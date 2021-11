1.Accident at Raniganj factory : রানিগঞ্জের ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকসে দুর্ঘটনা, ছাইয়ের স্তুপে চাপা পড়লেন 3 শ্রমিক

রানিগঞ্জের একটি ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকস কারখানায় দুর্ঘটনা (Accident at a fly ash bricks factory in Raniganj) ৷ কাজ চলাকালীন ভেঙে পড়ে ফ্লাই অ্যাশ স্টোরেজের বয়লার ৷ ফলে ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে যান চারজন শ্রমিক ৷ একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷

2.ISL Kolkata Derby 2021 : উপভোগ্য ফুটবলে ডার্বি জয়ের আশ্বাস হাবাসের

প্রতিপক্ষ শিবিরের আক্রমণে পেরিসোভিচ (Antonio Perosevic) এবং ড্যানিয়েল চিমাকে (Daniel Chima) আটকানোর পরিকল্পনা থাকলেও তাদের জন্য ম্যান মার্কিংয়ে যাবেন না বলে জানিয়েছেন সবুজ মেরুনের স্প্যানিশ হেডস্যার। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জিতলেও দু'টো গোল হজম করতে হয়েছিল। যা সবুজ-মেরুন রক্ষণের দুর্বলতার ইঙ্গিত।

3.India's South Africa Tour : করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের আতঙ্কে বিরাটদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ঘিরে অনিশ্চয়তা

ভারতীয় দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর হবে কি, হবে না (India tour of South Africa) ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের অলিন্দে (Uncertanity on India's South Africa Tour) ৷ কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ধান মেলা করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট (New Covid Variant in South Africa) ৷ যা ভ্যাকসিনেশনের ফলে তৈরি হওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও পরাস্ত করে দিচ্ছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ৷ আর তাই সফর নিয়ে এবার কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে বিসিসিআই ৷

4.India to resume International flight : 15 ডিসেম্বর থেকে ফের চালু আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

ফের স্বাভাবিক হচ্ছে দেশের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ৷ ভারত থেকে যাতায়াত করবে ভিন দেশের বিমান ৷ যদিও কয়েকটি দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রেখেছে বিমানমন্ত্রক ৷

5.Dilip Ghosh on Media : ত্রিপুরা নিয়ে মিডিয়া নিজেকে উলঙ্গ করেছে, অভিযোগ দিলীপের

শুভেন্দু অধিকারীর "চটি চাটা চ্যানেল" মন্তব্যের পর সংবাদমাধ্যমকে "উলঙ্গ" বললেন দিলীপ ঘোষ ৷ অক্টোবরে নদিয়ার শান্তিপুরে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে 'চটি চাটা চ্যানেলের' প্রতিনিধি বলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

6.Missing Cop's body found at morgue : রাজারহাট থানার নিখোঁজ এসআই পার্থ চৌধুরীর মৃতদেহ মিলল হাওড়া মর্গে

11 অক্টোবর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি ৷ এরপর মাস খানেকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে ৷ সম্প্রতি রাজারহাট থানার নিখোঁজ এসআই পার্থ চৌধুরীর মৃতদেহের খোঁজ মিলল হাওড়া মর্গে (Missing Rajarhat Police Station SI body found in Howrah Morgue) ৷

7.West Bengal Weather Update : ফিরছে শিরশিরানি, শীঘ্রই জাঁকিয়ে শীতের আশায় হাওয়া অফিস

রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর ৷ তবে কি জাঁকিয়ে শীত আসছে ? সদুত্তর না দিতে পারলেও আশা হারাতে নারাজ আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷

8.Independence Special: 102 বছর পরও কোটি কোটি মানুষের আস্থার জায়গা গান্ধিজির নবজীবন ট্রাস্ট

মহাত্মা গান্ধি (Navjivan Trust founder Mahatma Gandhi) প্রতিষ্ঠিত গুজরাতের নবজীবন ট্রাস্ট (Navjivan Trust) দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধিজির অহিংস নীতির প্রচারক ৷

9.Housewife Unnatural Death in Sonamukhi: সোনামুখীতে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে দুই পরিবারের মধ্যে হাতাহাতি, আহত 6

গৃহবধূর অস্বাভাকি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের রামপুর গ্রামে (Housewife Unnatural Death in Sonamukhi) ৷ দুই পরিবারের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির অভিযোগ (Bankura Latest News) ৷ ঘটনায় দু’পক্ষের 6 জন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ (Unnatural Death of Housewife) ৷

10.Kolkata Corporation Election 2021 : কলকাতায় ফিরহাদ-সহ 6 বিধায়ককে ফের প্রার্থী করল তৃণমূল

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (Kolkata Corporation Election 2021) ফিরহাদ হাকিম-সহ 6 বিধায়ককে ফের প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷