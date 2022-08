1. Karnataka Accident কর্নাটকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, লরি ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 9

কর্নাটকে গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল (Karnataka Accident)৷ একটি লরির সঙ্গে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল 9 জনের ৷ আহত হয়েছেন 12 জন ৷

2. West Bengal Weather Update কখনও মেঘ, কখনও রোদ, বৃষ্টির লুকোচুরি বঙ্গে

উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বৃষ্টি কখনও বাড়বে, কখনও কমবে ৷ তাই ভাদ্র মাসে বর্ষা শেষ হয়েও হইল না শেষ ৷ আজও আকাশ মেঘলাই থাকবে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3. GTA Employee সরকারি কর্মচারীদের মতো অবসরকালীন সুযোগসুবিধা পাবেন জিটিএ কর্মীরাও, ঘোষণা নবান্নের

এবার জিটিএ কর্মীরাও অবসরকালীন সুবিধা পাবেন ৷ রাজ্য সরকারের কর্মীদের মতো অবসরকালীন সুযোগ, সুবিধা ও বেতন পাবেন তাঁরা ৷ নবান্ন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানানো হয়েছে (New Salary Structure For GTA Employee) ৷

4. Market Price in Kolkata বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন সবজি থেকে ডিম, মাছ থেকে মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন বাজারদরের সমস্ত খুঁটিনাটি (Market Price in Kolkata) ৷

5. VVS Laxman করোনাক্রান্ত দ্রাবিড়, এশিয়া কাপে রোহিতদের হেডস্যর লক্ষ্মণ

এশিয়া কাপে রাহুলের অনুপস্থিতিতে হেডস্যরের দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ (VVS Laxman named interim Head Coach for Asia Cup 2022) ।

6. Ladakh Bike Accident বাইক নিয়ে লাদাখে বেড়াতে গিয়ে মৃত তুফানগঞ্জের যুবক

বন্ধুদের সঙ্গে বাইক নিয়ে লাদাখ ঘুরতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি যুবকের (20) ৷ মৃত অরিন্দম দাস কোচবিহারের নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা (Bike Accident in Ladakh) ৷

7. KMC Claim Compensation নিকাশি পাইপের জিআরপি লাইনিং নষ্টের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি মেট্রো

নিকাশি পাইপের জিআরপি লাইনিং নষ্টের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি মেট্রো ৷ কদিন আগে খিদিরপুর এলাকার জেলা লেনে নিকাশি পাইপ লাইনে জিআরপি লাইনিং ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএলকে কলকাতা পৌরনিগমের নিকাশি বিভাগের তরফে বিষয়টি জানানো হয় (KMC Claim Compensation) ৷

8. Terrorist captured in JK পাক গুপ্তচর সংস্থাই টাকার বিনিময়ে ভারতে পাঠিয়েছিল, নিয়ন্ত্রণরেখায় গ্রেফতার হয়ে জানাল জঙ্গি

গত রবিবার নৌসেরার ঝাঙ্গার সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখায় কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীর গতিবিধি ভারতীয় সৈন্যদের গোচরে এসেছিল। তার মধ্যে একজন ভারতীয় সীমান্তে এসে কাঁটাতারের বেড়া টপকানোর চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণরেখায় মোতায়েন থাকা সতর্ক ভারতীয় সেনা তাকে চ্যালেঞ্জ করে ৷ গ্রেফতার হওয়ার পর অনুপ্রবেশ নিয়ে জেরার মুখে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানায় সে (Captured terrorist confesses on camera Pakistan army role in terrorism in JK) ৷

9. Panchla Accident পাঁচলায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত 4, আহত 6

পাঁচলার ধূলোর বাঁধে বাস দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হল চারজনের ও আহত হয়েছেন ছয়জন (Panchla Accident) ৷

10. Abhishek Banerjee দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলার পাঁচ আসনে বাড়তি নজর অভিষেকের

দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ লোকসভা আসনকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দলীয় নেতৃত্বকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)।