1.Shootout in Canning : এসএসকেএমে মৃত্যু হল ক্যানিংয়ের গুলিবিদ্ধ যুব তৃণমূল নেতার

গতকাল ক্যানিংয়ে রাতে নিজের বাড়ির সামনে গুলিবিদ্ধ হন যুব তৃণমূল নেতা মহরম শেখ (Canning Trinamool Youth Congress leader shot dead) ৷

2.West Bengal Weather Forecast : দিনের আকাশে থাকবে রোদ, সন্ধের ইডেনে ঝরতে পারে ঘাম

এই ক'দিন প্রধানত আকাশ পরিষ্কার থাকছে ৷ তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শীতের আমেজ উধাও হয়েছে ৷ নভেম্বরের শেষেও শহরবাসীর জন্য শীতের কোনও বার্তা জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Alipore Meteorological Centre Weather Forecast) ৷

3.Kalraj-Sakkshi on Farm Laws : প্রয়োজনে ফের কৃষি আইন, মোদির ঘোষণার পরও মন্তব্য কলরাজ-সাক্ষীর

সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের গলাতেও একই সুর ধরা পড়ে । তিনি বলেন, ‘‘কৃষকদের আইনের কার্যকারিতা বোঝানোর চেষ্টা করেছিল সরকার । কিন্তু প্রত্যাহারের দাবিতেই অনড় ছিলেন কৃষকরা । আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তাতেই আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রয়োজনে পরে ফের আইন ফিরিয়ে আনা যাবে ।’’

4.Viral Audio of Saumitra khan : "রাজ্যে লোকসভায় মাত্র তিনটি আসন পাবে বিজেপি", ভাইরাল সৌমিত্রর অডিয়ো ক্লিপ

ভাইরাল অডিয়ো টেপে সৌমিত্র খাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি মাত্র 3টি আসনে জয়লাভ করবে । তৃণমূল 39টি আসন পাবে । শুভেন্দু অধিকারী একটা সিটও জিতবে না পূর্ব মেদিনীপুরে ।"

5.Kolkata Tram Future : নয়া রুটে আর ট্রাম নয়, ই-বাসে জোর ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতার ঐতিহ্য আর দু'শতকের ইতিহাস বয়ে চলেছে ট্রাম ৷ ভারতে একমাত্র এই শহরেই মেলে ট্রামে শহর ঘোরার মজা ৷ একদিকে পরিবেশবান্ধব, অন্যদিকে যাতায়াতে খরচও কম ৷ বিশ্বের দরবারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে ট্রামের শহর কলকাতা ৷ তাও আর ট্রাম নয়, ভাবনা রাজ্য সরকারে ৷ (no more Trams in Kolkata) ৷

6.Corona in India : দৈনিক সংক্রমণ কমে 10 হাজারের ঘরে, বাড়ল মৃ্ত্যু

গত 24 ঘণ্টায় দেশে সামান্য বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণ ৷ দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 10 হাজার 488 জন ৷

7.Habra High School Student Agitation : স্কুল খুলতেই পরীক্ষার নোটিস, হাবড়ায় অবস্থান বিক্ষোভে পড়ুয়ারা

স্কুল খুলতে না খুলতেই পরীক্ষার রুটিন ৷ একমাসের মধ্যে পরীক্ষা ৷ কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব ? পরীক্ষার সময় বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে বিক্ষোভে সামিল পড়ুয়ারা (Habra High School student demonstration) ৷

8.Child Death in Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে শিশুমৃত্যু, রাস্তা অবরোধ মৃতের বাবার

জলপাইগুড়ি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে (jalpaiguri mother child hub) শিশুমৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মৃত শিশুর বাবা। যদিও ঘটনার কথা কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক ৷

9.Paka Dekha: পাকা দেখার প্রস্তুতি শুরু সোহম-সুস্মিতার

প্রেমেন্দু বিকাশ চাকীর (Premendu Bikash Chaki) 'পাকা দেখা' (Paka Dekha) ছবিতে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে সোহম চক্রবর্তী (Soham Chakraborty) এবং সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়কে (Sushmita Chatterjee)।

10.Eden Gardens : ভারত-নিউজিল্যাণ্ড ম্যাচের আগে শহরে শিথিল নাইট কার্ফু

ইডেন ম্যাচের জন্য নৈশ কার্ফু শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন । রাত এগারোটার বদলে রাত বারোটা পর্যন্ত শিথিলতা থাকবে । শনিবার সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ।