1.IND vs NZ Kanpur Test : শতরানের হাতছানি ল্যাথামের, চোট লাগায় ঋদ্ধির পরিবর্তে উইকেটের পিছনে ভরত

বছর সাঁইত্রিশের ঋদ্ধির পরিবর্তে অন্ধ্রের উইকেটরক্ষককে মাঠে নামতে দেখে হকচকিয়ে যান অনুরাগীরা ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এ ব্যাপারে টুইট করে গোটা বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনে ৷ ঘাড়ের চোটের কারণে ঋদ্ধি মাঠে নামতে পারেননি বলে জানায় বিসিসিআই (Wriddhiman Saha has stiffness in his neck) ৷

2.TMC Leader With Firearms: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল গুলি চালানোর ভিডিয়ো, হরিশচন্দ্রপুরে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

হরিশচন্দ্রপুরে তৃণমূল নেতার আগ্নেয়াস্ত্র হাতে গুলি চালানোর ভিডিয়ো ভাইরাল (TMC Leader With Firearms) ৷ ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই গ্রেফতার করা হয়েছে ওই তৃণমূল নেতাকে ৷ জানা গিয়েছে, ওই তৃণমূল নেতা হরিশচন্দ্রপুরের মালিওর 2নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দেওর (TMC Leader Arrests for Open Firing) ৷

3.PM Modi chairs meet : আজ দেশের করোনা পরিস্থিতি ও ভ্যাকসিনেশন নিয়ে জরুরি বৈঠকে মোদি

ফের খোঁজ মিলেছে নতুন এবং আরও শক্তিশালী করোনা ভ্য়ারিয়্যান্টের ৷ এর মধ্যে অন্য দেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের জন্য কঠিন বিধিনিষেধ চালু করা হয়েছে ৷ সরকারের উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi chairs a meet on COVID-19 and vaccination ) ৷

4.New Covid-19 Variant Omicron : দক্ষিণ আফ্রিকায় মিলল করোনার আরও ভয়ঙ্কর রূপ ওমিক্রন, জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

দক্ষিণ আফ্রিকায় মিলেছে আরও ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন ৷ হু এর নাম দিল ওমিক্রন ৷

5.ISL Kolkata Derby 2021 : উপভোগ্য ফুটবলে ডার্বি জয়ের আশ্বাস হাবাসের

প্রতিপক্ষ শিবিরের আক্রমণে পেরিসোভিচ (Antonio Perosevic) এবং ড্যানিয়েল চিমাকে (Daniel Chima) আটকানোর পরিকল্পনা থাকলেও তাদের জন্য ম্যান মার্কিংয়ে যাবেন না বলে জানিয়েছেন সবুজ মেরুনের স্প্যানিশ হেডস্যার। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জিতলেও দু'টো গোল হজম করতে হয়েছিল। যা সবুজ-মেরুন রক্ষণের দুর্বলতার ইঙ্গিত।

6.BJP Strike in Nandigram : দলীয় কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নন্দীগ্রামে 12 ঘন্টা বনধের ডাক বিজেপির

কৃষি আধিকারিককে মারধরের ঘটনায় দলীয় কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নন্দীগ্রামের হরিপাল এলাকায় রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে 12 ঘণ্টা বনধের ডাক দিল তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব । আজ ভোর থেকেই বিজেপি কর্মীরা সক্রিয়ভাবে বনধের সমর্থনে পথে নামেন । সমগ্র পরিস্থিতির উপর নজরদারি করতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ৷

7.Dilip Ghosh on Media : ত্রিপুরা নিয়ে মিডিয়া নিজেকে উলঙ্গ করেছে, অভিযোগ দিলীপের

শুভেন্দু অধিকারীর "চটি চাটা চ্যানেল" মন্তব্যের পর সংবাদমাধ্যমকে "উলঙ্গ" বললেন দিলীপ ঘোষ ৷ অক্টোবরে নদিয়ার শান্তিপুরে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে 'চটি চাটা চ্যানেলের' প্রতিনিধি বলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

8.Accident at Raniganj factory : রানিগঞ্জের কারখানায় দুর্ঘটনা, ছাইয়ের স্তুপে চাপা পড়লেন 3 শ্রমিক

রানিগঞ্জের একটি ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকস কারখানায় দুর্ঘটনা (Accident at a fly ash bricks factory in Raniganj) ৷ কাজ চলাকালীন ভেঙে পড়ে ফ্লাই অ্যাশ স্টোরেজের বয়লার ৷ ফলে ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে যান চারজন শ্রমিক ৷ একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷

9.West Bengal Weather Update : ফিরছে শিরশিরানি, শীঘ্রই জাঁকিয়ে শীতের আশায় হাওয়া অফিস

রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর ৷ তবে কি জাঁকিয়ে শীত আসছে ? সদুত্তর না দিতে পারলেও আশা হারাতে নারাজ আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷

10.Independence Special: 102 বছর পরও কোটি কোটি মানুষের আস্থার জায়গা গান্ধিজির নবজীবন ট্রাস্ট

মহাত্মা গান্ধি (Navjivan Trust founder Mahatma Gandhi) প্রতিষ্ঠিত গুজরাতের নবজীবন ট্রাস্ট (Navjivan Trust) দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধিজির অহিংস নীতির প্রচারক ৷