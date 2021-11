1.TMC in Haryana : তৃণমূলের নজর এবার হরিয়ানায়, ইনচার্জের দায়িত্বে সুখেন্দুশেখর রায়

হরিয়ানার নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেই লক্ষ্যে সুখেন্দুশেখর রায়কে হরিয়ানায় তৃণমূলের স্টেট ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হল (Sukhendu sekhar roy appointed in Haryana by mamata banerjee) ৷

2.India-Myanmar Earthquake : ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল ভোরের কলকাতা

ভূমিকম্পে ঘুম ভাঙল কলকাতার ৷ দেশের উত্তর-পূর্বে (India-Myanmar Earthquake) হওয়া তীব্র কম্পনে আতঙ্কিত শহরবাসী (earthquake in Kolkata) ৷

3.Domestic help steals cash-jewellery : দম্পতিকে বেহুঁশ করে লক্ষাধিক টাকা, গয়না লুঠ দুই পরিচারিকার, গ্রেফতার 1

12 নভেম্বর বছর সত্তরের এক মহিলা তার 48 বছর বয়সী সঙ্গীনী পরিচারিকাকে নিয়ে কাজে যোগ দেয় । প্রথম দিনই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দম্পতিকে বেহুঁশ করে লক্ষাধিক টাকা-সহ সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দু'জনে (Maids escaped by robbery in Memari)।

4.Jamtala Tractor Rally : জামতলায় কৃষকদের সমর্থনে ট্র্যাক্টর মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের

কৃষি আইন প্রত্যাহারের বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু প্রায় এক বছর সময় ধরে চলতে থাকা কৃষক আন্দোলনে বহু কৃষক মারা গিয়েছেন ৷ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর, তাই অভিনব প্রতিবাদ মিছিল (tractor rally supporting farm laws repeal bill) ৷

5.Siliguri Road Accident : শিলিগুড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল ডাম্পার, নিহত 4

দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। উদ্ধারকার্যে নামে বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং দমকল। বিক্ষোভ সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের (Siliguri Police Commissionerate) বিশাল পুলিশবাহিনী।

6.West Bengal Weather Forecast : রাতে পারদ নামলেও শীত এখনও দূরে, বলছে হাওয়া অফিস

রাতের দিকে গায়ে চাদর জড়িয়ে ভাবছেন তো শীত পড়ে গিয়েছে ? তবে আপনাকে এখনও অপেক্ষার প্রহর গুনতে বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷

7.আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে ৷

8.Kolkata Corporation Election 2021: শুক্রবারই কলকাতা পৌর ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে তৃণমূল

কলকাতা পৌরভোটের (Kolkata Corporation Election) জন্য তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতে পারে শুক্রবার ৷ বাদ পড়তে পারে বহু পুরনো মুখ ৷

9.MLA Missing Diary : ইংরেজবাজার থানায় বিজেপি বিধায়কের নামে নিখোঁজ ডায়েরি তৃণমূলের

‘নিখোঁজ’ ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী (Sreerupa Mitra Chaudhury Missing) ! এলাকায় তাঁর দেখা না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সদস্যরা ৷ পুলিশের কাছে বিধায়ককে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানালেন তাঁরা ৷ এমনকী, এই দাবিকে সামনে রেখেই ইংরেজবাজার থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করলেন তাঁরা ৷

10.Corona Update in Bengal : রাজ্যে কমল করোনা সংক্রমণ, গত চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 11

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 2 জনের (Two Died of corona in Kolkata) ৷ নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা ও দক্ষিণ 24 পরগনাতেও 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন করোনায় ৷ হুগলি,পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ রাজ্যে করোনায় মোট মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 19 হাজার 430 জনের ৷