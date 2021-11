1.Sujan Chakraborty attacks Modi-Mamata : সুস্থ স্বাভাবিক ভোট চান না মোদি-মমতা, অভিযোগ সুজনের

উত্তর 24 পরগনা জেলার পানিহাটি আঞ্চলিক কমিটির একটি অনুষ্ঠানে রবিবার যোগ দেন সিপিআইএম নেতা Sujan Chakraborty ৷ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাম নেতা (cpim leader) বলেন, "যেখানে ভোট হয় না সেখানে 1 নম্বর 3 নম্বর তার কোনও মানে নেই । আমরা কাউন্টিংয়ে যাইনি কারণ ওখানে ভোট হয়নি । বিজেপি জিতবে না জেনে তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে বিরোধী ভোটকে ভাগ করার জন্য । বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য । হেভিওয়েট নেতৃত্বের উপর ভোট নির্ভর করে না । ভোট নির্ভর করে গণতন্ত্রের বোধের উপরে। এ বিষয়ে মোদিজী-মমতার বোধ একইরকম । এরা কেউই চায় না সুস্থ স্বাভাবিক ভোট হোক (Sujan Chakraborty attacks Modi-Mamata) ।"

2.Nadia road Accident : "সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়", পথ নিরাপত্তা নিয়ে খোঁচা দেওয়ায় রাজ্যপালকে আক্রমণ তৃণমূলের

নদিয়ার পথ দুর্ঘটনায় (Nadia Road Accident) রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar) টুইটের বিরুদ্ধে সরব হলেন সাংসদ সৌগত রায় (Saugata Roy) এবং বাগদার তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস (Biswajit Das) ।

3.West Bengal Weather Update : ঘনীভূত নিম্নচাপ, দক্ষিণবঙ্গে শীত আসতে এখনও অপেক্ষা

এক নিমেষে উধাও ঠান্ডার আমেজ ৷ তবে কি ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি (West Bengal Weather Update) ?

4.Abhishek Banerjee Tweet : এবার আসল খেলা হবে, অভিষেকের টুইটে তেইশের লড়াইয়ের বার্তা

ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই টুইটারে দলীয় সতীর্থদের অভিনন্দন জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Tweet) ৷ বুঝিয়ে দিলেন পৌরভোটের ফলে তিনি খুশি ৷ এবার লক্ষ্য, তেইশের বিধানসভা ভোট ৷ টুইটারে লিখলেন, ‘‘সবে তো শুরু, এবার আসল খেলা হবে ৷’’

5.School Girls Smoking in the Class: স্কুল খুলতেই ক্লাসে বসে সুখটান ছাত্রীদের, ভাইরাল ভিডিও

স্কুলে ক্লাসে বসেই হাসতে হাসতে ধূমপান একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের (School Girls of Class Eleven Smoking in the Class) ৷ দেখুন ভাইরাল ভিডিও ৷

6.আজ দিনভর

আজ রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে ৷

7.Corona Update in Bengal: রাজ্যে বাড়ল দৈনিক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Five Died of corona in North 24 Parganas) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ হুগলি ও জলপাইগুড়িতে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

8.Burnt to Death: কান্দিতে দুই শিশু সন্তান সহ আগুনে পুড়ে মৃত্যু মায়ের

দুই শিশু সন্তান সহ আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল মায়ের (two children and mother burnt to death in kandi) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার গাঁথলা এলাকায়। মৃতের নাম লক্ষ্মী ঘোষ এবং মেয়ে চাঁদনি ঘোষ ও ইতু ঘোষ।

9.KMC Election 2021 : প্রার্থীতালিকায় অসন্তোষ, বিধান ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ কর্মীদের

দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের বদলে কলকাতা পৌরনির্বাচনের (KMC Election 2021) টিকিট দেওয়া হচ্ছে নবাগতদের ৷ এই অভিযোগ তুলে রবিবার বিধান ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা ৷ ঘটনায় অস্বস্তিতে দলীয় নেতৃত্ব ৷

10.Horoscope For 29 November : রাশিফলে রাখুন চোখ, আপনার দিন শুভ হোক

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ কারও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ৷ ভাগ্য সহায় থাকবে কারও ৷