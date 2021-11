1.Jamuria ECL Employee Murder : জামুড়িয়ায় মাংসের দোকানে ইসিএল কর্মীকে গুলি করে খুন, আতঙ্কে এলাকাবাসী

প্রতিদিনের মতো রাত ন'টা নাগাদ পরিচিত মাংসের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন মদন বাউরি ৷ তিনি ইসিএল কর্মী ৷ হঠাৎ মুখ ঢাকা অবস্থায় দুষ্কৃতী এসে তাঁকে মাথার 3 রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায় (Jamuria ECL Employee Murder) ৷

2.Fire Breaks Out in Ultadanga : ভোররাতে উল্টোডাঙায় ডালের গোডাউনে আগুন

উল্টোডাঙায় ডালের গোডাউনে ভোররাতে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য (Fire Breaks Out in Ultadanga) ৷ দমকলের 12টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে ৷

3.Chingrighata Traffic Disputes : চিংড়িঘাটা ট্রাফিকের দায়িত্ব পেতে পারে কলকাতা পুলিশ

চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার এলাকার ট্রাফিকের দায়িত্ব যেতে পারে বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ডর হাতে ৷ এই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনার জেরেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে (Chingrighata Traffic Disputes) ৷ বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশের থেকে দায়িত্ব হস্তান্তরের আর্জি ইতিমধ্যেই নবান্নে জানানো হয়েছে ৷ তবে এনিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি ৷

4.West Bengal Weather Forecast : বঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা , আকাশ থাকবে মেঘলা

শীত কবে, সে প্রশ্নের উত্তর এখও অধরাই ৷ সকালে কুয়াশা থাকলেও দিনের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে ৷ নভেম্বরের শেষেও গরম আবহাওয়া রয়ে গিয়েছে ৷

5.Burnpur TMC Protest Against Dilip Ghosh : বার্নপুরে দিলীপকে ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূলের, চলল খেলা হবে স্লোগান

দিলীপ ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (TMC protest against Dilip Ghosh in Burnpur) ৷ বুধবার সকালে আসানসোলের পোলোগ্রাউন্ডে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে বার্নপুর বাসস্ট্যান্ডে চা চক্রে যোগ দেওয়ার পর বার্নপুর গেস্ট হাউসের দিকে যাওয়ার মুহূর্তে হীরাপুর থানার সামনে দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একদল তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ৷ চলে খেলা হবে স্লোগানও ৷

6.Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে 9 হাজারে, বেড়েছে মৃত্যুও

করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়ল ৷ 24 ঘণ্টায় 7 হাজার 579 থেকে 9 হাজার 283-তে পৌঁছেছে (Corona daily infection rises) ৷ পাশাপাশি বেড়েছে মৃত্যুও ৷

7.Burdwan Flyover Bike Accident : বর্ধমান উড়ালপুলে ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু বাইক আরোহীর

রাতে বর্ধমান উড়ালপুল দিয়ে কাটোয়ার দিকে যাচ্ছিলেন সন্তোষ মিশ্র ৷ সেখানে ট্রাকের তলায় তাঁর বাইক ঢুকে পড়ে ৷ ট্রাকের চাকায় চাপা পড়ে মারা যান তিনি ৷

8.BJP New State Committee : চলতি সপ্তাহেই বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণার সম্ভাবনা

বেশ কিছু কারণে থমকে রয়েছে বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটির তালিকা প্রকাশ ৷ নামের তালিকা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন ৷ কমিটিতে নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা বেশি বলে সূত্রের খবর ৷

9.Pistol Seized in Jalpaiguri : পিস্তল বিক্রি করতে গিয়ে জলপাইগুড়িতে পুলিশের জালে যুবক

উদ্দেশ্য ছিল পিস্তল বিক্রির ৷ তাতেই জলপাইগুড়ি শহরে এসে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে গ্রেফতার বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি ৷ তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নাইন এম এম পিস্তল ও লাইভ কার্তুজ (pistol seized in jalpaiguri) ৷

10.Mamata Banerjee Wants to Go to Haryana: "ডাকলে আমি হরিয়ানাতেও যাব", দিল্লি থেকে ঘোষণা মমতার

তাঁর লক্ষ্য যে এবার দিল্লি তথা উত্তর ভারত ফের একবার তা বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে মমতার উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন হরিয়ানার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অশোক তানওয়ার (Ashok Tanwar) ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো জানিয়েছেন তিনি হরিয়ানা যেতে চান (Mamata Banerjee wants to go to haryana) ৷