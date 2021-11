1.IND vs NZ Kanpur Test : কানপুরে ভারতের জবরদস্ত রেকর্ড, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের চাপে রাখবে অজিঙ্ক বাহিনী

অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে কানপুরে আজ নিউজ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে নামছে ভারত (IND vs NZ Kanpur Test ) ৷ টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নিজেদের দাপট কায়েম রাখাই উদ্দেশ্য অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন ভারতের ৷

2.Biman Basu on Modi-Mamata : "ধান্দার ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক মোদি ও মমতা", শিল্প সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে বিমান বসু

"ধান্দার ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক মোদি ও মমতা । বামেদের কীভাবে কোণঠাসা করা যায় এই চিন্তা করেন তাঁরা ।" বললেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (Biman Basu)

3.Mukul Sangma Joins TMC : উত্তর-পূর্ব ভারতে ঘাসফুল, তৃণমূলে মেঘালয়ের কংগ্রেস বিধায়ক মুকুল সাংমা

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস বিধায়ক মুকুল সাংমা (Mukul Sangma along with 11 MLAs join TMC) ৷ তাহলে কি 2024-এর লোকসভা নির্বাচন জয়ের পথে আরেক পা এগোল ঘাসফুল ?

4.West Bengal Weather Forecast : শীত খানিকটা দূরে, দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম অব্যাহত

কখনও ঠান্ডা, কখনও গরম ৷ এটাই এখন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া (Bengal weather today) ৷ ফের কি বঙ্গে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ? কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ?

5.Tripura Municipal Election 2021 : অশান্তির আবহে আজ ত্রিপুরায় পৌরভোট

বেশ কয়েকদিন ধরেই ত্রিপুরা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে ৷ হামলা, গ্রেফতারি, বাকবিতণ্ডা প্রভৃতিতে জড়িয়েছে বাংলা ও ত্রিপুরার শাসকদল (Tripura Municipal Election News) ৷ তবে শেষ হাসি কে হাসবে, রবিবারই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে ৷

6.Mamata informs Modi about Tripura Violence : ত্রিপুরায় হিংসার বিষয় মোদিকে জানালেন মমতা

পৌর নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত ত্রিপুরা ৷ আক্রান্ত তৃণমূল ৷ পরিস্থিতির কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata banerjee informs narendra modi about tripura violence) ৷

7.Corona Update In Bengal : রাজ্যে একদিনে করোনায় মৃত্যু 12 জনের

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ায় 2 জন মারা গিয়েছেন ৷

8.Mamata invites Modi to BGBS : বাংলার শিল্প সম্মেলনে মোদিকে আমন্ত্রণ মমতার

আগামী এপ্রিলে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই শিল্প সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata invites Modi to BGBS) ৷

9.Gambhir got another threat mail : ইমেলে গম্ভীরের গোটা পরিবারকে শেষ করে দেওয়ার হুমকি

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খুনের হুমকি মেল (another Death threat to Gautam Gambhir) পেলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার (Former Indian Cricketer) তথা বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর ৷ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে ৷

10.Horoscope for 25th November: স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল দিন কাটাবে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের, অন্যদের ভাগ্যে কী রয়েছে...

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ কারও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ৷ ভাগ্য সহায় থাকবে কারও ৷