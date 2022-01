নয়াদিল্লি, 21 জানুয়ারি : এক ধাক্কায় 200 কোটি টাকারও বেশি বেড়ে গেল নয়া সংসদ ভবন নির্মাণের খরচ (New Parliament building cost increases) ৷ বাজেট ছিল 971 কোটি টাকা ৷ তবে তার বদলে সেন্ট্রাল ভিস্তা (Central Vista project) তৈরিতে প্রায় 1200 কোটি টাকা খরচ হতে পারে (New Parliament building cost shoots up by over Rs 200 crore) বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সূত্রের দাবি, ইস্পাত, ইলেকট্রনিকস ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় খরচটাও এতটা বেড়ে গিয়েছে ৷

চলতি মাসের শুরুর দিকে নয়া সংসদ ভবন নির্মাণকারী সংস্থা সিপিডব্লিউডি এই বাড়তি খরচে অনুমোদন পেতে লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের কাছে চিঠি লিখেছে ৷ তারা জানিয়েছে, খরচ বৃদ্ধির পর নির্মাণকাজে প্রায় 1200 কোটি টাকা লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক যে খরচ নির্ধারিত হয়েছিল তার থেকে এই অঙ্কটা 223 কোটি টাকা বেশি ৷

2020 সালে 971 কোটি টাকায় সংসদের নয়া ভবন তৈরির কাজ দেওয়া হয় টাটা প্রজেক্টকে ৷ বিল্ডিং তৈরির কাজ শেষ করার জন্য 2022 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ চলতি বছরের শীতকালীন অধিবেশন নয়া সংসদ ভবনে করার কথা ভাবা হয়েছে ৷

আরও পড়ুন: Narendra Modi : নতুন সংসদ ভবনের নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী

সূত্রের দাবি, সিপিডব্লিউডি জানিয়েছে, ইস্পাতের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিল্ডিং তৈরির খরচও অনেকটা বেড়ে যাবে ৷ পাশাপাশি ইলেকট্রনিকসের দামও বেড়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ নয়া সংসদ ভবনের উভয় কক্ষে আধুনিক অডিয়ো-ভিস্যুয়াল ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে ৷ সাংসদদের টেবিলে রাখা থাকবে ট্যাবলেট ৷ শুধু তাই নয়, মন্ত্রীদের মিটিং রুম ও চেম্বারে থাকবে উচ্চ প্রযুক্তির ডিভাইস ৷ কাজেই সিপিডব্রিউডি-র অনুরোধে লোকসভার সেক্রেটারিয়েট শিগগিরই সম্মতি দিয়ে দেবে বলে সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে ৷

কোভিড পরিস্থিতিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা নির্মাণের কাজ চললে সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে ৷ তবে কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টকে জানায় জাতীয় স্বার্থে এই নির্মাণ কাজ চলছে ৷ এরপরই অতিমারির আবহেও এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয় ৷

আরও পড়ুন : সেন্ট্রাল ভিস্তা অত্যাবশ্যক, কাজ চলবে ; স্থগিতাদেশের আর্জি খারিজ দিল্লি হাইকোর্টের

64,500 বর্গমিটার এলাকা জুড়ে সংসদ ভবনটি তৈরি হচ্ছে ৷ নতুন সংসদ ভবনে লোকসভায় 888 জন সদস্যের বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ আর রাজ্যসভায় থাকবে 384 জনের বসার ব্যবস্থা ৷