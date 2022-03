1. Fire at Tangra : ট্যাংরা অগ্নিকাণ্ডে 12 ঘণ্টা পার, কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আগুন

শনিবার বিকেলে আগুন লেগেছিল, যা ক্রমে ভয়াবহ আকার ধারণ করে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় 15টি দমকল ইঞ্জিন (Fire at Tangra) ৷



2. West Bengal Weather Update : পারদ চড়লেও লাগামছাড়া হবে না, ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের

বসন্ত বিদায়, বাড়ছে তাপমাত্রা ৷ এবার গ্রীষ্মের পালা (West Bengal Weather Update) ৷



3. River Rafting Accident in Rishikesh : ব়্যাফটিং বোর্ড উল্টে নিখোঁজ ব্যারাকপুরের পর্যটক

মুনিকিরেটি থানার শিবপুরী এবং রামঝুলার মধ্যে গঙ্গায় ব়্যাফটিং বোট উল্টে নিখোঁজ হলেন অঙ্কিত মুখোপাধ্যায় নামে ব্যারাকপুরের এক বাসিন্দা (River Raft overturned in Ganga in Rishikesh) ৷ এখনও তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি ।



4. Leopard Killed : চিতাবাঘের মাংস দিয়ে মহাভোজ করেছে গোটা গ্রামবাসী, উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

চিতাবাঘ শিকারের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় (Social Media) ছবি পোস্ট। এরপর মৃত চিতাবাঘের মাংস দিয়ে পিকনিক করে খেয়েছে গোটা গ্রামবাসী, যা নিয়ে চারিদিকে শোরগোল পরে গিয়েছে ৷ চিতাবাঘের চামড়া ও থাবা পাচারের চেষ্টায় গ্রেফতার তিন (Three People Are Arrested) যুবক ৷



5. ECI Announces By Poll Date : আসানসোল-বালিগঞ্জে উপনির্বাচন আগামী 12 এপ্রিল, ঘোষণা কমিশনের

আসানসোলে বাবুল সুপ্রিয়র পদত্যাগ ও বালিগঞ্জে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ওই দু’টি আসন শূন্য ছিল ৷ আগামী 12 এপ্রিল ওই দুই আসনে উপনির্বাচন ৷ একই দিনে অন্য রাজ্যে আরও তিনটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে (ECI Announces five Seats By Poll Date including Asansol and Ballygunge) ৷ ফল ঘোষণা আগামী 16 এপ্রিল ৷



6. Kangaroo Rescued in Alipurduar : পশ্চিমবঙ্গ-অসম সীমান্তে এই প্রথম উদ্ধার অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু, নজির বারোবিশা পুলিশের

ভারতে চিড়িয়াখানা ছাড়া ক্যাঙারুর দেখা মেলে না ৷ এই প্রথম রাজ্যে ক্যাঙারু পাচারের ঘটনা ঘটল (Australian Kangaroo Rescued in Barobisha) ৷



7. Holi Special Trains : হোলিতে স্পেশাল ট্রেন দিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

হোলির সময় যাত্রীদের চাপ কমানোর কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি রুটে বিশেষ ট্রেন চালুর কথা ঘোষণা করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল (Holi Special Train by SE Railway) ৷ বুকিং কাউন্টার ও অনলাইনেও থাকছে টিকিট কাটার ব্যবস্থা ৷



8. ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC : হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও তিন গোল হজম, হারল এটিকে মোহনবাগান

আগামী 16 মার্চ সেমিফাইনালের ফিরতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে এটিকে মোহনবাগান ও হায়দরাবাদ এফসি (ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC)



9. IND vs SL DN Test : ভারত-শ্রীলঙ্কা গোলাপি টেস্টের প্রথম দিন পড়ল 16 উইকেট

বেঙ্গালুরুতে গোলাপি বলের টেস্টে প্রথম ইনিংসে 252 রান তুলেছে ভারত ৷ 92 রানের ইনিংস খেললেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 86 রানে 6 উইকেট হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka lost 6 wickets at the end of day one) ৷



10. Bollywood divas Stunning Hat Looks : ছবিতে দেখুন বলিসুন্দরীদের টুপির প্রতি ভালবাসার কিছু নমুনা

শুধু রোদ বা জল থেকে বাঁচতে নয় টুপি যে স্টাইলের একটি অঙ্গ তা বারবার প্রমাণ করেছেন বলিসুন্দরীরা ৷ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এই লুকটিই অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ত ফিলিপ ট্রেসির এই টুপিটি ছাড়া, যা তিনি 2018 সালে প্রিন্স হ্যারি এবং মেগান মার্কেলের রাজকীয় বিয়ের জন্য় বেছে নিয়েছিলেন ৷