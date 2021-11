1.Bjp on KMC Election: মামলা ঝুলে থাকাকালীন পৌর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট, হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ বিজেপির

বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনার (West Bengal Election commission) পৌর নির্বাচন নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতেই কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta high Court) দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিজেপি (BJP in High Court)। তাদের দাবি, পৌর নির্বাচন সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা চলাকালীন বিজ্ঞপ্তি জারি করবে না বলে সাফ জানিয়েছিল কমিশন ।

2.Kunal Ghosh on KMC Election : রাজ্যপাল নিকৃষ্ট শ্রেণির বিজেপি ক্যাডার, ধনকড়কে আক্রমণ কুণালের

আজ একদিকে ত্রিপুরায় পৌর ভোট ৷ অন্যদিকে আজই সকালে কলকাতায় পৌর ভোটের দিন ঘোষণা করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ কী বললেন তৃণমূল নেতা ? ( Kunal Ghosh on Kolkata Corporation Election)

3.kolkata Corporation Election : 19 ডিসেম্বরই কলকাতায় পৌরভোট, গণনা 21 ডিসেম্বর

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী 19 ডিসেম্বরই হতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগমের ভোট ।

4.IND vs NZ Kanpur Test: কানপুর টেস্টে শুভমানের হাফ সেঞ্চুরি, 2 ওপেনারকে হারাল ভারত

কানপুর টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং করতে নেমে দুর্দান্ত শুরু করল ভারত ৷ প্রথম সেশন ময়ঙ্কের উইকেট হারানোর পর, দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে আরেক ওপেনারের উইকেট হারল ভারত ৷ 2 উইকেট হারিয়ে 82 রান করেছে ভারত ৷ কামব্যাক টেস্টে শুভমান 52 রান করে আউট হন ৷

5.Katrina Kaif Vicky Kaushal Marriage: আগে কোর্টেই বিয়ে সারবেন ভিকি-ক্যাটরিনা ! তারপর ডেস্টিনেশন জয়পুর

ডিসেম্বরে রাজস্থানে রাজকীয় বিয়ে হতে চলেছে ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের (Katrina Kaif Vicky Kaushal Marriage)৷ তবে তার আগে মুম্বইতেই তাঁরা কোর্ট ম্যারেজ করে নেবেন বলে খবর ৷

6.Congress reaction on TMC : হাত ছেড়ে ঘাসফুলে, তৃণমূলকে চড়া সুরে আক্রমণ কংগ্রেসের

বিগত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাবড় কংগ্রেস নেতা, বিধায়কেরা হাত ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিচ্ছেন ৷ এতে স্বভাবতই অস্বস্তিতে বেড়েছে কংগ্রেসের ৷ গতকাল মেঘালয়ের মুকুল সাংমা ও 11 জন কংগ্রেস বিধায়কও দল ছেড়েছেন ৷ কী বলছেন কংগ্রেস নেতারা ?

7.Diego Maradona Death Anniversary : প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ফিরে দেখা ফুটবলের রাজপুত্রকে

1984 সালে বার্সেলোনা ছেড়ে যখন নাপোলিতে এসেছিলেন, ইতালির ক্লাব তখন দেশের প্রিমিয়র লিগে টিকে থাকার লড়াই চালাচ্ছে ৷ দিয়েগো মারাদোনা (Diego Maradona) এসে তাঁর জাদুকাঠিতে বদলে দিয়েছিলেন সবকিছু ৷ আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ (Argentina won world cup) এনে দেওয়ার পরের বছরেই নাপোলিকে ইটালি সেরা করেছিলেন বাঁ-পায়ের জাদুকর ৷

8.Babul Supriyo on Dilip Ghosh : দিলীপ ঘোষকে আহাম্মক বললেন বাবুল

নিজের গড় আসানসোলে পা রাখলেন তৃণমূল নেতা বাবুল সুপ্রিয় ৷ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথম স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি ৷ এখানে তথাগত রায়ের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্য থেকে শুরু করে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালের টুইট নিয়ে কী বললেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ?

9.IND vs NZ 1st Test : শ্রেয়সের অভিষেক, কানপুরে টসে জিতে ব্যাটিং ভারতের

অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে কানপুরে আজ নিউজ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের সিরিজ়ের প্রথম টেস্ট ম্যাচ ভারতের (IND vs NZ Kanpur Test ) ৷ টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নিজেদের দাপট কায়েম রাখাই উদ্দেশ্য অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন ভারতের ৷

10.Biman Basu on Modi-Mamata : "ধান্দার ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক মোদি ও মমতা", শিল্প সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে বিমান বসু

"ধান্দার ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক মোদি ও মমতা । বামেদের কীভাবে কোণঠাসা করা যায় এই চিন্তা করেন তাঁরা ।" বললেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (Biman Basu) ৷ বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধন হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata invites modi to inaugurate BGBS) । এতেই তৃণমূল-বিজেপি আঁতাতের অভিযোগ তুলে বিমান বসু বলেন, "বামের বিরুদ্ধে যদি মোদিজী আসেন, তখন পাশে দাঁড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বামেদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, পাশে আসেন মোদিজী । বামেদের কোণঠাসা করাই উদ্দেশ্য দুজনের (Biman Basu on Modi's invitation for bgbs conference)।"