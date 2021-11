1.Mamata Banerjee : পৌরনিগমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোয় বিধায়ককে ধমক মুখ্যমন্ত্রীর

আজ, বৃহস্পতিবার হাওড়ায় প্রশাসনিক বৈঠক ছিল ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধমক খেলেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূলের বিধায়ক গৌতম চৌধুরী ৷

2.Calcutta High Court : নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ আরও 500 ! সোমবার ফের হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ এসএসসিকে

25 নয়, এসএসসিতে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে আরও 500 জনকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আদালতের নির্দেশের ভিত্তিতেই আজ হাইকোর্টে হলফনামা জমা দেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন । সেই হলফনামা ত্রুটিপূর্ণ বলে তা নস্যাৎ করে ফের আধঘণ্টার মধ্যে তা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ৷

3.Chinese Intrusion: অরুণাচলে ফের চিনের জমি দখলের ছবি ! কংগ্রেসের কটাক্ষেও নীরব মোদি

ম্যাক্সারের দাবি, 2019 সালেও ওই এলাকায় এই বসতির কোনও চিহ্ন ছিল না । যে এলাকায় এই বসতি গড়ে তুলেছে চিন, তা ভারতের মূল ভূখণ্ডেরই অংশ । এনিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় সেনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ।

4.Calcutta Football League : 40 বছর পর লিগ জয় মহমেডানের

মার্কাস জোসেফের গোলে ইতিহাস গড়ল মহমেডান ৷ সৌরিন দত্তর রেলওয়ে এফসিকে হারিয়ে কলকাতা লিগ জিতল সাদা-কালো জার্সিধারীরা ৷

5.Mamata Banerjee : জমি বণ্টনের কাজ আটকে কেন, ভূমি সংস্কার দফতরের সচিবকে ধমক মুখ্যমন্ত্রীর

শিল্পই তাঁর পাখির চোখ হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠকে বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ জমি বণ্টন নিয়ে আমলাকে দিলেন ধমক ৷

6.Private Tution: স্কুলের শিক্ষা নয়, রাজ্যের অধিকাংশ পড়ুয়া প্রাইভেট টিউশনে নির্ভরশীল

শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্যের পড়ুয়াদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরতা ক্রমশ বাড়ছে ৷ এমন তথ্য উঠে এসেছে 2021’র অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্টের সমীক্ষায় ৷ এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের পরেই রয়েছে বিহার ৷

7.Commemorate 1971 war : মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে ভারত-বাংলাদেশ সেনার সাইকেল ব়্যালি

ভারত-বাংলাদেশ সেনার তরফে যুগ্মভাবে যশোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত হবে এই সাইকেল ব়্যালি ৷ দুই সেনার তরফে 20 জন করে সাইক্লিস্ট এই ব়্যালিতে অংশ নেবেন ৷ 24 নভেম্বর যশোর থেকে ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছবে দলটি ৷ 10 দিনের ব্যবধানে 370 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে।

8.Ei Poth Jodi Na Sesh Hoy: ঊর্মির উদ্যোগে করওয়া চৌথ 'এই পথ যদি না শেষ হয়'-এর সেটে

বাঙালি বাড়ির বিয়ের রীতিনীতি, বৈবাহিক জীবনের নিয়মে আজকাল বেশ কিছু সংযোজন চোখে পড়ে । যেমন সঙ্গীত, মেহেন্দি, এনগেজমেন্ট এমনকী করওয়া চৌথ - এই শব্দগুলি বাঙালি বাড়ির বিয়ে বা বৈবাহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত নয় । কিন্তু বাঙালি যে উৎসবপ্রিয় । সে তক্কে তক্কে থাকে কীভাবে মেতে ওঠা যায় উৎসবের আনন্দে ।

9.Chinese Intrusion: এবার ডোকলামের গা ঘেঁষে 4 গ্রাম চিনের, কংগ্রেসের খোঁচাতেও চুপ দিল্লি

গত কয়েক বছরে একাধিক বার চিনা আগ্রাসনের সামনে ভারতের মুঠো আলগা হওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে । লাদাখে ফিঙ্গার 8 থেকে ক্রমশ ভিতরে ঢুকে এসেছে চিন । দেপসাং, উষ্ণপ্রবণ এলাকায় এখনও তাদের সেনা মোতায়েন রয়েছে বলে অভিযোগ । তারপর চিনের সম্প্রসারণবাদের থাবা বসেছে অরুণাচলেও । এখন ডোকলামও ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

10.IFFI : মার্কিন ও হাঙ্গেরির চিত্রনির্মাতাকে সত্যজিৎ রায় পুরস্কার, বিশেষ সম্মান হেমা-প্রসূনকে

এ বছর দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (International Film Festival of India) আসরে বছরের সেরা ফিল্ম ব্যক্তিত্বের সম্মান (Indian Film Personality of the Year) দেওয়া হচ্ছে হেমা মালিনী (Hema Malini) ও প্রসূন যোশিকে (Prasoon Joshi)৷ এ কথা ঘোষণা করেন অনুরাগ ঠাকুর(Anurag Thakur) ৷