৷ 120 রান করে ক্রিজে রয়েছেন ময়াঙ্ক ৷ 25 রানে তাঁর সঙ্গী ঋদ্ধিমান সাহা ৷

2.Rahul Gandhi Attacks Narendra Modi: কৃষক মৃত্যুর দায় স্বীকার করুন, মোদিকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের

প্রধানমন্ত্রীর ভুলের মাসুল কে দেবেন, প্রশ্ন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi Attacks Narendra Modi) । মৃত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ (Compensation for Farmers) দেওয়া নিয়ে তরজা যখন তুঙ্গে, সেই সময় সরাসরি নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন রাহুল

3.Cyclone Jawad Alert : ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের মোকাবিলায় প্রস্তুত দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা প্রশাসন

একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দারা ৷ ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের আগমন বার্তা তাই ঘুম কেড়েছে তাঁদের ৷ সতর্ক রয়েছে প্রশাসনও (Cyclone Jawad Alert) ৷ খোলা হয়েছে ত্রাণশিবির, কন্ট্রোল রুম ৷ বন্ধ রাখা হয়েছে ফেরি সার্ভিস ৷ এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ৷

4.Corona Update in Bengal : রাজ্যে নিম্নমুখী করোনা সংক্রমণ, মৃত 13

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের (Five Died of corona in North 24 Parganas) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে, কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ দার্জিলিংয়ে মৃত্যু হয়েছে 1 জনের ৷

5.Cyclone Jawad Updates : জাওয়াদ আতঙ্ক, দোকান তুলে পালাচ্ছেন দোকানদাররা

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad to hit Odisha on Saturday night) । প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার মাইকিং করে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে ।

6.Covid Vaccine for Children : শিশুদের করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে পর্যালোচনা চলছে, লোকসভায় জানাল সরকার

18 বা তার ঊর্ধ্বে যাঁদের বয়স, তাঁদের করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ চলতি বছরেই শুরু হয়েছে ৷ কিন্তু এখনও শিশুদের ভ্যাকসিন (Covid Vaccine for Children) দেওয়ার কাজ শুরু হয়নি ৷ কবে হবে, সেই নিয়েই প্রশ্ন করা হয় সরকার ৷ তারই উত্তরে কেন্দ্রে এই তথ্য জানিয়েছে লোকসভায় ৷

7.Kohli sets Unwanted Record : লজ্জার রেকর্ডে পতৌদিকে টপকালেন কোহলি

দীর্ঘ দু'বছর টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরির দেখা নেই কোহলির ব্যাটে (Kohli has not scored a ton in a Test match in two years) ৷ আজ সেই শতরান দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন ভক্তরা ৷ সেই ম্যাচেই ভক্তদের হতাশ করে কোনও রান না করে ড্রেসিংরুমে ফিরলেনই না, লজ্জার রেকর্ডও গড়ে ফেললেন তিনি (Kohli sets Unwanted Record) ৷

8.KMC Election 2021 : তৃণমূলকে স্বস্তি দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার রতন মালাকারের

তৃণমূল কলকাতা পৌর নির্বাচনে (Kolkata Municipal Corporation Election ) টিকিট দেয়নি বলে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রতন মালাকার মাঠে নেমেছিলেন নির্দল প্রার্থী হিসাবে। রতন মালাকার কলকাতা পৌরনিগমের প্রায় দুই দশকের কাউন্সিলর। 2015 সালে 73 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। অথচ দল এবারে তাঁকে টিকিট দেয়নি।

9.NDRF Deployment for Cyclone Jawad : জাওয়াদ মোকাবিলায় মোতায়েন এনডিআরএফের 64টি দল

রবিবার ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ ৷ পরিস্থিতির মোকাবিলায় এনডিআরএফের 64টি দল মোতায়েন করা হয়েছে (NDRF Deployment for Cyclone Jawad) ৷

10.Cyclone Jawad Updates: শনিবারই আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ, প্রভাব বাংলাতেও

শনিবার বিকেলে বিশাখাপত্তনম উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad Updates) । জানাল ভারতীয় মৌসম বিভাগ (আইএমডি) (India Meteorological Department) ।