1. Asansol-Ballygunge Bye Election 2022 : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় চমক, আসানসোলে শত্রুঘ্ন ও বালিগঞ্জে বাবুল

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন চিত্রতারকা শত্রুঘ্ন সিনহা এবং বালিগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ৷ এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো টুইট করে একথা ঘোষণা করেছেন (Asansol-Ballygunge Bye Election 2022) ৷



2. Fire at Tangra Update : ট্যাংরায় গুদামে সাদা ধোঁয়া, পাশের বহুতলে উঠে দেওয়া হচ্ছে জল

ট্যাংরার বিধ্বংসী আগুন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে ৷ দুর্ঘটনাস্থল থেকে এখন সাদা ধোঁয়া বেরচ্ছে (Fire at Tangra Update) ৷ তবে আজ এখনও অবধি দেখা মেলেনি পৌরসভার আধিকারিকদের ৷



3. Yogi in Delhi to meet BJP leadership : সরকার গঠনের আলোচনায় দিল্লিতে যোগী, বৈঠক মোদি-শাহ-নাড্ডার সঙ্গে

উত্তরপ্রদেশে সরকার গঠনের নীল নকশা তৈরি করতে দিল্লিতে গেলেন যোগী আদিত্যনাথ (Yogi in Delhi to meet BJP leadership) ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করবেন ৷



4. Zelenskyy seeks Israel's Help : মেলিটোপোলের মেয়রকে মুক্ত করতে ইজরায়েলের শরণে জেলেনস্কি

মেলিটোপোলের মেয়র (Zelenskyy seeks Israel's help) ইভান ফেডোরোভকে মুক্ত করতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের থেকে সাহায্য চাইলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Zelenskyy discussed the war situation with Israel Prime Minister) ৷



5. Corona Update in India : দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আজও 3 হাজারে, মৃত্যু 47

কমছে দৈনিক সংক্রমণ ৷ সঙ্গে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুও (Corona Update in India) ৷



6. Brother Slipped Into The Ganges : স্রোতের টানে ভাইয়ের হাত ফস্কে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন দাদা

উদ্ধার না করে তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে দেখতে ভিড় জমাল সাধারণ মানুষ (Brother Slipped) ৷ এমনই নির্মম ঘটনার সাক্ষী থাকল বহরমপুরবাসী ৷



7. River Rafting Accident in Rishikesh : ব়্যাফটিং বোর্ড উল্টে নিখোঁজ ব্যারাকপুরের পর্যটক

মুনিকিরেটি থানার শিবপুরী এবং রামঝুলার মধ্যে গঙ্গায় ব়্যাফটিং বোট উল্টে নিখোঁজ হলেন অঙ্কিত মুখোপাধ্যায় নামে ব্যারাকপুরের এক বাসিন্দা (River Raft overturned in Ganga in Rishikesh) ৷ এখনও তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি ।



8. Kangaroo Rescued in Alipurduar : পশ্চিমবঙ্গ-অসম সীমান্তে এই প্রথম উদ্ধার অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু, নজির বারোবিশা পুলিশের

ভারতে চিড়িয়াখানা ছাড়া ক্যাঙারুর দেখা মেলে না ৷ এই প্রথম রাজ্যে ক্যাঙারু পাচারের ঘটনা ঘটল (Australian Kangaroo Rescued in Barobisha) ৷



9. Tiktiki Trailer Release : অনির্বাণ-কৌশিকের যুগলবন্দিতে ট্রেলারেই হইচই ফেলে দিল টিকটিকি

অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya in Tiktiki) ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের (Kaushik Ganguly OTT debut) দুরন্ত অভিনয়ের যুগলবন্দীতে ট্রেলারেই (Tiktiki trailer releases) সাড়া ফেলে দিল হইচই-এর নয়া অরিজিনাল টিকটিকি ৷



10. German Open Super 300 : বিশ্বের 1 নম্বর-কে হারিয়ে জার্মান ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে লক্ষ্য সেন

জার্মান ওপেন সুপার 300 টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন (Lakshya Sen in Final of German Open Super 300) ৷ বিশ্বের 1নং শাটলার ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনকে তিন সেটের ম্যাচে 21-13, 12-21, 22-20 গেমে হারিয়েছেন তিনি (Lakshya Sen Stunned Olympic Gold Winner Viktor Axelsen) ৷ রবিবার সন্ধ্যায় ফাইনালে তিনি থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিতিদর্সনের মুখোমুখি হবেন ৷