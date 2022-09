নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর : কাজের সময় খাবার বা চা নিয়ে যাওয়া বারণ ৷ এমনকী কর্তব্যরত অবস্থায় নিরাপত্তারক্ষী খাবারদাবার, চা- এসব খেতেও পারবেন না ৷ একবার ধরা পড়লেই চাকরিটি যাবে । এমনই নির্দেশ দিলেন নয়াদিল্ল এইমস-এর নতুন ডিরেক্টর ডাঃ এম শ্রীনিবাস ৷ বৃহস্পতিবার একটি সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন, কোনও নিরাপত্তারক্ষীরা যেন তাঁর কাজের সময়ে কোনও রকম খাবারদাবার, চা- এসব নিয়ে কোথাও না যান ৷ আর তিনি নিজেও যেন খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত না থাকেন । তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পেলে সটান এইমস-এর চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে (Security staff found taking food during duty hours will be removed from AIIMS) ৷

বৃহস্পতিবার এইমস-এর এক নিরাপত্তারক্ষী ডিউটিতে থাকাকালীন একটি ট্রে-তে করে হাসপাতালের এক কর্মীর জন্য চা নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ এই দৃশ্যটি চোখে পড়ে খোদ অধিকর্তার ৷ তারপর এই সরকারি নির্দেশিকা ৷

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "এতদ্বারা জানানো হচ্ছে নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে ৷ এই কাজ ছাড়া তাঁরা রোগীর সঙ্গে অন্য কোনও ভাবে যুক্ত থাকবেন না ৷ কোনও নিরাপত্তারক্ষী তাঁর ডিউটির সময়কালে চা, কফি খাবারদাবার এরকম সামগ্রী কারও জন্য নিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অফিসের ইন-চার্জ এবং ওই ক্যাফেটেরিয়া বা ক্যান্টিনের ইনচার্জ দায়ী থাকবেন ৷" এইমস থেকে ওই নিরাপত্তারক্ষীকে বের করে দেওয়া হবে ৷

অধিকর্তা মনে করেন এই ধরনের ঘটনা ঘটলে নিরাপত্তারক্ষীকে যে কাজের জন্য রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে আপস করা হয় ৷ গত সপ্তাহে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার (Appointment Committee of the Cabinet) নিয়োগ কমিটি ডাঃ শ্রীনিবাসকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর নতুন অধিকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন ৷ তাঁর আগে ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া নয়াদিল্লি এইমস-এর অধিকর্তা ছিলেন ৷